Se retracta Abbott de llamar ‘ilegales’ a víctimas de masacre

El gobernador Greg Abbott expresó su pesar el lunes después de enfrentar intensas críticas por etiquetar a todas las víctimas del tiroteo de Cleveland, Texas, como “inmigrantes ilegales”, aunque parece que al menos uno de ellos no lo era.

La oficina de Abbott emitió un comunicado el lunes por la tarde que sugería que “funcionarios federales” anónimos proporcionaron información errónea que indicaba que las cinco víctimas estaban ilegalmente en el país. Desde el comentario inicial de Abbott el domingo, ha surgido evidencia de que una de las víctimas era residente legal permanente de los Estados Unidos.

“Desde entonces supimos que al menos una de las víctimas pudo haber estado legalmente en los Estados Unidos”, dijo la portavoz de Abbott, Renae Eze, en el comunicado. “Lamentamos si la información fue incorrecta y desvirtuó el importante objetivo de encontrar y arrestar al criminal”.

La declaración no abordó las críticas de que el lenguaje de Abbott se centró en el estatus migratorio de las víctimas en lugar de en las víctimas y sus familias, aunque Eze señaló: “Cualquier pérdida de vida es una tragedia, y nuestros corazones están con las familias que han perdido a un ser querido”.

Abbott hizo el comentario inicial en un comunicado de prensa el domingo que anunciaba una recompensa de 50 mil dólares por información sobre el tirador, que seguía prófugo después de la masacre del viernes. Las autoridades dicen que Francisco Oropesa, de 38 años, mató a cinco de sus vecinos, incluido un niño de 9 años, con un rifle estilo AR-15 después de que una madre le pidiera que dejara de disparar en su patio para que su bebé pudiera dormir.

El comunicado de prensa de Abbott dijo que el tirador era un fugitivo “que está ilegalmente en el país y mató a cinco inmigrantes ilegales”.

Las autoridades han dicho que todas las víctimas eran de Honduras, pero no han revelado su estatus migratorio. El sheriff Greg Capers, del Condado de San Jacinto, dijo el domingo que no le importaba el estatus migratorio de las víctimas y que sentía el deber de proteger a todos en su condado.

Condena nacional

Abbott tuiteó una copia de su comunicado de prensa, que provocó la condena de todo el país por centrarse en el estado migratorio de las víctimas por encima de la pérdida de vidas.

Un usuario de Twitter, Carlos Eduardo Espina, respondió a Abbott con una foto de una tarjeta de identificación de una de las víctimas, Diana Velásquez Alvarado, que muestra que es residente permanente de los Estados Unidos. Espina, quien se describe a sí mismo en Twitter como un “organizador comunitario y activista por los derechos de los inmigrantes” de College Station, dijo que habló con el esposo de la víctima, quien le proporcionó la foto de la identificación. La Policía la identificó como Diana Velázquez Alvarado.

“No hay límite para la depravación de Greg Abbott y sus compinches republicanos de Texas”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa, en un comunicado. “Usar un tiroteo masivo, en el que cinco almas inocentes fueron masacradas al estilo de una ejecución, incluido un niño de 8 años, para infundir miedo y mentir sobre los migrantes y el estado migratorio de las víctimas... este tipo de comportamiento enfermizo está verdaderamente más allá de los límites”.

La víctima del tiroteo, Daniel Enrique Laso, fue identificado originalmente como un niño de 8 años, pero los familiares dijeron que tenía 9.

Culpa a otros

Esta no fue la primera vez que Abbott afirmó que la información que compartió inicialmente sobre una tragedia mortal en Texas estaba equivocada debido a la culpa de otros. El año pasado, Abbott dijo que fue “engañado” sobre lo que sucedió en la masacre de la escuela Uvalde después de que originalmente elogió la respuesta de las fuerzas del orden.

Los legisladores demócratas, los activistas por los derechos de los inmigrantes y los defensores del control de armas opinaron sobre el comentario de Abbott sobre los “inmigrantes ilegales” el domingo, llamando a Abbott despiadado por su esfuerzo de mencionar el estatus migratorio de las víctimas.

“[Abbott], eres un imbécil de mala vida”, tuiteó Fred Guttenberg, un activista y padre de una víctima del tiroteo en la escuela de Parkland, Florida, en 2018. “Este tiroteo no tiene nada qué ver con el estatus migratorio y mucho qué ver con sus políticas. En nombre de aquellos como mi hija que son víctimas de la violencia armada, ¡¡¡JÓDETE!!!”

Rodolfo Rosales Jr., director estatal de Texas de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, dijo en un comunicado que LULAC “cree firmemente que todo ser humano, independientemente de su estatus migratorio, merece ser tratado con dignidad y respeto”.

Callan republicanos

Los compañeros republicanos se mantuvieron mayormente callados sobre la elección de palabras de Abbott. En cambio, se centraron en el estatus migratorio del sospechoso, Oropesa, quien había estado en el país ilegalmente y había sido deportado cinco veces anteriormente, según Fox News, que citó una fuente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. CNN informó más tarde que Oropesa había sido deportado al menos cuatro veces, pero dijo que su estado migratorio actual no estaba claro.

Después de que el senador estatal Roland Gutiérrez, demócrata por San Antonio, tuiteó que el comunicado de prensa de Abbott era una “nueva bajeza”, el presidente del Partido Republicano de Texas, Matt Rinaldi, respondió: “El inmigrante ilegal pudo obtener un arma porque las políticas que [Gutiérrez] apoya le permitieron entrar al país después de que fue deportado varias veces”.

Espina, el activista de Twitter, le dijo a The Texas Tribune que las familias de las víctimas estaban familiarizadas con él debido a sus seguidores en línea y se comunicaron con él el sábado para que los ayudara a contar su historia. Abbott identificó a todas las víctimas como “inmigrantes ilegales” el domingo, lo que llevó al esposo de Alvarado a acercarse a Espina con la tarjeta de identificación, dijo Espina.

“Él quería que yo ayudara a sacar eso a la luz y aclararlo porque no creía que fuera justo que el gobernador dijera cosas que no eran ciertas”, dijo Espina.

El comentario de Abbott tomó un rumbo diferente al del sheriff que respondió al tiroteo masivo.

“Mi corazón está con este niño de 8 años”, dijo Capers a los periodistas el domingo. “No me importa si estuvo aquí legalmente. No me importa si estuvo aquí ilegalmente. Él estaba en mi condado. Cinco personas murieron en mi condado, y ahí es donde está mi corazón: en mi condado, protegiendo a mi gente lo mejor que podemos”.