Se preparan ciudades de Texas vs norma de Abbott

En 2015, El Paso se convirtió en la segunda ciudad del país en salvaguardar a sus trabajadores al aprobar una ordenanza histórica sobre robo de salarios. Ahora que una nueva ley estatal radical destinada a perjudicar a los gobiernos municipales más liberales de Texas entrará en vigencia el 1 de septiembre, esa protección enfrenta una amenaza existencial.

El Proyecto de Ley 2127 (HB 2127) de la Cámara de Representantes –también conocido como el Proyecto de Ley de superpreferencia o la “Ley de la Estrella de la Muerte” entre los opositores– pretende regular muchos aspectos del comercio y el intercambio en las jurisdicciones locales que difieren de las directrices impuestas por el Estado.

Aprobada en mayo durante la 88ª sesión legislativa y convertida en ley por el gobernador de Texas, Greg Abbott, un mes después, la norma de preferencia podría afectar las políticas locales que se ocupan de las ordenanzas –incluidos los códigos de agricultura, seguros, trabajo, recursos naturales y ocupación– que contradicen las estatales.

“El propósito de esta Ley es brindar consistencia regulatoria en todo Texas y devolver los poderes regulatorios exclusivos históricos al estado al que pertenecen esos poderes”, dice el proyecto, presentado a la legislatura estatal controlada por los republicanos.

Pero los opositores creen que su objetivo es debilitar las ciudades más azules y la capacidad de algunos condados para regular sus industrias y promulgar políticas progresistas. La oficina de Abbott no respondió a las preguntas de El Paso Matters sobre la necesidad de la HB 2127 o sus beneficios.

“La ley de la Estrella de la Muerte es parte de una tendencia de amplios proyectos de ley de preferencia que vemos en los estados controlados por los republicanos en todo el país, en estados como Michigan, Florida y Tennessee, como parte de un esfuerzo mayor para mantener el poder a nivel estatal y castigar gobiernos locales aprueben políticas que la legislatura estatal no apoya”, dijo Local Progress Texas, una red de funcionarios liberales de gobiernos locales, en un comunicado de prensa.

En julio, las ciudades de Houston y San Antonio presentaron una demanda conjunta contra el estado de Texas, alegando que la ley viola la constitución estatal e infringe los derechos de las ciudades autónomas de aprobar sus propias ordenanzas. Y ahora, 32 funcionarios locales electos en todo Texas, incluso en El Paso, firmaron un informe de amicus curiae en apoyo de las ciudades, presentado por Local Progress y Public Rights Project.

Si bien estos líderes locales dicen que aún no pueden conocer el impacto total de la norma en sus municipios, creen que la ley socavará su capacidad para satisfacer las necesidades de sus electores, anulando una gran cantidad de ordenanzas locales y dejando a los gobiernos vulnerables a los litigios.

Cómo responde El Paso

Laura Cruz-Acosta, vocera de la ciudad de El Paso, dijo que la vaguedad de la ley dificulta que los funcionarios sepan con precisión qué ordenanzas se verán afectadas hasta que un tribunal determine que una política local está en conflicto con una contraparte estatal.

“Esto crea una situación en la que las leyes locales pueden ser anuladas cuando no hay una contraparte regulatoria estatal y, en última instancia, busca la derogación de la autonomía constitucional proporcionada a las ciudades”, comentó. “También delega a los tribunales para identificar cuáles de las leyes de la ciudad (si las hay) se anulan, lo que puede ser un proceso costoso y lento”.

En El Paso, la ordenanza de no discriminación de la ciudad, que previene la discriminación basada en la raza, la orientación sexual, las acciones de salud reproductiva, el peinado o la textura del cabello con respecto al empleo, la vivienda y el alojamiento público, y la ordenanza de prevención del robo de salarios enfrentan una probable invalidación. Una ordenanza de toque de queda centrada en menores, establecida en 1996 y enmendada en 2006, también podría enfrentar el tajo.

Lo mismo podría ocurrir con las políticas relacionadas con el código de agricultura, las condiciones de sequía, los lotes cubiertos de maleza cuando se trata de insectos y abejas, los préstamos depredadores de negocios en el condado, las lesiones en eventos especiales, el código de seguros y el código de ocupaciones, la seguridad en los festivales al aire libre y eventos deportivos, recursos naturales que se ocupan de las quemas incontroladas, basura y vertido de neumáticos, camiones pesados de petróleo, gas y líneas de propano, señaló el comisionado del condado de El Paso, David Stout.

Stout fue uno de los cuatro funcionarios locales que firmaron el reciente informe amicus curiae a favor de las demandas de Houston y San Antonio. También ha ido a las reuniones del comité de la legislatura estatal para abogar en contra del proyecto de ley. Él cree que HB 2127 atará las manos de los funcionarios electos locales, despojándolos de la capacidad de producir respuestas innovadoras y matizadas a las necesidades distintivas de sus electores.

“Somos elegidos para tratar de proteger a nuestra gente de cosas como desastres naturales, otros tipos de crisis, apoyar a nuestra fuerza laboral, proporcionar viviendas seguras, asegurarnos de que tengamos agua potable limpia y muchas otras cosas” dijo. “Las soluciones a todos esos tipos de problemas se ven diferentes de una ciudad a otra y de un condado a otro”.

La ley puede prevalecer no sólo sobre las políticas establecidas por los funcionarios electos, sino también sobre las aprobadas por los votantes. Para Stout, la norma es un acto “agresivo” de supresión de votantes, una medida que, en su opinión, pretende anular las voces de los electores progresistas, pero que puede acabar perjudicando a los municipios y votantes conservadores.

“Las implicaciones de la HB 2127 son realmente de gran alcance... destruyendo la idea de autonomía, destruyendo la idea de control local y, en realidad, la democracia”, dijo Stout. “Es la definición misma de interferencia estatal. ¿Por qué un grupo de legisladores que rara vez o nunca ha estado en El Paso debería decirle a mi comunidad qué es lo mejor para nosotros?”.

La legislación también eliminaría la inmunidad gubernamental, dejando a los condados y ciudades abiertos a litigios civiles por parte de cualquier miembro del público que crea que sus ordenanzas contradicen las políticas estatales.

“Va a ser costoso de defender y manejar para los gobiernos locales y muchos casos en los que la autoridad expresa del condado para regular no está clara”, señaló Stout. “El proyecto de ley podría posiblemente enfriar la voluntad del condado de promulgar una norma de orden por temor a la responsabilidad del condado o del funcionario del condado”.

La ambigüedad de la ley también puede crear una carga financiera para los condados que ya están limitados en cuanto a la cantidad de dinero que pueden recaudar para operar. Stout informó que si bien las implicaciones finales de la ley aún están en el aire, el condado tendría que pasar incontables horas de personal revisando la ley y comparándola con todas las políticas promulgadas en cada uno de sus departamentos.

La oficina de prensa del Condado de El Paso no comentó qué políticas del condado se verían afectadas o las repercusiones de la HB 2127.

Muchas organizaciones empresariales en Texas apoyaron el proyecto de ley, pero la Cámara de El Paso no se pronunció.

Otras ciudades

Aproximadamente a una hora en automóvil desde Austin se encuentra la pequeña ciudad roja de Belton, Texas, hogar de unos 25 mil 500 residentes. “Hace una década, a nivel de condado, no había ni un solo funcionario electo que fuera demócrata”, comentó Paul Romer, oficial de información pública de la ciudad. “Eso ha cambiado, pero sigue siendo un lugar que la mayoría describiría como de valores tradicionales”. Un representante republicano de la ciudad de Belton, Hugh Shine, fue uno de los patrocinadores de HB 2127.

Pero durante una reunión del concejo municipal del 11 de julio, cuando la ciudad abordó el tema de la HB 2127, la discusión estuvo lejos de ser favorable. “Estamos bastante preocupados por las implicaciones de eso”, dijo el administrador de la ciudad de Belton, Sam Listi. “El Proyecto de Ley 2127 de la Cámara de Representantes contradice la enmienda de Autonomía de la Constitución de Texas, es innecesariamente vago y obliga a las ciudades a demostrar su autoridad para promulgar ordenanzas”.

El concejal de Belton Place 6, Wayne Carpenter, comentó que después de pasar varias horas leyendo el Home Rule, promulgado durante más de 100 años en la Constitución de Texas, determinó que HB 2127 viola la Constitución.

“Está diseñado básicamente para castigar a las grandes ciudades, que no lo somos”, afirmó. “Lo que San Ángelo pueda necesitar, a San Antonio no le hace falta, y lo que Houston necesita o no necesita, realmente no se aplica a la mayoría de las cosas en Belton. Creo que este es un precedente muy peligroso”.

Stephanie O’Banion, otra concejala de Belton, testificó en la legislatura en contra del proyecto de ley. “Es un proyecto de ley terrible en múltiples niveles, pero en este papel de las ciudades, es un despojo terrible de nuestra capacidad de servir a nuestra comunidad, y no tiene mucho sentido”, dijo.

La ciudad de Belton decidió por unanimidad tener un escrito de amicus curiae listo para presentar en apoyo de la demanda cuando fuera el momento adecuado.

En la demanda de Houston, presentada el 3 de julio, la ciudad calificó la medida de inconstitucional, nula e inaplicable. Tres semanas después, San Antonio se unió a la querella citando objeciones similares. “La Constitución de Texas otorga a las ciudades autónomas la capacidad de crear ordenanzas locales, y los legisladores se han excedido en su autoridad con el Proyecto de Ley 2127 de la Cámara de Representantes”, dijo el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg. “No tenemos la intención de renunciar dócilmente al derecho de autogobierno de nuestra comunidad. Los miembros del Concejo Municipal, elegidos por los votantes locales, trabajan con los residentes de sus vecindarios y entienden las necesidades y los problemas de su comunidad mucho más que los legisladores de Austin”.

Con la nueva ley, podrían desaparecer ordenanzas municipales cruciales en materia de vivienda, como el aumento de las inspecciones de apartamentos en los complejos que no cumplan los códigos de mantenimiento y seguridad de la ciudad o la carta de derechos del inquilino, que protege a los inquilinos luchando contra la discriminación y garantizando que dispongan de un lugar seguro, estable y asequible donde vivir.

La concejal del Distrito 5 de San Antonio, Teri Castillo, quien estuvo involucrada en la demanda de la ciudad, argumenta que socava el proceso democrático y está de acuerdo en que la vaguedad de la ley deja a su ciudad vulnerable a las demandas.

Entre los objetivos explícitos de la ley se encuentran las ordenanzas que exigen descansos para beber agua para los trabajadores de la construcción, como los de Austin y Dallas. San Antonio también había estado considerando tal ordenanza, pero debido a que la nueva ley de Abbott lo habría impedido, la ordenanza tuvo que reducirse “a una que no cubra a todos los residentes de San Antonio”, dijo Castillo. “Se aplicará a los residentes que reciban un contrato a través de la ciudad”.

La aplicación de la HB 2127 no depende de una comisión o grupo estatal para decidir la validez de una política local, sino de individuos que pueden demandar a los municipios si creen que una política no cumple con el estado de Texas.

En Austin, una de las ciudades más progresistas del estado, las ordenanzas que tratan sobre el agua y los descansos para los trabajadores de la construcción, la contratación equitativa, la prevención del robo de salarios, un salario mínimo de $20 para los empleados y la licencia por paternidad pagada para los empleados de la ciudad y el condado podrían también se enfrentan a la invalidación.

“Hay un esfuerzo conservador por parte de los republicanos para presentar una amplia legislación de preferencia”, dijo la concejal del Distrito 2 de Austin, Vanessa Fuentes. “Es un esfuerzo concertado para mantener el poder a nivel estatal. Quieren consolidar el poder a nivel estatal y quitarles el poder a los gobiernos locales”.

En los primeros años de su carrera, Fuentes fue asistente legislativa en el Capitolio de Texas ubicado en Austin. Durante la sesión legislativa 83, recuerda, la retórica que surgió del ala de los legisladores conservadores favoreció el control local y la voz local.

En cuanto a unirse a las demandas de otras ciudades contra el estado, Fuentes dijo que Austin concentraría sus recursos en tratar los casos que probablemente se presentarán contra la ciudad.

“Planeamos luchar con uñas y dientes para mantener esas políticas promulgadas”, dijo. “Somos la ciudad capital, por lo que tenemos que ser estratégicos en la forma en que nos involucramos en este tema”.