Se registra primer interesado en ser regidor del Distrito 3

El pasado 19 de agosto se abrió una vacante en el Ayuntamiento de El Paso en la oficina del representante del Distrito 3, después de la renuncia automática a su cargo por la representante Cassandra Hernández al anunciar su candidatura para presidente municipal de El Paso.

Considerando que la Constitución del Estado de Texas establece que una elección especial deberá celebrarse para cubrir una vacante dentro de los siguientes 120 días de cuando esa vacante ocurre, establece la resolución publicada por la Ciudad de El Paso.

William Robert Veliz, de 25 años, es un residente del área de Cielo Vista quien ya se registró ante la Ciudad de El Paso como candidato próximo al Distrito 3 de la Ciudad, escaño que deja Hernández.

En entrevista, el egresado de Eastwood High School, cuenta con una licenciatura en Psicología y en Criminología de Texas Wesleyan University, en Fort Worth, Texas.

“Siempre me ha apasionado la política, sé que mi ciudad tiene un potencial enorme, es por eso por lo que regresé con la intención de ser un buen líder para mi comunidad”, dijo Veliz a El Diario de El Paso.

Señaló que la ciudad ha estado pasando por momentos críticos, siendo el atentado del pasado 3 de agosto en Walmart uno de los principales acontecimientos que lo motivaron a representar a su vecindario.

Según los registros de la Ciudad de El Paso y la confirmación de Laura Cruz Acosta, vocera de la ciudad, hasta la tarde del lunes Veliz era el único candidato inscrito para aparecer en la boleta del próximo 5 de noviembre, cuando se lleve a cabo la elección especial en donde se decidirá quién sucederá a Hernández.

Hernández dejó el puesto de la Ciudad de El Paso como regidora oficialmente, esto luego de que el Cabildo determinara su renuncia automática al dar a conocer públicamente su candidatura a la alcaldía de El Paso

La funcionaria está en el escaño temporalmente en lo que se llena la vacante. Y es que la candidatura de la ex regidora se mostró en una página de Facebook en donde apareció mostrando con la Plaza San Jacinto al fondo y el slogan: “Cassandra Hernández-Brown for Mayor of El Paso, Texas”.

La Constitución de Texas tiene disposiciones que automáticamente provocan una renuncia inmediata al cargo cuando un funcionario anuncia su candidatura para otro cargo, informó la Ciudad de El Paso en un comunicado.

“No hay excepción para un anuncio equivocado”, se detalla. Según el Código Electoral, el Cabildo debe actuar para colocar el asunto en la boleta electoral en las elecciones generales de noviembre; por lo tanto, el Cabildo tiene la obligación legal de convocar una elección para llenar cualquier vacante en el cargo.

Por su parte Veliz se mantuvo al margen del caso de Hernández y dijo que, aunque no hubiese pasado la situación de la regidora, él estaría buscando un escaño en la política local.

Los candidatos para el Distrito 3 tienen hasta el 26 de septiembre para presentar su candidatura. La votación anticipada para las elecciones es el lunes 21 de octubre de hasta el viernes 1 de noviembre de 2019. El día general de las elecciones es el 5 de noviembre de 2019.