Se reinventa ‘Chicharrín’: viene a conquistar EU

Jaime Torres / El Diario de El Paso

El dúo de payasos conocido como “Los Chicharrines” comenzó hace más de tres décadas en Ciudad Juárez, junto a su padre “Chirrín”, y se convirtió en uno de los favoritos de los niños fronterizos.

Los hermanos Gabriel “Chicharrín” y César “Chicharín” Ramírez se convirtieron en favoritos de los niños de ambos lados de la frontera y posteriormente emigraron a Monterrey y Ciudad de México, donde consolidaron su carrera.

Después de 20 años fuera de la frontera, Gabriel regresa a la región para establecerse en El Paso, con el objetivo de reinventarse y conquistar al público de Estados Unidos.

“Estoy emocionado, contento, con mucha nostalgia porque es el terruño de uno, aunque yo nací, viví y crecí en Juárez pues todos los rincones de la ciudad son importantes para mí y me traen muchos recuerdos”, expresó “Chicharrín” en entrevista con El Diario de El Paso.

El regresar victorioso y haber alcanzado la fama artística poniendo siempre en alto el nombre de México, y en especial su ciudad natal, lo llena de orgullo y satisfacción, aseguró.

“Es muy gratificante volver de esta manera porque fuimos a conseguir un lugar especial en el ambiente artístico y creo que se logró, alcanzamos la meta al posicionarnos muy bonito en el gusto del público mexicano. Regresar y tener esa bienvenida de nuestra gente y los medios de comunicación es el regalo más hermoso”, dijo conmovido.

Consideró que haber llegado a Estados Unidos es una buena coyuntura para que “Los Chicharrines” abran puertas en esta nación denominada como el ‘país de las oportunidades’.

“Lo estoy haciendo yo primero, mi hermano ya tendrá su tiempo y su momento pero el objetivo es trabajar juntos en este país tal y como lo hemos hecho en otros países latinoamericanos”, dijo.

Precisó que su hermano César y su padre Juan José –conocido como “Chirrín”– permanecen en Monterrey, Nuevo León.

Gracias a su talento y simpatía esta pareja de cómicos infantiles ha pisado escenarios de países como Chile, Perú, Guatemala, Honduras y Costa Rica, entre otros, en donde el público los ha aclamado y reconocido su profesionalismo, al igual que lo ha hecho con otros artistas mexicanos.

En las dos últimas décadas también han sido invitados por diversas asociaciones de payasos para que hablen de su historia, experiencias y fructífera trayectoria. “Creo que hay muchas posibilidades de hacer más cosas y Estados Unidos no será la excepción, estamos empezando con el pie derecho al tener la aceptación de la gente”.

Lo dicho, luego de resaltar su primer ‘en vivo’ realizado en días recientes, a través de sus plataformas digitales, y en donde de inmediato recibió la aceptación e incluso numerosas familias paseñas se volcaron a la Plaza San Jacinto para saludarlo y darle la bienvenida.

Para él, enfrentarse a una nueva cultura no le asusta y lejos de sentir algún temor lo alienta a conquistar nuevos horizontes tal y como lo soñó cuando era niño.

“La decisión se tomó desde que uno como padre trata de darle lo mejor a sus hijos. Mis hijos varones nacieron en El Paso y mi hija en Brownsville, Texas, y yo soy de… Len-texas y de frijoles…”, dijo entre carcajadas y con la caracterización que lo distingue.

El darle dos opciones a los hijos desde su nacimiento, dijo, es gracias a la visión que uno tiene y sin querer también se dan las dos opciones para uno mismo… “siempre dicen que es mejor dos que uno y ahora que se da siento esa emoción y cumplir ese sueño que tiene uno desde niño de vivir en otro país”, expresó mientras observaba los edificios característicos de la ciudad desde las alturas del parque Tom Lea, ubicado sobre la calle Rim, en el Oeste de El Paso.

Motivado por sus hijos

Al lado de sus hijos Octavio y Gabriel, de 23 y 21 años respectivamente, dijo que aunque ya no es un jovencito se siente motivado y lleno de ilusiones para seguir adelante y más al ver orgulloso las inquietudes artísticas de sus dos hijos y su hija Grecia, de 16 años.

La adolescente, amante del patinaje sobre hielo artístico y participante de la ‘Voz Kids’, ha sido objeto de números premios y reconocimientos por su canto y actuación. Octavio, estudiante de UTEP, sobresale en el teatro musical, con la presentación de siete obras y se prepara para algún día estar en la ciudad de New York, en Broadway, uno de sus sueños.

A su vez Gabriel, enfocado como productor musical participa en una de las disqueras de renombre en Monterrey, Nuevo León. Ha hecho arreglos para grandes artistas y es uno de los pocos expertos en masterización de audio, producto final de una grabación sonora, en México.

“Hasta me emociono… el tener a un hijo que le da el toque final a los discos entonados por los grandes artistas”, manifestó, tras resaltar sus estudios en Hollywood, experiencias y el prestigio alcanzado.

Considera que su llegada a la frontera, y justo en medio de una pandemia, le da la oportunidad de traer alegría y diversión a los niños que han permanecido encerrados por casi 11 meses para sacarlos de ese estrés asfixiante de una manera segura y confiable.

Ataviado con un traje de astronauta, color naranja, y un casco especial que le permite exponer sus gestos y sonrisas a los asistentes, sin tener que usar la mascarilla facial, en sus presentaciones bajo la nueva modalidad del drive-thru, la nueva imagen de ‘Chicharrín astronauta’ ha sido del agrado de los niños paseños.

“Había hecho algunas presentaciones en México pero la verdad no me sentía a gusto porque no me estaban viendo la cara... digo, de por sí ya me han visto la cara en otras ocasiones, pero me gusta que me vean la cara para que se rían conmigo y me escuchen bien”, dijo en tono chacotero.

Recordó que viendo un anuncio en Internet fue como logró ubicar un casco transparente anti-Covid, fabricado en New York para los trabajadores de la construcción. “Lo pedí y llegó justo cuando me llegó mi permiso de trabajo así que de inmediato lo acondicioné para mí”, dijo gustoso.

Con la nueva imagen, el payasito del pelo rojo, ahora luce fantasioso y más divertido… “Ahora creo gusto más porque creo que a los niños les encantó ver al ‘Chicharrín’ astronauta, al tiempo que se cuidan y los cuido”.

Indicó que dentro de sus presentaciones y en su mensaje a los pequeños resalta con el ejemplo las pautas emitidas por las autoridades de Salud en cuanto a la sana distancia, el uso del cubrebocas y el lavarse las manos con frecuencia.

Durante el espectáculo que ofrece, en los patios de las casas o en la acera de las calles, también hace uso de la tecnología para que los invitados escuchen con claridad el ‘show’ y las palabras del festejado a través de una frecuencia radial generada por un transmisor de Frecuencia Modulada (FM) de baja intensidad en el interior de sus vehículos.

Externó que desde su llegada la respuesta del público fronterizo ha sido benévola y desde su primera transmisión en vivo el teléfono no ha dejado de sonar y poco a poco han firmado contratos de las fiestas infantiles que ofrecerán durante el año.

Manifestó que en pocos días ha hablado gente de El Paso, Las Cruces, Anthony, Austin, Laredo, Oklahoma, Los Angeles, entre otras ciudades, por lo que me siento agradecido con la respuesta, “hay gente que está invitándome a esos lugares y contratarme para el 2021”, agregó.

“El cariño de la gente es muy grande. Creo que podré ir hasta Hawaii, Puerto Rico y hasta Alaska por lo que ya estoy pensando en comprarme un chamarrón para ir hasta allá, dijo jocoso.

“No está por demás pensar en divertirnos, no está demás pensar en cuidarnos, no está de más en pensar en los niños que a veces no saben lo que está pensando… la misión de los payasos, de la gente que nos dedicamos a lo infantil y comicidad es divertir a pesar de las guerras, a pesar de las pandemias, a pesar de la crisis económica, venimos a cumplir con nuestra misión”.

En su mensaje a la comunidad fronteriza dijo: “Que los apachurre la dicha, que los atropelle la felicidad, que Dios los bendiga y que principalmente se cuiden mucho”, dijo tras resaltar que hay que contrarrestar el estrés y divertirse sanamente y con la sana distancia.

Yo pienso que los niños tienen que sonreír pero también los adultos no debemos olvidar que tenemos un niño adentro, ese niño que no debemos perder en ningún momento. La inocencia y la alegría es parte fundamental de la humanidad.

Nostálgico y teniendo la vista fija en el horizonte de ambas ciudades, recordó aquel año de 1993 cuando acompañaban a su padre Juan José, el payaso ‘Chirrín’ al Canal 44, lugar donde tenía su programa de televisión.

Pero dijo que fue en Canal 5 donde empezaron a trabajar juntos y realmente empezó su carrera artística de manera ininterrumpida en varios canales de televisión pasando por el canal local, entonces 56, Televisa Monterrey, en transmisión nacional por Televisa Regional, en 37 ciudades de la República Mexicana.

De ahí participaron en el programa infantil de ‘Chabelo’, transmitido por Canal 2 durante ocho años. “Fue algo que catapultó nuestra carrera en el gusto de la gente y siempre agradecidos con la familia Azcárraga López y Javier López ‘Chabelo’… puros López, ¡arriba los López! Por darnos esa oportunidad”, añadió.

Al mismo tiempo rememoró los tiempos en que su padre trabajaba en El Diario de Juárez, a finales de la década de los ochenta, noventa… “ese olor a tinta y papel nunca se me olvida y tampoco esa entrevista que nos hizo un reportero justo en el área de prensa”, agregó tras tener en su memoria cuando acudía a la tienda de la esquina, enseguida del periódico a tomarse el entonces tradicional refresco ‘Grappete’.

A partir de este 2021 las frases populares de ¡Aplauso pa’ yo! ¡Uooh! ¡Genial! ¡Fantástico!, Quién anda ahí! y su peculiar risa, se escuchan ya directamente en los hogares norteamericanos. Y en poco tiempo, mientras espera su proceso migratorio, ‘Chicharín’ estará también aquí.