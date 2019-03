Se rehúsan sheriffs a hacer cumplir leyes sobre armas

Albuquerque, N. M.— Mientras la legislatura de Nuevo México analiza medidas que restringirían la venta de armas, numerosos sheriffs advierten que no harán cumplir leyes que consideren inconstitucionales. La gobernadora del estado les ha dicho que no pueden negarse a hacer cumplir las leyes, en un debate que se repite en otras partes del país.

Una veintena de las comisiones que gobiernan los 33 condados han aprobado resoluciones apoyadas por los alguaciles en las que se expresa apoyo a los policías que decidan no hacer cumplir las leyes sobre armas que estimen inconstitucionales.

La legislatura estatal, por su parte, analiza una propuesta que expandiría el estudio de antecedentes en las ventas privadas de armas, de individuo a individuo.

Los alguaciles y sus partidarios dicen que los proyectos violan los derechos de los propietarios de armas y que además es imposible garantizar su cumplimiento, algo que rechaza la gobernadora demócrata Michelle Luján Grishman.

La gobernadora afirmó la semana pasada en su cuenta de Twitter que la legislación es constitucional y que los sheriffs no pueden negarse a hacer cumplir las reformas de ser aprobadas.

“Si no les gusta alguna ley, el remedio está en el sistema legal, no en un berrinche público que socava la confianza del público en la policía”, afirmó Tripp Stelnicki, vocero de la gobernadora.

Vistazo a la legislación bajo estudio, las resoluciones de los sheriffs y a actitudes parecidas en otros estados:



La Legislación

Legisladores demócratas, que controlan ambas cámaras, tienen la oportunidad de aprobar varias medidas tras la elección de Luján, incluida la propuesta de ampliar las revisiones de antecedentes en las ventas de armas de persona a persona, excepto cuando son entre familiares cercanos. Otro proyecto plantea que se dé a los tribunales la facultad de ordenar a una persona que entregue temporalmente sus armas si se considera que representa un peligro.

La iniciativa debe ser analizada por la Cámara Baja ahora.

En otros estados se han aprobado medidas similares.

Otra propuesta impediría poseer armas a toda personas acusada de violencia doméstica a la que se le han dado órdenes de alejamiento.



Las resoluciones de los sheriffs

Los alguaciles empezaron a presentar proyectos de resoluciones para crear “Santuarios de la Segunda Enmienda” a las comisiones de condados hace más de dos semanas. La segunda enmienda a la constitución protege el derecho a portar armas, pero hay distintas interpretaciones de esa enmienda.

En términos generales, las resoluciones dicen que los alguaciles violarían el juramento que prestaron al hacer cumplir leyes que violan la constitución nacional o estatal. Al asumir, los funcionarios electos casi siempre juran hacer respetar las leyes nacionales y estatales. Los sheriffs son elegidos en una votación.

Las resoluciones prohíben asimismo gastar dinero o usar personal para hacer cumplir esas leyes.

Wayne Johnson, comisionado del Condado de Torrance, donde se aprobó hace poco una resolución, dice que se puede ordenar a los agentes no radicar cargos derivados de las medidas que restringen la venta de armas.

Los condados donde haya cárceles podrían también negarse a recibir personas detenidas en cumplimiento de estas leyes, según señaló.

Funcionarios de zonas rurales donde se aprobaron estas resoluciones afirman que cuentan con un apoyo abrumador de la población.



En el resto del país

Las medidas que buscan restringir la venta de armas han tropezado con fuerte oposición de los alguaciles en otras partes del país también.

Hace seis años, los alguaciles de Colorado presentaron una demanda cuestionando dos leyes. Una restringía el tamaño de los cargadores de balas y otra ampliaba los controles de antecedentes de los compradores de armas.

Un juez federal falló que las leyes no violaban la Segunda Enmienda.

Un circuito de apelaciones anuló luego ese dictamen, diciendo que los alguaciles no tenían razón alguna para presentar la demanda en primer lugar dado que no corrían peligro de ser juzgados como consecuencia de las nuevas leyes.

La jurisdicción del circuito de apelaciones incluía a Nuevo México.

David Kopel, abogado y director de investigaciones del Instituto Independencia de Denver, que representó a los alguaciles de Colorado en la demanda, dijo que además de acudir a los tribunales, los sheriffs decidieron hacer uso de la discreción que tienen para el empleo de recursos. Indicó que nadie ha cuestionado esa actitud.

En el estado de Washington, más de una docena de sheriffs se niegan a hacer cumplir restricciones aprobadas en votaciones a la venta de rifles semiautomáticos a la espera de que los tribunales decidan si son constitucionales.

El procurador general de Nuevo México Héctor Balderas dijo que las autoridades locales deben “cumplir con las leyes estatales y federales”, sin entrar en detalles.