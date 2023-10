Se transforma Biden en ‘villano migratorio’

Washington— La inmigración era absolutamente simple cuando Joe Biden estaba haciendo campaña para presidente: era una manera fácil de atacar a Donald Trump como racista y ayudó a movilizar a los demócratas con la promesa de una política fronteriza más humana.

Nada funcionó mejor que el “gran y hermoso muro” que Trump estaba construyendo a lo largo de la frontera Sur. Su existencia fue tanto una metáfora de la polarización dentro de Estados Unidos como una barrera en gran medida ineficaz contra los extranjeros que huían de Centroamérica a Estados Unidos.

“No se construirá ni un pie más de muro”, proclamó Biden mientras hacía campaña contra Trump en el verano de 2020.

Pero un aumento masivo de la migración en el hemisferio occidental ha alterado la dinámica de un tema que ha molestado a los presidentes durante décadas y ha remodelado radicalmente las presiones políticas sobre Biden y su administración. En lugar de convertirse en el presidente que rápidamente revirtió las políticas de su predecesor, Biden ha intentado repetidamente reducir la migración de un número récord de personas (y las consecuencias políticas que ha creado) adoptando, o al menos tolerando, algunos de los enfoques anti-inmigrantes de Trump.

Incluso el muro.

El jueves, funcionarios de la administración Biden buscaron formalmente renunciar a las regulaciones ambientales para permitir la construcción de 20 millas adicionales de muro fronterizo en una parte de Texas inundada por la migración ilegal. La medida fue un cambio sorprendente en una cuestión política y moral que alguna vez había galvanizado a Biden y a los demócratas como ningún otro.

Los fondos para el muro habían sido aprobados por el Congreso durante el mandato de Trump, y el viernes el presidente dijo que no tenía poder para bloquear su uso.

“¿La cosa del muro?” preguntó Biden a los periodistas el viernes. “Sí. Bueno, me dijeron que no tenía otra opción: que yo, ya sabes, el Congreso aprueba una legislación para construir algo, ya sea un muro para un portaaviones o un recorte de impuestos. No puedo decir: “No me gusta, no lo voy hacer”.

Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que durante años intentaron, sin éxito, lograr que el Congreso redirigiera el dinero del muro a otras prioridades fronterizas. Y dijeron que los abogados de Biden habían aconsejado que la única forma de eludir la Ley de Control de Incautaciones, que exige que el presidente gaste dinero según lo ordene el Congreso, era presentar una demanda. La administración optó por no hacerlo.

El dinero debía gastarse antes de finales de diciembre, dijeron los funcionarios.

Cuando se le preguntó el jueves si pensaba que un muro fronterizo funciona, Biden, quien durante mucho tiempo ha dicho que un muro no sería efectivo, dijo simplemente: “No”.

Aun así, los grupos de derechos humanos están furiosos y acusan al presidente de abandonar los principios sobre los que hizo campaña. Lo elogian por abrir nuevas oportunidades legales para algunos inmigrantes, incluidos miles de venezolanos, pero cuestionan sus recientes cambios en la política de aplicación de la ley.

“No ayuda políticamente a esta administración continuar con políticas en las que estaban muy claramente en contra”, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, una organización de derechos de los inmigrantes. “Eso confunde el mensaje y socava el contraste que están tratando de hacer cuando se trata de los republicanos”.

“Este presidente asumió el cargo con mucha claridad moral sobre dónde estaban los límites”, añadió.

Biden había adoptado previamente algunas de las políticas de su predecesor, pero aún no han logrado frenar la inmigración ilegal. El tema se ha vuelto incendiario dentro de su propio partido, abriendo brechas entre Biden y algunos de los gobernadores y alcaldes demócratas más prominentes del país, cuyas comunidades están siendo gravadas por el costo de mantener a los recién llegados.

Eric Adams, el alcalde demócrata de Nueva York, ha culpado a la administración de una situación que, según él, podría destruir su ciudad. J.B. Pritzker, gobernador demócrata de Illinois y aliado de Biden, escribió esta semana en una carta al presidente que una “falta de intervención y coordinación” por parte del Gobierno de Biden en la frontera “ha creado una situación insostenible para Illinois”.

En comentarios a los periodistas en un evento contra la prohibición de libros, Pritzker dijo que recientemente había “hablado con la Casa Blanca” sobre el asunto “para asegurarse de que nos escucharan”.

El momento subraya la nueva realidad para el presidente mientras se prepara para hacer campaña para un segundo mandato. Su manejo de la inmigración se ha convertido en uno de sus mayores problemas potenciales, y las encuestas muestran una profunda insatisfacción entre los votantes sobre cómo trata a los recién llegados. Con un número récord de migrantes que cruzan la frontera, ya no puede tratar la situación en los términos simples que hizo hace unos años.

Desde que asumió el cargo, Biden ha tratado de equilibrar su deseo declarado de un enfoque más humano con una aplicación estricta que sus asesores creen que es crucial para garantizar que los inmigrantes no crean que la frontera está abierta a nadie.