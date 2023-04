Se unen niños a búsqueda de huevos de Pascua

En el marco de la celebración del Domingo de Pascua diversos grupos comunitarios celebraron la festividad con eventos de entretenimiento familiar y la tradición del escondido de huevos de Pascua, juegos y música antes del Domingo de Resurrección.

Integrantes de la asociación Kern Place llevaron a cabo su primer evento de la temporada con el escondido de 2 mil huevos y la participación de más de un centenar de pequeños del vecindario que se reunieron en el Madeline Park, situado en el 900 E. Baltimore, en el Oeste de El Paso.

Como es costumbre, la presencia de la popular conejita no pudo faltar y entre juegos y risas posó y se tomó fotografías con los niños que tuvieron la oportunidad de llevarse sus huevos para armar su canasta de Pascua.

Durante un par de horas los pequeños, de diversas edades, muchos acompañados de sus padres, buscaron los huevos que fueron escondidos en diferentes partes del parque. (Jaime Torres)

Al final disfrutaron de los hot dogs proporcionados por el señor Jurado, quien fuera propietario del restaurante de comida mexicana Casa Jurado.

“Nuestro objetivo es hacer el vecindario más vibrante, que la gente se reúna en esta área del parque, el cual tiene un enfoque muy grande en nuestra comunidad. Muchos niños del vecindario vienen al parque y tratamos de hacer muchos eventos para que las familias y los niños disfruten juntos este hermoso lugar”, manifestó Sammy Holaschuthz, representante de la asociación Kern Place.

Se dijo que en los últimos años se han organizado diversas actividades y eventos durante la primavera y verano, entre los que destacan la búsqueda de huevos en Pascua, presentación de películas al aire libre y festivales musicales y de baile con el apoyo de personal del Departamento de Baile y Danza de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

El vecindario, situado en las faldas de las Montañas Franklin y las inmediaciones de UTEP, fue fundado a principios de los años 1900 dijo Holaschuthz, tras agregar que es un vecindario muy tranquilo en donde viven alrededor de 500 familias. “Hay muy buena relación entre todos y queremos siempre estar fomentando esa vecindad en un marco de armonía y convivencia”.

Prohíben huevos con confeti

El Departamento de Parques y Recreación de El Paso pide a los residentes que ayuden a mantener limpios los parques este fin de semana de Pascua dejando huevos llenos de confeti en casa. Este año, los huevos llenos de confeti no están permitidos debido a que se dejan restos de confeti en los parques, y el confeti se queda atascado en las hojas de hierba durante meses, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.

En años anteriores, las cuadrillas han tardado de tres a cuatro días en deshacerse de la basura que dejan los visitantes del parque el Domingo de Pascua.

“Tradicionalmente, el fin de semana festivo de Pascua es el más concurrido para los más de 300 parques de la ciudad, ya que las familias y los grupos grandes se reúnen para celebrar. Para mantener los parques limpios, se colocarán contenedores de basura adicionales en los parques de la ciudad y habrá más personal trabajando durante el fin de semana”, dijo el comunicado de prensa.

Tradicionalmente, los niños de El Paso quiebran cascarones a familiares y amigos durante las celebraciones de Pascua.

Se alienta a los visitantes a traer sus propias bolsas de basura para recogerlas después de las actividades de Pascua. Las mascotas son bienvenidas en los parques de la ciudad, pero se les recuerda a los dueños que las mantengan con correa y recojan los desechos de sus mascotas.

Se deben tener en cuenta las siguientes reglas al visitar un parque de la ciudad: Déjelo mejor de lo que lo encontró, no se permite que los vehículos conduzcan sobre el césped o el paisajismo, la basura debe colocarse en una bolsa de basura y dejarse en un contenedor de basura (no dejado en bolsas de supermercado y cajas vacías en el suelo), y el carbón no debe dejarse en el suelo, hierba o árboles. El carbón debe colocarse en un receptáculo adecuado y desecharse adecuadamente o llevarse a casa. No se permiten bebidas alcohólicas ni fumar (incluidos los cigarrillos electrónicos). Los infractores de las ordenanzas de la Ciudad deben ser denunciados a la Policía de inmediato.