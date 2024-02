Se solidarizan obispos de EU y México con Casa Anunciación

Obispos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Texas, California y del Comité de Obispos para la Libertad Religiosa así como la Diócesis de Ciudad Juárez, se sumaron al bloque de apoyo a la Casa Anunciación, luego de la demanda interpuesta por el Procurador General de Texas contra de esta institución, bajo el argumento de que promueve la migración ilegal en la región fronteriza.

A través de varias cartas por separado, enviadas por los prelados superiores de las diócesis al obispo Mark J. Seitz, le hicieron saber su adhesión y hermanamiento con la causa, la cual ha sido calificada por líderes comunitarios y funcionarios electos, como un abuso de poder por parte del Estado, que encabeza el gobernador Greg Abbott.

“La Casa de la Anunciación ha sido durante mucho tiempo un símbolo de bienvenida y hospitalidad para quienes buscan refugio, y la afirmación de mis hermanos obispos fortalece nuestra determinación de continuar esta misión vital de responder al llamado del Señor de dar la bienvenida al extraño, alimentar al hambriento y albergar al sin hogar.”, dijo el obispo Seitz, tras agradecer las muestras de solidaridad.

Asimismo agradeció al obispo de la vecina Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres–Campos, por su inquebrantable apoyo y solidaridad a la Casa de la Anunciación. “Nuestro Señor Jesucristo nos llama a encontrarlo cara a cara entre los más vulnerables que encontramos”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Texas (TCCB) expresó su apoyo a las “personas de fe” que sirven en la frontera sur y expresaron su solidaridad con los voluntarios del ministerio y las personas de fe que solo buscan servir a los migrantes vulnerables mientras que la nación y estado continúan aplicando políticas migratorias y de seguridad fronteriza fallidas.

“Reconocemos el ministerio de migrantes como “un ejemplo de nuestro compromiso católico con los pobres, el llamado cristiano a amar al prójimo y a llenar el vacío para tomar medidas donde muchos no lo harán”, subrayó la federación de todas las diócesis y ordinariatos católicos romanos ubicados en el estado de Texas.

Asimismo manifestaron que los ministerios fronterizos están destinados a ser una presencia estabilizadora que protege tanto a los ciudadanos como a los migrantes. La Iglesia Católica en Texas sigue comprometida a orar y trabajar por una frontera segura, para proteger a los vulnerables y por soluciones de inmigración justas para proteger toda la vida humana.

De igual forma y como obispos de un estado fronterizo, El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de California, apreció los complejos y humillantes desafíos de inmigración que enfrenta el país.

Al mismo tiempo, mostraron su compromiso con las mismas soluciones que los obispos de Texas han declarado: seguir comprometidos a orar y trabajar por una frontera segura, para proteger a los vulnerables y por soluciones de inmigración justas para proteger toda la vida humana.

“El Comité Ejecutivo de la Conferencia Católica de California se solidariza con el obispo Mark Seitz de las Diócesis de El Paso, Texas, mientras defiende el derecho de la Iglesia a practicar su fe e implementar las obras de misericordia corporales”.

Y remató: “Es vergonzoso que el Procurador General de Texas presente una demanda contra Casa Anunciación, para un país que fue fundado por inmigrantes de Europa que buscaban libertad religiosa y tolerancia”

En su declaración consideran abominables las acciones del Fiscal General de Texas al intentar restringir el trabajo de las personas de fe que a lo largo de 50 años han acompañado a los migrantes en colaboración con las autoridades locales y federales y la misma Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

“Que el Fiscal General afirme que la organización sin fines de lucro es responsable del “empeoramiento de la inmigración ilegal” muestra una falta de comprensión fundamental de la gravedad de la inmigración como una preocupación humanitaria y ataca injustamente a un socio de larga data en los esfuerzos de ayuda”, destacó la organización religiosa.

“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis…” (Mt. 25, 35).

El obispo Kevin C. Rhoades de Fort Wayne–South Bend, presidente del Comité para la Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, también expresó su solidaridad con los ministerios impulsados por la fe para los inmigrantes y señaló la necesidad especial de proteger la libertad religiosa.

“Es difícil imaginar cómo sería nuestro país sin las buenas obras que las personas de fe llevan a cabo en la plaza pública. Por esto, podemos agradecer nuestra fuerte tradición de libertad religiosa, que nos permite vivir nuestra fe en plenitud”, dijo Monseñor.

Acentuó que a medida que la trágica situación que se vive a lo largo de la frontera con México plantea cada vez más desafíos tanto para las comunidades estadounidenses como para las personas vulnerables, “debemos preservar especialmente la libertad de los católicos y otras personas de fe para ayudar a sus comunidades y satisfacer las necesidades humanas básicas de los migrantes”.

Al igual que el resto de los líderes espirituales se unió a sus hermanos obispos en el estado de Texas para expresar solidaridad con aquellos que simplemente buscan cumplir el llamado bíblico fundamental: ‘Todo lo que hiciste por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hiciste’”.

De acuerdo al fiscal Paxton, “el caos en la frontera ha creado un entorno en el que las organizaciones sin fines de lucro financiadas con dinero de los contribuyentes facilitan horrores asombrosos, incluido el tráfico de personas”, fue el mensaje que tuiteó en su cuenta de X.

En su querella el procurador de Texas busca revocar los permisos de operación de la organización sin fines de lucro por supuestamente fomentar la inmigración ilegal al ofrecer servicios de transporte y albergue temporal de migrantes, una acusación que los defensores rechazaron terminantemente y la describieron como un acto más de intimidación contra la comunidad inmigrante.

