Se unen obispos fronterizos vs Operación Lone Star

En un mensaje de unidad y paz obispos de las Diócesis de El Paso, Las Cruces y Ciudad Juárez, se pronunciaron en contra de las políticas antiinmigrantes del gobernador Greg Abbott y una vez más exigieron parar la Operación Estrella Solitaria para evitar que los inmigrantes sufran la muerte al cruzar la frontera.

En el marco de la solemnidad de la misa binacional, celebrada a mitad del Río Grande, situado en la línea que divide a dos países, tres estados y tres ciudades –Texas, Nuevo México y Chihuahua–, los religiosos coincidieron en que el mandatario estatal está ‘añadiendo’ más problemas aprovechando el sistema roto en materia migratoria.

“Le he pedido muchas veces que pare y que reconozca que los inmigrantes no son una fuerza armada que está tratando hacer daño a nuestro país, sino gente que está huyendo de sus lugares de origen y debemos tratarlos con compasión y humanidad”, afirmó el obispo Mark Seitz, quien junto con sus homólogos Peter Baldacchino, de Las Cruces, NM, quien encabezó la misa, y José Guadalupe Torres Campos, de Ciudad Juárez, participó en la homilía.

Ahí el obispo Seitz, cuestionó el sistema migratorio y pidió que al terminar la misa todos deben salir no sólo con un sentido en sus corazones sino con un compromiso grande para asegurar que ninguna persona más necesita morir en su esfuerzo para encontrar un lugar donde puedan vivir en seguridad y paz, lo que provocó una ovación ante la mirada discreta de un agente de la Patrulla Fronteriza que vigilaba el lugar.

Ante decenas de inmigrantes procedentes de diversos países latinoamericanos, laicos y religiosos, se dijo que cuando no hay muros, entonces la fe llama a ir más allá formando amistades y puentes de fraternidad y solidaridad.

Mostrando los símbolos que representan el caminar de los migrantes: mochila, sandalias y agua, los asistentes recordaron a los 148 migrantes que fallecieron en el río y el desierto, pero también a los 648 que perecieron a lo largo de la frontera.

“La cruz es un símbolo del sufrimiento y dificultades impuestas a los migrantes por muchas injusticias de nuestras sociedades, que incluyen hasta la muerte que muchas veces encuentran en su búsqueda por una vida con más dignidad”.

Agregó que muchas veces tenemos una responsabilidad por nuestras acciones para causar lo que están experimentando pero no estamos ayudando como necesitan, dijo luego de salir del cauce del río donde se instaló el templete para la celebración.

“Cómo vamos a promover los derechos humanos, especialmente de migrantes y algo de paz en el mundo. Esta división sólo trae muerte y los migrantes están sufriendo mucho”, dijo a su vez el padre Arturo Bañuelas, al resaltar que están pasando por un tiempo muy difícil y, “nosotros en este país y con esta misa invitamos a que abran sus brazos y corazones con gran hospitalidad para acompañarlos en solidaridad porque esos niños merecen una vida mejor”.

En cuanto al comportamiento del gobernador Abbott, expresó que el Gobierno de Texas es muy rígido, en cuanto a sus reglas para usar a los migrantes para ganar votos políticos de la derecha del partido político de la derecha y eso es injusto porque están usando seres humanos para una agenda política negativa que sí promueve la muerte”.

Apuntó que esta gente –migrantes– viene a trabajar y mejorar la vida de sus hijos y a lo largo promueve el bienestar del país... “es una bendición para todos”, enfatizó.

Por primera vez las autoridades eclesiásticas extendieron la invitación a jóvenes de preparatoria de varias ciudades del país para que conozcan la realidad que viven los inmigrantes y que se den cuenta que al final son seres humanos que luchan por salir adelante igual que todos nosotros.

El diácono Jorge Pérez, de la Arquidiócesis de St. Louis, Missouri, dijo que la idea es tratar de romper esas barreras de racismo y de desigualdad que existen en el país.

Sin embargo comentó que cuando se habla de política es difícil porque siempre hay dos lados: izquierda y derecha y no se alcanza a ver desde un punto de vista cristiano, donde no hay barreras, no hay fronteras y donde todos somos iguales”.

“Tal vez a un nivel personal siendo yo hispano tengo una serie de vallas hacia mis hermanos latinos pero en cuanto a política hay mucho trabajo qué hacer”, subrayó.

Stephanie Nava, estudiante de la arquidiócesis, recordó que su familia, nativa de México, ha cruzado por ese camino, por lo que al estar en la línea divisoria le significa mucho al pensar en la separación de las familias, cuando todos somos iguales.

A su vez Danny Valenzuela, expresó que el estar ahí fue una experiencia única y se dijo orgulloso de su gente y su raza que sale en busca de una mejor calidad de vida y que muchas veces muere en el camino.

“Estoy muy orgulloso de estar aquí, de ver toda la fortaleza de nuestra gente, pero a la vez estoy triste porque parte de mi familia, mi abuelita está en Meoqui, Chihuahua, y no pueden pasar, a pesar de que este territorio nos pertenece como mexicanos”, dijo el joven mientras veía la Cruz Migrante, bendecida por el Papa Francisco durante su visita a la vecina ciudad, la cual fue colocada a mitad del río.

Durante la eucaristía celebrada en inglés y español, decenas de banderas de diversas nacionalidades ondearon por los aires en señal de libertad y de respeto a los miles de inmigrantes que vienen en camino y los que han logrado cruzar.