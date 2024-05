‘Se sacan la garra’ candidatos a representante estatal

Los dos candidatos que compiten por el puesto de representante estatal del Distrito 77 en El Paso promocionan su experiencia política (uno como ex legislador estatal y otro como comisionado del condado) como sus activos más fuertes.

Pero Vincent “Vince” Pérez y Norma Chávez, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones primarias demócratas el 28 de mayo, se apresuran a diferenciar y criticar los antecedentes políticos y estilos de liderazgo de cada uno.

“Creo que el tema más importante es que le doy una oportunidad al Distrito 77 de la Cámara de Representantes de tener un legislador experimentado y no alguien que sólo quiere darse un aumento”, dijo Chávez, de 63 años, quien se desempeñó como representante estatal por el Distrito 76 de 1997 a 2011.

Se refirió a los votos de Pérez para aumentar los salarios de los funcionarios electos del condado de El Paso, incluidos él mismo y otros en el Tribunal de Comisionados en ese momento. Ella llamó a sus votos “una cuestión de carácter”.

Pérez, de 42 años, quien se desempeñó como comisionado del condado de 2012 a 2020, dijo que es el candidato mejor preparado porque profundiza en políticas y datos para obtener una comprensión profunda de los problemas. Dijo que su oponente señala los aumentos salariales, que según él eran necesarios para atraer a personas más jóvenes y más calificadas a cargos públicos, para distraer la atención de su historial.

‘Cansados del escándalo’

“Creo que los votantes simplemente están cansados del escándalo”, dijo Pérez, refiriéndose al controvertido mandato de Chávez como representante estatal. “Cuando le preguntas qué va a hacer, dice esto o aquello, pero no tiene ningún plan particular para nada”.

Chávez dijo que sus errores mientras estuvo en el cargo fueron “cuestiones personales” y de “personalidad” y no un reflejo de su capacidad para defender a El Paso.

Ninguno de los dos obtuvo suficientes votos para ganar el escaño directamente durante las primarias de marzo: Pérez obtuvo el 39% de los votos y Chávez el 32%. Los dos compitieron contra la ex representante municipal Alexsandra Annello y el recién llegado político Homer Reza, un agente de seguros.

Sin un oponente republicano o independiente en noviembre, el ganador de la segunda vuelta ocupará el escaño y asumirá el cargo en 2025. El escaño lo ocupa desde 2017 la representante estatal demócrata Lina Ortega, quien no buscó la reelección.

El Distrito 77 de la Cámara cubre el Valle Inferior y se extiende hasta el centro de El Paso y partes del Westside y Upper Valley. Los representantes estatales sirven por un mandato de dos años sin límites de mandato, con un salario de 7 mil 200 dólares al año.

Otras contiendas en la boleta demócrata son las de sheriff y fiscal de distrito del condado de El Paso, así como el agente de policía del Precinto 1; mientras que la segunda vuelta de las primarias republicanas incluye al representante del Distrito 23 de Estados Unidos.

Es hoy último día de votación anticipada

La votación anticipada en la segunda vuelta primaria se realiza desde el lunes 20 de mayo hasta hoy viernes 24 de mayo. El día de las elecciones es el martes 28 de mayo.

Chávez ha hecho campaña sobre su antigüedad, lo que, según ella, la ayudará a ser seleccionada para importantes comités de la Cámara. Es propietaria de Texico Communications, una empresa de consultoría política, y dirige un Airbnb en Austin.

Pérez, consultor de asuntos públicos y gubernamentales, anteriormente se desempeñó como director de comunicaciones del entonces congresista de El Paso, Silvestre Reyes.

Cuando se trata de temas que abordarían en Austin, ambos dijeron que se oponen a la iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador de Texas Greg Abbott, Operación Estrella Solitaria, diciendo que no ha mostrado resultados y que sería mejor gastar el dinero en escuelas o atención médica.

Ambos también dijeron que una cuestión clave será la lucha contra los vales escolares que sospechan que volverán a dominar la legislación sobre financiación escolar después de que Abbott a finales del año pasado prometiera “seguir promoviendo la elección de escuelas”. Los vales escolares son subsidios financiados por los contribuyentes para que los estudiantes asistan a escuelas privadas, que pueden elegir qué estudiantes admitir.

“Los vales van a segregar aún más nuestro sistema de escuelas públicas, y realmente me preocupa lo que eso significa para la calidad de la educación en nuestro estado”, dijo Pérez, y agregó que apoyaría aumentar la financiación por alumno por parte del Estado como primera medida para financiar mejor las escuelas públicas.

Pruebas estandarizadas

Pérez dijo que también apoyaría reducir las pruebas estandarizadas a los mínimos federales y exigir que se tome Álgebra I en octavo grado en lugar de en la escuela secundaria como una forma de ayudar a mejorar la preparación universitaria.

Chávez también señaló que es necesario cambiar la fórmula por alumno y que recomendaría que la contraloría estatal revise el gasto de las escuelas públicas porque no cree que el personal administrativo y los asistentes deban ganar más que los maestros.

“Eso no lo he visto, me lo han dicho”, dijo Chávez, “pero estoy interesado en investigarlo”.

Criticó a Pérez por no apoyar la educación pública debido a su trabajo como consultor del Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo, una organización local sin fines de lucro que ayudó a traer las Escuelas Públicas IDEA, una escuela autónoma, a El Paso. Las escuelas chárter son escuelas públicas supervisadas por la Agencia de Educación de Texas.