Sector El Paso, segundo en cruces de menores solos

Ciudad Juárez.- Más de 69 mil 269 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados convirtieron, entre octubre de 2019 y mayo de 2023, al Sector El Paso en la segunda ruta principal para ingresar a Estados Unidos de manera irregular desde México.

Sólo superado por el Sector Río Grande Valle, con más de 200 mil menores no acompañados encontrados (en la frontera entre Reynosa, Tamaulipas, e Hidalgo, Texas); el Sector El Paso ha sido el punto de cruce de miles de menores de edad solos, la mayoría provenientes de Guatemala, pero también de otros países como México, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Rusia, Turquía y Venezuela.

PUBLICIDAD

En mayo, una guatemalteca de 15 años de edad fue encontrada en la frontera por los agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) del Sector El Paso, con una “enfermedad preexistente significativa”, por lo que el lunes 10 de julio murió “resultado de una falla multiorgánica debido a complicaciones de su enfermedad subyacente”, bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Ante su muerte, la organización estadounidense Red Fronteriza por los Derechos Humanos hizo un llamado urgente a la administración del presidente Joe Biden para que invierta en la creación de centros de acogida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“La Red Fronteriza por los Derechos Humanos está indignada por la noticia de la muerte de otro niño mientras estaba bajo la custodia de Estados Unidos. El liderazgo de nuestro país ha fallado una vez más en reconocer la humanidad de los migrantes, causando pérdidas irreparables en la frontera México–Estados Unidos. Estos incidentes no son problemas aislados, sino que son parte de una falla sistémica agravada que ignora los derechos y el bienestar de las personas refugiadas y migrantes”, denunció su director, Fernando García.

El activista, organizador del evento “Abrazos No Muros” a mitad del río Bravo/Grande entre Ciudad Juárez y El Paso, señaló que aunque el informe indica que la adolescente tenía condiciones preexistentes severas y estaba recibiendo atención médica, esta administración no ha sido lo suficientemente transparente ni ha demostrado su compromiso de brindar a los menores no acompañados tratamiento médico adecuado y oportuno, acceso a medicamentos, hospitales y condiciones sanitarias.

Los centros de acogida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México “estarían un paso más cerca de restaurar la dignidad y la humanidad de nuestros niños y familias migrantes y refugiados al brindarles atención médica atenta y adecuada, vivienda, alimentación y otros servicios sociales y legales que puedan necesitar”, apuntó.

Supera el Año Fiscal 2023 al del 2022

Con un total de 17 mil 708 menores migrantes no acompañados encontrados por los agentes de la Patrulla Fronteriza del 1 de octubre al 30 de mayo, el Año Fiscal (AF) 2023 superó en un 21.69 por ciento los 14 mil 551 encuentros registrados en el mismo lapso del AF-2022, en un 30.06 por ciento a los 13 mil 615 menores de edad solos de octubre a mayo del AF-2021 y en un 520 por ciento los 2 mil 855 NNA no acompañados detectados durante los primeros ocho meses del AF-2020.

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante los doce meses del AF-2020 (de octubre de 2019 a septiembre de 2020) los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso encontraron solos en la frontera 4 mil 835 menores mirantes, mil 623 de ellos de origen guatemalteco.

En todo el AF-2021 (de octubre de 2020 a septiembre de 2021), fueron encontrados 22 mil 906 niños, niñas o adolescentes migrantes solos, 14 mil 616 de los cuales provenían de Guatemala; en el AF-2022 (de octubre de 2021 a septiembre de 2021) fueron 23 mil 820 los menores no acompañados, 14 mil 884 de ellos guatemaltecos; y durante los primeros ocho meses del AF-2023 (de octubre de 2022 a mayo de 2023) sumaron 17 mil 708 los encontrados solos en la frontera, de los cuales 9 mil 7 fueron guatemaltecos.

Durante el AF-2023 también han ingresado a Estados Unidos 3 mil 621 menores no acompañados mexicanos, mil 831 de Honduras, mil 123 de El Salvador, 373 de Nicaragua, 76 de Ecuador, 393 de Venezuela, 296 de Colombia, 94 de Turquía, 88 de Cuba, 34 de Perú, 11 de Brasil, cuatro de Haití y uno de Rusia, entre otras nacionalidades.