Se unen más afectadas a demanda vs Texas

Washington— Una mujer tuvo que llevar a su bebé, sin gran parte de su cráneo, durante meses sabiendo que enterraría a su hija poco después de que naciera. Otra comenzó a reflejar los síntomas potencialmente mortales que su bebé mostraba mientras estaba en el útero. Una obstetra y ginecóloga se encontró viajando en secreto fuera del estado para interrumpir su embarazo deseado, afectada por el diagnóstico de una anomalía fetal fatal.

A todas las mujeres se les dijo que no podían abortar en Texas, un estado que ha promulgado algunas de las leyes contra el procedimiento más restrictivas del país.

Ahora, están pidiendo a un tribunal de Texas que suspenda de emergencia algunas restricciones a la interrupción del embarazo, uniéndose a una demanda iniciada a principios de este año por otras cinco mujeres a las que se les negaron abortos en el estado, a pesar de que dicen que los embarazos pusieron en peligro su salud o sus vidas.

Más de una docena de mujeres de Texas en total se han unido a la demanda del Centro de Derechos Reproductivos contra la ley estatal, que prohíbe los abortos a menos que la vida de la madre esté en riesgo, una excepción que no está claramente definida. Los médicos del estado que realizan abortos se arriesgan a obtener cadena perpetua y multas de hasta $100 mil, lo que deja a muchas mujeres con proveedores que no están dispuestos ni siquiera a hablar sobre la interrupción del embarazo.

“Nuestra esperanza es que les permita a los médicos al menos un poco más de comodidad cuando se trata de pacientes en emergencias obstétricas que realmente necesitan un aborto que afectará su salud, fertilidad o vida en el futuro”, dijo Molly Duane, abogada principal de el caso, a The Associated Press. “Casi todas las demandantes cuentan historias similares sobre sus médicos diciendo, si no fuera por esta ley, te haría un aborto ahora mismo”.

La oficina del fiscal general de Texas, que defiende al estado en la demanda, no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios ayer lunes.

La querella sirve como un modelo a nivel nacional para que los defensores del derecho al aborto desafíen las nuevas y estrictas leyes estatales sobre el aborto que se han implementado desde que la Corte Suprema anuló Roe vs Wade el año pasado. Dieciséis estados, incluido Texas, no permiten la interrupción del embarazo cuando se detecta una anomalía fetal fatal, mientras que seis no permiten excepciones por la salud de la madre, según un análisis de KFF (Kaiser Family Foundation), una organización de investigación de la salud.

Duane dijo que el Centro de Derechos Reproductivos está considerando presentar demandas similares en otros estados, señalando que han escuchado a mujeres de todo el país. Aproximadamente 25 mujeres de Texas se han comunicado con la organización sobre sus propias experiencias desde que se presentó la demanda inicial en marzo.

Las mujeres que se unieron a la querella describen estar eufóricas por descubrir que estaban embarazadas antes de que la experiencia se volviera catastrófica.

Jessica Bernardo y su esposo pasaron años tratando de concebir, incluso consultando a médicos especialistas en fertilidad, antes de quedar finalmente embarazados de una hija, Emma, en julio pasado.

Casi de inmediato, Bernardo estaba tosiendo tan fuerte que a veces vomitaba. A las catorce semanas de embarazo, los resultados de las pruebas revelaron que su bebé probablemente tenía síndrome de Down, por lo que consultó a un especialista que le dio una noticia devastadora: el corazón de Emma estaba subdesarrollado y tenía un trastorno raro y mortal llamado anasarca fetal, que hace que se acumule líquido en el cuerpo.

“Me entregó una caja de pañuelos”, recordó Bernardo, que vive en Frisco, Texas. “Pensé que tal vez lo peor que nos iba a decir era que ella iba a tener síndrome de Down. En lugar de eso, dijo: ‘Te lo puedo decir de inmediato... no lo logrará’”.

El médico le advirtió que tuviera cuidado con la presión arterial alta y la tos, síntomas del síndrome del espejo, otra condición rara en la que una madre “refleja” los mismos problemas que experimenta el feto.

Con los números de presión arterial de Bernardo subiendo, su obstetra y ginecóloga consultó con la junta de ética del hospital para ver si podía interrumpir el embarazo, pero le informaron que Bernardo no estaba lo suficientemente enfermo. Bernardo gastó $7 mil en viajar a Seattle para abortar una semana después.

Incluso si Emma hubiera sobrevivido al embarazo, los médicos habrían tenido que drenar inmediatamente el exceso de líquidos de su cuerpo, sólo para que sobreviviera unas pocas horas o días, dijo Bernardo.

“Leer sobre todo lo que harían sonaba como una tortura total para un recién nacido que no sobreviviría”, dijo. “Si no hubiera tenido un aborto, mi vida probablemente habría estado en juego”.

Otras mujeres que enfrentan situaciones similares no han tenido los recursos económicos para viajar fuera del estado.

Samantha Casiano, una mujer de 29 años que vive en el Este de Texas, descubrió el año pasado, a la mitad de su embarazo, que su hija, Halo, tenía un diagnóstico poco común de anencefalia, donde falta gran parte del cráneo y el cerebro. Su médico le dijo que tendría que continuar con el embarazo debido a la ley de Texas, aunque su bebé no sobreviviría.

Con cinco hijos, incluida una ahijada, en casa, rápidamente se dio cuenta de que no podía pagar un viaje fuera del estado para interrumpir su embarazo. Los siguientes meses de su embarazo los pasó tratando de recaudar dinero para el inminente funeral de su hija, solicitando donaciones a través de sitios web en línea y lanzando eventos para recaudar fondos para vender sopa mexicana. Halo nació en abril y vivió sólo cuatro horas.

“Estaba tan llena de angustia y tristeza, todo al mismo tiempo”, dijo Casiano.

Las mujeres en la demanda dicen que no podían hablar abiertamente sobre el aborto o la inducción del parto con sus médicos, sino que les preguntaban discretamente si debían viajar fuera del estado.

La Dra. Austin Dennard, obstetra y ginecóloga en Dallas, nunca habló sobre su propio aborto con sus médicos después de que descubrieron anencefalia en el ultrasonido del bebé durante su tercer embarazo el año pasado. Le preocupaba que su viaje fuera del estado para interrumpir el embarazo pudiera poner en peligro su licencia médica o invitar al acoso contra ella y su esposo, también obstetra y ginecólogo. Dennard se inspiró para hacer público su caso cuando uno de sus propios pacientes se unió a la demanda original presentada en marzo después de viajar a Colorado para abortar un feto gemelo diagnosticado con un trastorno genético potencialmente mortal.

“Hubo una enorme cantidad de miedo que experimenté después”, dijo Dennard. “Es una forma adicional de sentirse silenciado. Sientes que tienes que hacerlo en secreto y no decírselo a nadie”.

Dennard está esperando otro hijo a finales de este año.