Se retira nominado de Trump a jefe de Inteligencia

Washington– El nominado del presidente Donald Trump para el puesto director nacional de Inteligencia, el representante federal por Texas John Ratcliffe, renunció a ser considerado para el trabajo el viernes después de solo seis días, ya que se enfrentaba a preguntas cada vez mayores sobre su experiencia y calificaciones.

La medida subrayó la incertidumbre sobre sus perspectivas de confirmación. Los demócratas descartaron abiertamente al congresista republicano como un elemento partidista no calificado y los republicanos ofrecieron solo expresiones tibias y tentativas de apoyo.

El anuncio deja a la comunidad de Inteligencia sin un líder permanente, confirmado por el Senado, en un momento en que el gobierno de EU está lidiando con las ambiciones nucleares de Corea del Norte, la perspectiva de una guerra con Irán y los esfuerzos anticipados de Rusia u otros gobiernos extranjeros para interferir en el sistema político de Estados Unidos.

En un tuit del viernes, Trump dijo que Ratcliffe había decidido permanecer en el Congreso para evitar “meses de calumnias y difamación”.

Trump no citó informes de medios específicos, aunque varias historias en la última semana cuestionaron las calificaciones de Ratcliffe y sugirieron que había tergiversado su experiencia como fiscal federal en Texas.

Ratcliffe es un defensor frecuente de Trump que cuestionó ferozmente al ex fiscal especial Robert Mueller durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara la semana pasada.

Incluso cuando Mueller expresó su preocupación de que Rusia estaba trabajando para interferir nuevamente con las elecciones estadounidenses, Ratcliffe seguía centrado en la posibilidad de que las agencias de inteligencia federales confiaran demasiado en investigaciones no verificadas de la oposición para investigar los lazos de la campaña de Trump con Rusia.

En su propia declaración, Ratcliffe dijo que seguía convencido de que podría haber hecho el trabajo “con la objetividad, la justicia y la integridad que nuestras agencias de inteligencia necesitan y merecen”.“Sin embargo”, agregó, “no deseo que un debate sobre seguridad nacional e inteligencia en torno a mi confirmación, por falso que sea, se convierta en un tema puramente político y partidista”.

Ratcliffe habría reemplazado al ex director de inteligencia Dan Coats, quien se enfrentó repetidamente con Trump y anunció su renuncia hace una semana. En los últimos días, la Casa Blanca recibió una serie de llamadas de republicanos desconfiados de las posibilidades de confirmación de Ratlciffe e incómodos con sus credenciales, según dos funcionarios de la administración no autorizados a hablar públicamente sobre conversaciones privadas.

Varias historias de noticias en los últimos días cuestionaron aspectos del currículum y la carrera de Ratcliffe, alarmando a algunos en el Partido Republicano, mientras que algunos senadores republicanos clave recibieron su nominación con una tibia respuesta.

Siguiendo el ejemplo del instinto del presidente de rechazar a los medios de comunicación y luchar por los nominados problemáticos, los funcionarios de la Casa Blanca inicialmente planearon apoyar al nominado. Pero el propio Ratcliffe expresó su preocupación a burócratas de la mansión presidencial sobre el escrutinio, dijeron los funcionarios de la administración.

Dijeron que aunque el presidente admiraba durante mucho tiempo las entrevistas de Ratcliffe en las que defendió a la Casa Blanca, así como su actuación en las audiencias de Mueller, Trump se convenció de que la batalla por la nominación se convertiría en una distracción, y fue rápido, como suele ser, para culpar a los medios de comunicación por tratar injustamente a su administración.

La nominación hundida profundizó las preguntas sobre el proceso de investigación aparentemente desordenado de la Casa Blanca, pero Trump hizo a un lado esas preocupaciones, incluso acreditó a los medios por su papel en el proceso.

“Tú investigas por mí. Me gusta cuando investigas... Creo que la Casa Blanca tiene un gran proceso de investigación. Tú investigas por mí”, dijo Trump. “Cuando le doy un nombre, se lo doy a la prensa y tú me investigas. Muchas veces haces un muy buen trabajo. No siempre”.

El senador de Carolina del Norte Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo en un comunicado que respeta la decisión de Ratcliffe y que está comprometido a que la nominación sea aprobada a través del comité. “No hay sustituto para tener un director confirmado por el Senado para dirigir nuestra comunidad de inteligencia” dijo Burr.

Hasta entonces, los legisladores han instado en privado y en público a Trump a poner a Sue Gordon, la número dos de Coats, a cargo una vez que Coats renuncie. Pero no está claro si lo hará. Trump dijo a los periodistas el viernes que “ciertamente será considerada" para el puesto de directora interina.

Para el reemplazo permanente de Coats, Trump dijo a los periodistas que tiene una lista de tres personas en las que está trabajando durante el fin de semana y "probablemente el lunes les daré una respuesta“.

Después de que Trump anunció que Ratcliffe era su elección, los republicanos del Senado se mostraron públicamente tibios con la nominación de Ratcliffe. Algunos expresaron su preocupación de que el legislador de la Cámara, que era visto como un partidario, no vino con la seriedad de Coats, que tenía mucho tiempo





Dice que detuvo a 300 indocumentados; solo fueron 45





Washington–El nominado del presidente Donald Trump para dirigir la comunidad de inteligencia de la nación a menudo cita una detención de trabajadores indocumentados que trabajaban en plantas avícolas en 2008 como un punto culminante de su carrera. El representante John Ratcliffe afirma que, como fiscal federal en el distrito este de Texas, fue el líder de la represión de inmigración, describiéndolo como uno de los casos más grandes de este tipo.

“Como fiscal de los Estados Unidos arresté a más de 300 inmigrantes ilegales en un solo día”, dice Ratcliffe, republicano por Texas, en su sitio web del Congreso.

Pero una mirada más cercana al caso muestra que los reclamos de Ratcliffe están en conflicto con el registro de la corte y los recuerdos de otros que participaron en la operación, en un momento en que está bajo fuego por exagerar sus logros.

Solo 45 trabajadores fueron acusados por fiscales en la oficina de Ratcliffe, según muestran documentos judiciales. Seis de esos casos fueron desestimados, dos de ellos porque los sospechosos resultaron ser ciudadanos estadounidenses. Una de esas ciudadanas, una mujer de 19 años, fue despertada en su casa y llevada por agentes de inmigración, dijo la mujer en una entrevista.