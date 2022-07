Se une EPCC a Google para capacitar a 200 mil hispanos

El Paso.- El Paso Community College (EPCC) anunció este miércoles su participación en el programa de preparación profesional Grow with Google HSI. La iniciativa ayudará a los estudiantes latinos en 35 instituciones de servicio hispano (HSI) a prepararse para la fuerza laboral a través de capacitación en habilidades digitales y talleres profesionales. A través de una inversión de $2 millones en la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), el programa capacitará a 200 mil estudiantes latinos para 2025.

“La oportunidad de preparación profesional de Google ha ayudado a fusionar el componente instructivo de la educación con los servicios profesionales, lo que permite involucrar a los estudiantes en diferentes capacidades a nivel de colegio comunitario”, dijo el doctor Christian Servin, Profesor Asociado de Ciencias de la Computación. “Tenemos estudiantes de diferentes áreas de estudio interesados en desarrollar capacidades académicas a través de los módulos de Google. Esto sirve a la comunidad de El Paso, Juárez y Las Cruces”.

“El Paso Community College se compromete a ayudar a los estudiantes latinos a avanzar académica y profesionalmente”, dijo el doctor William Serrata, presidente de El Paso Community College. “Estamos agradecidos por la inversión de Google en los estudiantes y estamos orgullosos de ser parte del programa HSI Career Readiness de Grow with Google para ayudar a nuestros estudiantes a aprender las habilidades digitales que necesitan para el futuro”.

En asociación con HACU, el programa de preparación profesional Grow with Google HSI se lanzó en enero de 2022 y proporciona a los centros profesionales de HSI fondos y un programa de habilidades digitales en persona y en línea de un semestre de duración. HACU tiene un historial de aumento del acceso a la educación en la comunidad latina, y dos tercios de los estudiantes universitarios latinos en Estados Unidos asisten a una de sus instituciones. La iniciativa combina talleres profesionales, asesoramiento profesional y programación sobre pensamiento de diseño, gestión de proyectos y construcción de marca profesional. Las escuelas participantes también crearán material adicional adaptado a las necesidades de los estudiantes.

“Las instituciones que atienden a hispanos son clave para educar y capacitar a los estudiantes para que tengan éxito en la economía actual y futura, especialmente a la luz del mercado laboral competitivo”, dijo el presidente y director ejecutivo de HACU, Antonio R. Flores. “Nuestra asociación con Google en esta iniciativa, que se está expandiendo a 12 HSI más, garantizará que se gradúen con las habilidades y la capacitación que los prepararán para el lugar de trabajo digital”.

“Todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de aprender habilidades digitales para los trabajos más demandados de la actualidad”, dijo Tia McLaurin, Gerente de Compromiso Comunitario de Google. Nos enorgullecemos de trabajar con HACU para brindar el programa de preparación Grow with Google HSI a El Paso Community College para ayudar a más estudiantes a prepararse para la fuerza laboral y prosperar al comenzar sus carreras".

Los últimos compromisos de Google se basan en más de $35 millones proporcionados hasta la fecha para ampliar las oportunidades económicas en la comunidad latina. Desde 2013, el programa Google in Residence de la empresa se ha asociado con HSI y HBCU para ubicar a los ingenieros de software de Google en las escuelas como docentes, y la empresa también alberga Tech Exchange, un programa virtual de intercambio de estudiantes que imparte cursos de informática aplicada a los estudiantes de HSI y HBCU.

¿Qué es Grow with Google?

Grow with Google se inició en 2017 para ayudar a los estadounidenses a desarrollar sus habilidades, carreras y negocios. Brinda capacitación, herramientas y experiencia gratuitas para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas, veteranos y familias de militares, personas que buscan trabajo y estudiantes, educadores, empresas emergentes y desarrolladores. Desde el inicio de Grow with Google, ha ayudado a más de ocho millones de estadounidenses a desarrollar nuevas habilidades. Grow with Google tiene una red de más de 8 mil organizaciones asociadas como bibliotecas, escuelas, centros de desarrollo de pequeñas empresas, cámaras de comercio, juntas de desarrollo de la fuerza laboral y organizaciones sin fines de lucro para ayudar a las personas de costa a costa.

¿Qué es HACU?

La Asociación Hispana de Colegios y Universidades, (HACU) fundada en 1986, representa a más de 500 colegios y universidades en los Estados Unidos, América Latina, España y distritos escolares en los EE. UU. HACU es la única asociación nacional que representa a las Instituciones de Servicio Hispano existentes y emergentes (HSI). La sede de la Asociación se encuentra en San Antonio, Texas, con oficinas regionales en Washington, D.C. y Sacramento, California.