Se sienten en el limbo empleados municipales

Elida S Pérez

últiples empleados del ayuntamiento que fueron desocupados temporalmente desde mayo de 2020 dijeron que no saben si cuentan con un trabajo al que van a regresar o cuándo podrán regresar a su puesto.

“Se siente como si hubiéramos sido fieles con la ciudad pero la ciudad no lo es con nosotros”, comentó Sue Barnum, una bibliotecaria que ha trabajado para el ayuntamiento desde hace 13 años. Los empleados de las bibliotecas contactaron a El Paso Matters, diciendo que no han tenido ninguna información de la ciudad sobre lo que sucederá con sus empleos, ni qué sucederá al final de política de desocuparlos temporalmente, que lleva ya casi un año, habiendo sido aprobada por el Consejo de la Ciudad en el mes de abril.

“La ciudad tiene un enorme grupo de empleados que han sido leales durante años, y están siendo olvidados y dejados a un lado”, dijo Barnum, quien habló durante una sesión de comentarios públicos en una reunión del Consejo de la Ciudad que se efectuó a principios del año para atraer la atención a este asunto. Dijo que ella y otros empleados también empezaron a contactar a los representantes de la ciudad.

La Ciudad de El Paso ha colocado a 155 empleados del servicio civil en el estatus de separados temporalmente de su puesto después que el Covid-19 empezó a propagarse en el área y varios servicios de la ciudad –principalmente relacionados con la calidad de vida del sector como bibliotecas, museos e instalaciones recreativas– fueron cerrados al público.

El representante de la ciudad Pete Svarzbein, quien ha estado defendiendo que los servicios de la ciudad sean reabiertos de una manera segura, comentó que la mejor manera de que esos empleados puedan regresar a trabajar es controlar la pandemia y hacer que reabran los servicios diseñados para la diversión del público.

“El desafío es que estamos navegando totalmente en algo sin precedentes”, dijo Svarzbein. “Creo que de lo que se trata es tener una idea más clara de cuándo se van abrir esos lugares, pero también pienso que podemos buscar la manera de comunicarnos mejor con esos empleados”.

Svarzbein dijo que está enterado de que la ciudad está comunicándose con los empleados para notificarles que sus beneficios de atención médica están vigentes aunque ellos no puedan trabajar. Los empleados que han sido desocupados temporalmente son elegibles para recibir la compensación de desempleo. Funcionarios de la ciudad no respondieron a la petición que se les hizo para ser entrevistados por El Paso Matters, pero emitieron un comunicado a través de un correo electrónico.

“La Ciudad sigue trabajando en un plan para volverlos a llamar y las opciones de reasignación de esos empleados. Es importante hacer notar que la Ciudad ya llamó a algunos empleados y seguirá haciéndolo cuando sea posible, tomando en cuenta el estatus de salud de la comunidad”, comentó Tracy Jerome, sub-administrador de la Ciudad, a través del comunicado.

La ciudad señaló que 113 empleados están actualmente en ese estatus de estar desocupados temporalmente. También anunció el miércoles que las Bibliotecas Públicas de El Paso reanudarán sus servicios en ocho bibliotecas a partir de principios de febrero y el Zoológico de El Paso y los Jardines Botánicos reabrirán al público con un horario y servicios limitados a partir del 10 de febrero.

Barnum comentó que no ha sido contactada para la reapertura de las bibliotecas y no sabe cuándo recibirá más información, pero se siente contenta de que algunos empleados puedan regresar a trabajar.

“Lo importante, como ellos dicen, es que están avanzando poco a poco”, dijo Barnum, agregando que siente como si les estuvieran “dando un poco de esperanza”.

Los funcionarios de la ciudad no han finalizado el conteo de cuántos empleados que están desempleados podrían ser parte de la reapertura inicial de los servicios de la ciudad. “Nuestra fecha para ese proyecto llegará rápidamente, y será el 5 de mayo, en la que llegaremos al plazo de un año y aún no hemos recibido ninguna orden oficial ni comunicación acerca de lo que va a pasar si no los llamamos a trabajar en esa fecha”, comentó una bibliotecaria que ha trabajado para la ciudad desde hace 13 años y que pidió no ser identificada por temor a una represalia por parte de los funcionarios de la ciudad.

El representante de la ciudad Joe Molinar, quien hizo su juramento para tomar posesión de ese puesto en el mes de enero, comentó que no ha recibido información oficial de la ciudad acerca de esos empleados. Molinar comentó que ha sido contactado por varios empleados que comparten una preocupación similar como los que hablaron con El Paso Matters.

“Creo que ellos merecen una respuesta. No conozco personalmente a esas personas, pero si invirtieron años de su vida sirviendo a la Ciudad de El Paso, creo que merecen algún tipo de respuesta y respeto”, comentó Molinar, quien es un oficial de Policía de El Paso que está retirado.

Barnum y otros empleados, quienes pidieron no ser identificados por temor a tener alguna represalia de la ciudad, dijeron que se sienten frustrados de que la ciudad no les haya comunicado nada.

“Han pasado más de 250 días desde que dejamos de trabajar. Cuando lleguemos a la marca de 365 días, básicamente terminará ese estatus. No estamos 100 por ciento seguros si vamos a ser despedidos o si van a reclasificarnos y si nos van a enviar a trabajar en algún otro lugar. No lo sabemos”, dijo Barnum.

La representante de la ciudad Alexsandra Annello comentó que no ha habido una discusión reciente acerca de lo que pasará con los empleados si los servicios de la ciudad no son reabiertos cuando expire ese período de inactividad, en el mes de mayo.

“No sé si básicamente se podrá ampliar la política de suspensión de labores. Si no puede hacerse, entonces se necesita tener una plática con esas personas para que puedan ver esas opciones”, dijo Annello.

La representante de la ciudad Cassandra Hernández también dijo que se necesita discutir acerca de lo que sucederá al final del período de un año. Hernández agregó que el Consejo adoptó la política durante un lapso de 12 meses debido a que no estaban seguros cuánto tiempo estarían cerradas esas instalaciones de la ciudad.

“Es inminente que esa política, esos 365 días, van a cumplirse en la primavera y necesitamos hablar nuevamente en el ayuntamiento acerca de lo que vamos a hacer con esa política, y lo que vamos a hacer con todas nuestras instalaciones. Si vamos a traerlos de regreso, si existe un plan y a qué escala vamos a traerlos de regreso”, dijo Hernández.

Barnum y sus colegas comentaron que están preocupados acerca del incierto futuro. “Me siento consternada de que los líderes se hayan olvidado de nosotros porque ha sido así, yo no estoy hablando mal de ellos ni de la ciudad, sólo estoy diciendo ‘Oigan, no se olviden de mí’”, dijo Barnum.

