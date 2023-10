Se prepara EU para ver el imponente ‘aro de fuego’

Washington— Este sábado, la luna pasará frente al sol, obscureciendo la mayor parte y dejando detrás un aro brillante, o corona circular, de rayos solares sin filtro en partes del oeste de Estados Unidos. Eso se conoce como un eclipse solar “anular” o “aro de fuego”.

Sólo una estrecha franja desde Oregon hasta Texas, así como partes de México, Centroamérica, Colombia y Brasil podrán ver el aro completo de fuego, aunque los otros 48 estados atestiguarán por lo menos un eclipse solar parcial.

Este fenómeno es diferente a un eclipse solar total –durante un eclipse solar anular, la luna no es lo suficientemente grande para cubrir totalmente el disco solar. Eso deja detrás un sol oscurecido rodeado de un estrecho círculo de luz solar.

Las áreas fuera de esa franja en donde este aro de fuego será visible –que es la mayoría de los 48 estados– será visible un sol parcialmente eclipsado en forma de croissant.

Para ver el aro y el fenómeno, necesitará lentes protectores para eclipse para evitar un daño permanente cuando lo observe.

Es un preludio del eclipse solar total que se extenderá por México, la mitad oriental de Estados Unidos y Canadá, en seis meses. A diferencia del sábado, cuando la Luna está demasiado lejos de la Tierra para cubrir completamente el Sol desde nuestra perspectiva, la Luna estará a la distancia perfecta el 8 de abril de 2024.

¿Qué es un eclipse anular?

Todos los eclipses solares requieren que la luna impida que la luz del sol llegue a la Tierra. La órbita de la luna alrededor de la Tierra es elíptica, lo cual significa que varía su distancia de nuestro planeta. Subsecuentemente, también varía lo grande que aparece en el cielo.

La luna y el sol parecen tener el mismo tamaño en el cielo. Aunque el sol es 400 veces más ancho y la luna está 400 veces más cerca.

Durante el apogeo, que es el punto más alejado de la órbita de la luna, esta parece más pequeña, aproximadamente 14 por ciento más diminuta y 30 por ciento menos brillante. El perigeo, por el contrario, es cuando la luna está más cerca. Es cuando ocurre la “súper luna”.

La luna estuvo en su apogeo ayer martes, aproximadamente a 251 mil 919 millas de retirado de la Tierra. En el perigeo, el 26 de octubre, la luna estará 25 mil 198 millas más cerca.

Debido a que el eclipse va a ocurrir más cerca del apogeo, la luna estará más retirada y será más diminuta en el cielo, y no podrá cubrir el sol.

Esa es la razón por la que cuando la luna pasa directamente frente al sol, las orillas del sol siguen visibles. Si la luna estuviera más cerca, podría ser un eclipse solar total.

¿Qué ciudades grandes están en el trayecto?

Para el eclipse anular del sábado 14 de octubre, las áreas entre Eugene y Medford en Oregon verán el eclipse a media mañana, 1 hora y 9 minutos de parcialidad dará lugar al aro de fuego aproximadamente a las 9:15 a.m. tiempo local.

Luego, el trayecto abarcará Elko, Nevada a las 9:22 a.m. tiempo local y el sur de Utah. Después de eso, irá en línea recta a Albuquerque a las 10:34 a.m., que está exactamente en el centro y verá 4 minutos y 51 segundos del eclipse anular.

Coincidentemente, la Fiesta de los Globos, un festival de cientos de globos aerostáticos que atrae de 800 mil a un millón de invitados, se estará llevando a cabo en ese momento.

Después de eso, Roswell, Nuevo México lo verá a las 10:38 a.m. y será el siguiente y luego Midland a las 11:43 a.m., San Antonio a las 11:52 a.m., y Corpus Christi, a las 11:55 a.m. en el estado de Texas.

Mapas interactivos y herramientas de la NASA en el sitio timeanddate.com proporcionarán el tiempo exacto del eclipse en lugares específicos.

¿Qué tan raro es este fenómeno?

El último eclipse anular visible en Estados Unidos ocurrió el 20 de mayo del 2012 y proporcionó un impactante aro de fuego que fue captado en todo Texas y el suroeste del país.

El siguiente en Estados Unidos será hasta el 2046. Aun entonces, sólo una franja del sur de Oregon, el norte de California, el extremo noroeste de Nevada y el suroeste de Idaho verá el espectáculo.

Los eclipses solares totales ocurre en un lugar específico sólo una vez en un promedio de 375 años. Los eclipses anulares, como éste, son ligeramente más comunes.

¿Cómo puedo verlo?

¡Con lentes para eclipse! Durante un eclipse total, usted puede quitarse los lentes durante el punto álgido del espectáculo, cuando el sol está completamente cubierto. Pero durante los eclipses anulares, el sol nunca está totalmente bloqueado, así que debe tener los lentes puestos.

No hay nada “especial” acerca de que los rayos del sol lleguen a la Tierra durante el eclipse solar. Pero es muy sencillo, si usted no mira ordinariamente al sol, no lo haga durante un eclipse.

Alternativamente, puede utilizar también un “proyector de orificio” para replicar la imagen del sol, o ver proyecciones en miniatura bajo la sombra de los árboles.

¿Cuál espectáculo es más dramático?

Sin lugar a dudas, un eclipse solar total. Es una experiencia sensorial muy grande que simplemente no puede compararse con nada.

El sol es reemplazado por una esfera perfectamente negra en el cielo, la temperatura del aire disminuye inesperadamente, una noche que dura minutos interrumpe el día y aparece la atmósfera del sol.

Sin mencionar el crepúsculo de 360 grados que rodea el horizonte, representando el lugar en donde el sol sigue brillando justo afuera de esa increíblemente estrecha zona en la sombra de la luna.

Los eclipses anulares son maravillosos, poder atestiguar el encuentro de dos cuerpos celestiales es una experiencia efímera que pocos tienen.

También puede notar una extraña atenuación de la luz del día, similar a un sepia, incluso si el sol nunca se extingue por completo. Y además, el evento es solo un aperitivo para el 8 de abril de 2024, cuando un eclipse solar total avance desde la frontera entre Texas y México hasta Maine.