Se unen para frenar al comisionado Robinson

Dorothy “Sissy” Byrd dijo que respaldará a su compañero competidor demócrata Sergio Coronado en la segunda vuelta contra el comisionado del condado Carl Robinson, luego de una reñida elección primaria realizada el 1 de marzo.

Byrd, Coronado y Robinson –el titular– se enfrentaron durante las primarias demócratas. Como ninguno de ellos recibió más del 50% de los votos, el 24 de mayo se realizará una segunda vuelta entre Robinson y Coronado.

PUBLICIDAD

Coronado recibió el 38.2% del total de votos, mientras que el titular Robinson obtuvo el 34.8%, una diferencia de 331 votos. Byrd recibió 2 mil 623 votos, que equivale al 27%.

“Me postulé por una razón, porque creo que necesitamos una mejor representación. Esas preocupaciones siguen ahí”, dijo Byrd. “Por eso creo que puedo darle a Sergio una oportunidad para ese puesto”.

Coronado dijo que se siente honrado por el respaldo.

“Su plataforma y la mía se alinearon bastante bien. Ella realmente se preocupa por la comunidad”, dijo Coronado. “Ella forma parte de varias mesas directivas en la comunidad y tiene su corazón en el lugar correcto, y estoy muy feliz de que nos haya respaldado”.

Byrd recibió más votos en varios recintos del noreste que Robinson, pero no logró recibir el apoyo suficiente para ganar un lugar en la segunda vuelta de mayo. En general, terminó en primer o segundo lugar en 19 de los 51 recintos. Cuando era regidor de la Ciudad, Robinson representó al noreste de El Paso.

“Cuando hay tres personas postuladas y la tercera persona ya no está, las personas que votaron por mí deben entender por quién deben votar”, dijo Byrd.

Una de las plataformas de campaña compartidas por Coronado y Byrd hacía énfasis en la asistencia de Robinson a las reuniones de la Corte de Comisionados del Condado de El Paso.

Byrd dijo que cree que los votantes que la apoyaron deberían apoyar a Coronado porque ambos sintieron que el distrito electoral necesita un comisionado que asista a las reuniones y esté más disponible para los electores.

Una revisión de los registros del condado muestra que Robinson ha estado ausente cuatro veces de la Corte de Comisionados del Condado desde que reanudaron las reuniones en persona el 13 de septiembre de 2021, la mayoría de los miembros del máximo órgano de gobierno del Condado.

El juez del Condado Ricardo Samaniego y el comisionado Carlos León han estado ausentes una vez durante el mismo período de tiempo, mientras que los comisionados Iliana Holguín y David Stout no han faltado a ninguna reunión.

Robinson ha asistido dos veces por videoconferencia durante el mismo período de tiempo, al igual que otros miembros.

Durante un foro de candidatos televisado, Robinson dijo que solo había estado ausente de una reunión y calificó a Coronado un "político fallido" y a Byrd de ser una "malversadora" y se refirió a ambos como "personas enfermas... que inventan cosas enfermas que no son ciertas".

Robinson no respondió a la solicitud de comentarios de El Paso Matters.

Byrd ha declarado públicamente que tuvo un cargo por delito grave de robo desde 1993, pero la acusación fue desestimado tras un fallo judicial diferido.

“Es una pena que él (Robinson) haya tenido que recurrir a insultarnos a mí y a Sergio”, dijo Byrd. “Usó la palabra malversación y sabía que ese no era el cargo. Creo que lo hizo para verse mejor, creo que se estaba aferrando a un clavo ardiendo”.

Coronado, abogado e integrante de la mesa directiva del Distrito Escolar Independiente de Canutillo, se postuló sin éxito para juez del condado en 2006 y 2010.

Coronado dijo que no está de acuerdo con los "insultos" de Robinson durante el foro y dijo que muestra signos de desesperación.

“Si quiere pensar en ello, y no quería recurrir a llamarlo así, pero sabe que si alguien 'falló en algo' es un funcionario electo fallido porque no se presentó a las reuniones y cuando aparece, no está comprometido”, dijo Coronado.

La participación electoral en las primarias atrajo al 11.4 % de los votantes registrados del condado de El Paso, quienes eligieron los candidatos demócratas y republicanos para las elecciones generales de noviembre en la mayoría de las contiendas. Esa participación marca una disminución de casi 12 mil votos con respecto a las elecciones primarias de 2018, que tuvieron una participación del 15.5 %.

El Precinto 4 cubre partes del Noroeste y Noreste de El Paso.

El comisionado del condado es uno de los cinco miembros de la Corte de Comisionados, la cual toma decisiones presupuestarias y de elaboración de políticas para el gobierno del condado. A los comisionados del condado se les pagan 114 mil 901.83 dólares al año.

En las primarias republicanas, Blanca Trout obtuvo el 37.4% de los votos y David Adams obtuvo el 37.2%, separados por solo 15 votos. La pareja se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones primarias del 24 de mayo.

La votación anticipada para la segunda vuelta de las elecciones primarias del 24 de mayo comienza el 12 de mayo.