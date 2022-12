Se roba auto con pasajera dentro

Autoridades solicitan ayuda de la comunidad para localizar a un hombre que intentó secuestrar un vehículo con un pasajero dentro el pasado 5 de diciembre afuera de un restaurante.

El día de los hechos, aproximadamente a las 4:30 pm, los oficiales del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) investigaron un robo de auto en el estacionamiento del restaurante Stateline. Según testigos, un hombre hispano de entre 35 y 45 años se acercó a una mujer que estaba sentada en su vehículo.

PUBLICIDAD

Luego, el sospechoso se sentó en el asiento del conductor y se alejó en el vehículo de la víctima, con esta todavía en el automóvil. A continuación, el sujeto empujó a la víctima fuera del vehículo en movimiento y embistió a otro automóvil que bloqueaba la entrada del estacionamiento. Finalmente, el sospechoso abandonó la camioneta y huyó a pie.

Se describe que el sospechoso tiene el pelo corto y negro, un bigote y una barba de chivo muy bien recortados. Llevaba tenis oscuros, pantalones de camuflaje y una camiseta gris con una camisa negra de manga larga debajo.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de este sospechoso debe llamar inmediatamente a Crime Stoppers of El Paso al 566-8477 (TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato, y si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver crímenes.