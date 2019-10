Se queda corto proyecto para rellenar pozo de agua salada

Carlsbad, N. M.— Un proyecto que busca evitar que un pozo de agua salada en desuso en el sureste de Nuevo México se derrumbe e interrumpa una importante vía de la industria petrolera de la región enfrenta un déficit estimado de 9 millones de dólares.

La secretaria de Energía de Nuevo México, Sarah Cottrell Propst, dijo la semana pasada que el déficit presupuestario previsto para la remediación del pozo de salmuera Carlsbad es de $8.9 millones, informa el periódico Carlsbad Current-Argus.

Agregó que el costo del proyecto aumentó durante el trabajo de ingeniería y diseño.

“Cuando la Legislatura y mi predecesor el secretario (Ken) McQueen y todos trabajaron juntos para juntar los fondos iniciales, no teníamos un contrato final, y no teníamos acuerdos de acceso a la superficie negociados, y no incluimos el impuesto a los ingresos brutos ni los gastos generales no fue incluido”, dijo Cottrell Propst el viernes en una reunión de la Autoridad de Remediación de Pozos de Salmuera de Carlsbad en Carlsbad.

El proyecto, que llenaría una cavidad subterránea de 400 pies (121 metros) debajo de la intersección de las autopistas estadounidenses 285 y 62/180, se calculó por primera vez en un costo de $43 millones.

Anteriormente propiedad de la empresa ahora desaparecida I&W, el pozo de agua salada fue clausurado en 2008 cuando la tierra se consideró inestable.

El pozo se opera bombeando agua dulce a una formación de sal subterránea y extrayendo la salmuera resultante para su uso en el campo petrolífero.

Después de décadas de este trabajo, se formó una gran cavidad debajo de la superficie y debajo de uno de los cruces de carreteras más concurridos del sureste de Nuevo México, donde las autopistas federales 285 y 62/180 –que ocupa parte de la avenida Montana en El Paso– convergen a medida que el tráfico viaja hacia y desde el campo petrolero.

Un colapso podría interrumpir una vía principal para una industria en la que Nuevo México depende de aproximadamente un tercio de su presupuesto general, al tiempo que daña otras infraestructuras cruciales como el Distrito de Riego de Carlsbad y las vías del tren en el área.

Los expertos estimaron que la factura por un colapso podría ser de hasta un billón de dólares en daños, litigios y pérdida de vidas.

El condado de Eddy y la ciudad de Carlsbad están contribuyendo con $4 millones durante los próximos tres años para el proyecto de remediación.

El Fondo de Carreteras del Departamento de Transporte de Nuevo México asignó $30 millones durante tres años.

Cottrell Propst dijo que los funcionarios estatales se reunirán con los legisladores estatales para reservar dinero adicional para abordar el déficit.