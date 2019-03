Se resiste O’Rourke a oficializar postulación a la Presidencia

Austin, Tx.— Todas las señales indican que Beto O’Rourke se postulará para presidente en 2020. Pero el ex congresista se mantuvo evasivo el sábado durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine SXSW, donde esquivó una pregunta sobre si pronto se uniría a un campo demócrata ya lleno de gente.

Aun así, parece que el ex congresista está listo para hacer un anuncio más temprano que tarde.

Durante una proyección de dos horas de un documental titulado “Running with Beto” (“Corriendo con Beto”) que narra la campaña fallida de O’Rourke para el Senado de los Estados Unidos, su equipo de campaña envió un correo electrónico a los partidarios invitándolos a ser “los primeros en escuchar el gran anuncio de Beto”.

“Ha habido una gran cantidad de especulaciones, entusiasmo y apoyo de personas de todo el país, todos esperando con impaciencia las noticias”, dice el correo electrónico. “Muchos de nosotros estamos cruzando los dedos y esperando que Beto haya decidido contender”.

Continúa el mensaje: “Y ahora estoy listo para que llevemos nuestro movimiento al resto del país. Es el tipo exacto de campaña que necesita Estados Unidos en este momento, y es por eso que muchos de nosotros esperamos que Beto haya decidido lanzar una campaña para el presidente de los Estados Unidos”.

El nombre de O’Rourke fue lanzado al ring como un potencial candidato demócrata a la Presidencia en el 2020 después de su derrota del año pasado, por un margen más cercano a la esperado, ante el senador federal Ted Cruz. En una sesión de preguntas y respuestas con los reporteros, posterior a la exhibición del documental, el ex congresista dijo que quería asegurarse de que el anuncio sobre sus planes para 2020 se hiciera “de la manera correcta”.

Expresó que quería estar seguro de “anunciárselos a todos al mismo tiempo” y agregó que “tengo que estar en la línea de tiempo que funcione para mi familia y para el país, así que estamos dentro del plazo que nos fijamos”.