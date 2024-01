Se rinde DeSantis: abre brecha para Trump

Manchester, New Hampshire— El gobernador Ron DeSantis, de Florida, suspendió su campaña presidencial el domingo y respaldó al ex presidente Donald Trump, lo que marcó una implosión espectacular para un candidato que alguna vez se consideró que tenía la mejor oportunidad de destronar a Trump como candidato del Partido Republicano en 2024.

Su salida de la carrera apenas dos días antes de las elecciones primarias de New Hampshire deja a Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, como la última rival en pie de Trump.

La devastadora derrota de DeSantis por 30 puntos porcentuales ante Trump en las asambleas electorales de Iowa el lunes pasado lo dejó frente a una pregunta desalentadora: ¿Por qué seguir adelante? El domingo dio su respuesta, reconociendo que no tenía sentido seguir adelante sin un “camino claro hacia la victoria”.

“Hoy suspendo mi campaña”, dijo DeSantis en un video publicado después de que The New York Times informara que se esperaba que abandonara la carrera. Añadió: “Trump es superior al actual titular, Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso. Tiene mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño”.

DeSantis había volado a su casa en Tallahassee, Florida, el sábado por la noche después de hacer campaña en Carolina del Sur. Se esperaba que apareciera en un evento de campaña en New Hampshire el domingo por la tarde, pero fue cancelado.

Incluso antes de que DeSantis hiciera su anuncio, Trump había comenzado a hablar sobre su candidatura en tiempo pasado. “Que descanse en paz”, dijo Trump sobre DeSantis en un mitin el sábado por la noche en Manchester.

La semana pasada, DeSantis había comenzado a señalar que podría estar buscando abandonar la carrera, mirando hacia las elecciones de 2028 y admitiendo que Trump había obtenido una victoria abrumadora en Iowa.

El caos marcó los últimos días de su campaña, tal como lo había hecho el primero, cuando inició su campaña con un evento de transmisión en vivo ampliamente burlado y técnicamente estropeado en X, antes conocido como Twitter. Durante el fin de semana, la agenda de DeSantis estuvo en constante cambio, ya que voló entre New Hampshire y Carolina del Sur sin previo aviso, pospuso eventos y finalmente canceló sus apariciones en los programas políticos del domingo por la mañana.

El respaldo de DeSantis a Trump fue tan rápido como superficial. El gobernador de Florida no ofreció ninguna justificación para apoyar a Trump, aparte de que el ex presidente contaba con el apoyo de la mayoría de los republicanos en las encuestas y que él no era Haley. DeSantis tampoco pudo resistirse a darle un último tiro al favorito de su partido, reciclando las críticas al manejo de la pandemia por parte de Trump.

Al brindar su apoyo a Trump, DeSantis parecía estar tratando de unir al ala conservadora del partido detrás del ex presidente, ignorando el hecho de que estaba doblando la rodilla ante un hombre que lo había ridiculizado como si fuera un deporte sangriento.

Después de anunciar su candidatura a la Presidencia en mayo con grandes expectativas, DeSantis y su campaña resultaron un costoso fracaso, gastando decenas de millones de dólares en concierto con grupos externos bien financiados con poco efecto aparente.

Las constantes burlas de Trump (sobre todo, desde las expresiones faciales de DeSantis hasta su elección de calzado) degradaron su imagen como un guerrero conservador confiado. En el transcurso de su campaña, las cifras de las encuestas nacionales de DeSantis cayeron aproximadamente a la mitad, una aparente crítica tanto de sus habilidades como candidato como de su estrategia de intentar postularse hacia la derecha de Trump. Una alardeada máquina de participación y escrutinio pagada por su súper Comité de Acción Política, Never Back Down, apenas pareció hacer mella en la carrera.

Si bien había comenzado el año liderando a Trump en New Hampshire, las encuestas ahora mostraban a DeSantis en un distante tercer lugar, obteniendo alrededor del 6% de los votos.

Tanto DeSantis como sus aliados parecían quedarse peligrosamente sin dinero. No se había emitido ningún anuncio a favor de DeSantis en la televisión de New Hampshire desde antes del Día de Acción de Gracias.

La noche de su derrota en Iowa, DeSantis había tratado de convertir su actuación en algo positivo, diciendo que, como finalista en segundo lugar, había “obtenido su boleto” para salir del estado.

Al final resultó que, ese billete tenía una validez de menos de una semana.

El Plan

Al retirarse antes de New Hampshire, DeSantis se salvó de una derrota catastrófica el martes, deteniendo una larga y lenta hemorragia política.

No se podía evitar lo malo que sería. DeSantis había hecho una campaña ligera aquí, y en los días posteriores a Iowa sugirió que se centraría en Carolina del Sur, que no celebraría sus primarias hasta dentro de un mes. Never Back Down comenzó a despedir a miembros del personal.

Pero la caída de DeSantis había comenzado en Iowa, donde se jugó toda su campaña.

Aunque los resultados no lo reflejaron, DeSantis utilizó allí el mismo manual de estrategias que utilizaron los candidatos republicanos para ganar las últimas tres asambleas electorales disputadas.

DeSantis visitó los 99 condados de Iowa, respondió innumerables preguntas de los votantes y obtuvo el respaldo de dos figuras clave, la gobernadora Kim Reynolds y el líder evangélico Bob Vander Plaats.

“Nadie trabajó más duro y lo dejamos todo en el campo”, dijo DeSantis el domingo en su video de abandono.

Su estrategia se basó en la suposición de que los votantes republicanos podrían dividirse en tres grupos, según sus sentimientos hacia el ex presidente: aquellos que siempre respaldarían a Trump, aquellos que nunca respaldarían a Trump y aquellos a quienes les agradaba Trump y sus políticas, pero estaban listos para un nuevo abanderado del partido, tal vez alguien más joven y con menos equipaje. Fue ese tercer grupo de votantes que DeSantis se propuso ganar. Una vez que lo hiciera, según la teoría, los que nunca habían sido pro Trump lo seguirían.

Pero DeSantis tuvo dificultades para explicar por qué esos votantes blandos de Trump deberían elegirlo a él y no a Trump. Durante gran parte de la campaña, apenas intentó establecer un contraste y se centró en su historial en Florida. Los votantes le preguntaron repetidamente cuándo desafiaría con fuerza al favorito, incluso en los últimos días de la campaña.

Finalmente, DeSantis se decidió por el argumento de que Trump no había logrado implementar gran parte de su agenda conservadora y que sólo DeSantis podía darles a los republicanos las victorias que ansiaban. Pero eso les pareció vacío a muchos votantes del Partido Republicano, que creían que Trump había sido un presidente eficaz injustamente obstaculizado por los liberales y “el Estado profundo”.

“Trump defendió al pueblo”, dijo Brett Potthoff , de 30 años, un ingeniero de Sac City, Iowa, que consideró participar en un caucus para DeSantis pero finalmente dijo que apoyaría a Trump. “Todo el mundo intentaba juzgarlo por cosas falsas”.

El fracaso de DeSantis con los votantes evangélicos blancos fue especialmente notable, dado lo mucho que presionó para ganárselos. El año pasado, firmó una prohibición del aborto de seis semanas en Florida que prohibía el procedimiento en un momento en el que muchas mujeres no sabían que estaban embarazadas. Trump criticó la ley por considerarla demasiado dura y DeSantis intentó utilizar el aborto como un tema de cuña para alejar a los cristianos conservadores del ex presidente.

No funcionó. Muchos líderes y votantes antiaborto adoraron a Trump por nombrar a los jueces de la Corte Suprema que ayudaron a revocar Roe v. Wade, un objetivo de su movimiento durante décadas. No podían moverse de su lado.

Un reinicio

DeSantis se ajustó a lo largo de la campaña.

Después de los despidos de personal, comenzó a correr una carrera más bien al estilo de los desvalidos, viajando por todo Iowa para detenerse en pueblos pequeños y responder preguntas de los votantes. Hablaba con los periodistas a diario y concedía entrevistas a las principales cadenas de televisión.

“Se sintió como si se estuviera censurando a sí mismo durante mucho tiempo”, dijo Cody Ritner, de 26 años, un partidario de DeSantis de Decorah, Iowa, después de escuchar a DeSantis al final de la campaña. “Mejoró mucho cuando empezó a relajarse”.

El ambiente en sus eventos también mejoró.

Aun así, algunas de las obstinadas tendencias de DeSantis persistieron. Continuó usando el dinero de sus donantes para pagar aviones privados en lugar de vuelos comerciales. Su campaña prohibió a los periodistas del New York Times asistir a eventos durante más de un día en respuesta a un artículo crítico. Su oficina no invitó a los legisladores del estado de Florida que habían respaldado a Trump a una fiesta de Navidad anual en la mansión del gobernador, a pesar de que todos habían recibido invitaciones el año anterior.

Como candidato, DeSantis rara vez parecía capaz de impulsar la narrativa del día. Era algo que había hecho con tanta eficacia como gobernador, por ejemplo cuando paralizó a los medios nacionales e indignó a la izquierda al hacer que su administración llevara inmigrantes a Martha’s Vineyard, Massachusetts.

Pero en la carrera presidencial, la fuerza de la personalidad de Trump borró todo lo demás.