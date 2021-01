Jaime Torres / El Diario de El Paso / La noticia de que los 600 dólares por persona ya habían llegado activó a miles

Decenas de cajeros bancarios automáticos lucieron abarrotados el jueves –último día del año– luego de que sus cuentahabientes recibieron y retiraron el tan esperado estímulo económico aprobado y enviado por el Gobierno federal.

Durante el día y llenos de emoción, los padres de familia acudieron ansiosos en sus carros para recoger y tener en sus manos el dinero de la segunda ronda de estímulos económicos, enviado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro, luego de su aprobación en el Senado. Hubo otros que acudieron a pie.

“Estoy muy feliz y relajada después de la angustiante espera. Ahora podré enfrentar mis deudas y comprar unas cosas que necesito”, dijo María Aguirre, luego de recoger su dinero en uno de los cajeros ubicados sobre la calle Zaragoza.

Ella, al igual que el resto de los contribuyentes, recibió 600 dólares por cada miembro de su familia, en su caso tres mil dólares: ella, su esposo y sus tres hijos.

“Con esto pagaré dos meses de hipoteca, saldaré un par de abonos atrasados de nuestro carro y compraré unas cosas que necesito con urgencia”, dijo visiblemente emocionada.

No obstante hubo gente, quien no tiene acceso a checar su cuenta en Internet, que acudió al cajero a revisar si tenía el tan esperado depósito, sin éxito. “Pues vine a ver y no tenía nada. Mis amigos ya lo recibieron desde ayer (miércoles)”, dijo uno de los usuarios ayer.

Desde el pasado martes cuando el Gobierno autorizó la liberación de los recursos de esta segunda ronda de Pagos de Impacto Económico como parte de la Ley de Asignaciones Suplementarias en Respuesta y Alivio al Coronavirus, millones de estadounidenses esperaban emocionados este día, el cual pensaban nunca llegaría.

“Fueron seis meses de mucha ansiedad y estos últimos días más porque el berrinchudo de Trump no quería firmar”, señaló Gustavo Torres, trabajador independiente dedicado a la albañilería y quien durante todo el año sufrió los embates del desempleo.

En un sondeo realizado por El Diario de El Paso la mayoría de los entrevistados manifestaron que utilizarán el dinero en gastos del hogar, otros para pagar deudas e incluso en un porcentaje menor lo destinarán al ahorro.

Sin embargo, al igual que ocurrió con el primer cheque de estímulos entregado en abril del 2020, las familias lo utilizarán para la compra de alimentos, renta, hipoteca, pago de servicios públicos, ropa y adquisición de otros artículos, tanto para el hogar como personales.

Para los economistas, el que el dinero regrese al mercado es un buen signo para reactivar la economía.

Justo esa acción fue la que predominó el jueves en los diversos centros comerciales en donde se apreciaron largas filas de consumidores que acudieron a comprar televisores, electrónicos, muebles y electrodomésticos, entre otros artículos recreativos como equipos para hacer ejercicios, juegos y juguetes.

“Algo es algo y pues aunque no llegaron los dos mil dólares por persona que prometió el presidente, haremos rendir estos 600”, dijo la señora Graciela, mientras esperaba en fila en una de las tiendas minoristas, ubicada en el Este de la ciudad.

No obstante la constante lucha política que se vive en el Senado entre demócratas, republicanos y el propio presidente Donald Trump por la aprobación del paquete de estímulos por dos mil dólares por persona, los estadounidenses esperan que al final el líder republicano Mitch McConnell ceda y someta a voto la petición de sus compañeros de bancada.

Por lo pronto el IRS depositó el segundo cheque de estímulo directamente a las cuentas bancarias de los contribuyentes y a quienes no estén registrados les enviará cheques de papel o a través de una tarjeta de prepago por lo que tendrán que esperar un poco más para recibir su dinero.

