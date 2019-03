Se une Beto O' Rourke a carrera para 2020

El Paso— El excandidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Texas, Beto O' Rourke, participará en las elecciones primarias de 2020 a la Casa Blanca, según informó este miércoles una emisora local de El Paso, su ciudad.

La emisora, KTSM, una afiliada local de NBC, dijo que O'Rourke les confirmó su participación en las primarias a través de un mensaje de texto y que será mañana, jueves, cuando el carismático demócrata lo anuncie públicamente.

O'Rourke, de 46 años, generó en las elecciones legislativas de noviembre un gran interés dentro y fuera de Estados Unidos al intentar arrebatar al senador republicano Ted Cruz su escaño a la Cámara Alta por la conservadora Texas.

Aunque el demócrata salió derrotado, la pequeña distancia entre ambos (50.9 por ciento a 48.3 por ciento) y la enorme popularidad que logró en la campaña, pusieron de inmediato a O' Rourke entre los favoritos a ganar la nominación a la Casa Blanca.

O'Rourke, de hecho, sonaba como presidenciable ya desde antes de las elecciones al Senado, aunque durante la campaña negó que se fuese a presentar.

Desde entonces, el demócrata ha salido de Texas y visitado varios estados del país para tantear su candidatura y este fin de semana tiene previsto viajar a la decisiva Iowa, que en cada ciclo es el primer estado en celebrar primarias. Las de 2020 están programadas para el 3 de febrero.

Hace algunas semanas, además, O'Rourke volvió al foco informativo al contraprogramar un mitin del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en El Paso, la ciudad del demócrata a la que el Mandatario viajó para defender las supuestas virtudes del muro fronterizo con México.

En las encuestas sobre las elecciones primarias, O'Rourke está en sexto lugar y promedia un 5.3 por ciento, según RealClear Politics.

Lidera estos sondeos el exvicepresidente Joe Biden (que aún no ha anunciado si se presentará) con un 29 por ciento de media, seguido de los senadores Bernie Sanders (22 por ciento), Kamala Harris (11.3 por ciento), Elizabeth Warren (7 por ciento) y Cory Booker (5.8 por ciento).

Además de Sanders, Harris, Warren y Booker también han anunciado ya su participación en las primarias las también senadoras Kirsten Gillibrand y Amy Klobuchar o el ex secretario de Vivienda y ex alcalde de San Antonio,Texas, Julián Castro.