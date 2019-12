Se podrán reciclar de manera gratuita árboles navideños

La época navideña ha llegado y esto es significado de celebración y compartir con los seres queridos, así como disfrutar de las atracciones que se encuentran en los alrededores de El Paso. Sin embargo, en estas temporadas la tala de pinos de navidad afecta seriamente a el ecosistema ya que entre más demanda se tenga, más arboles son talados todos los años.

El reciclaje gratuito de árboles los cuales tendrán que estar libres de decoración u objetos comenzará el 26 de diciembre y los ciudadanos podrán reciclar sus árboles vivos en cualquiera de los Departamento de Servicios Ambientales en sus estaciones ubicadas en: 1034 Pendale (East), 121 Atlantic (West), 4501 Hondo Pass (Northeast) y 2492 Harrison (Central).

El departamento de servicios ambientales (ESD) convertirá a estos árboles en mantillo, que estará disponible para todos los clientes residenciales de ESD sin cargo. Estas estaciones estarán abiertas de 8 am a 4 pm el día 26 de diciembre y dichas estaciones estarán cerradas el 24 y 25 de diciembre.

“Esto ha estado pasando por años y le da a la gente la oportunidad a que reciclen árboles vivos, pero no de plástico. La gente puede llevarlos a las locaciones en donde pueden llevar su basura también. Solo le tienen que quitar todos los ornamentos y lo dejan ahí en la estación. Los trabajadores los convierten en abono que sirve para hacer crecer a otras plantas y árboles”, mencionó Rick Isaías, coordinador principal de asuntos públicos de la Ciudad de El Paso.

También aceptaran basura doméstica, artículos voluminosos, neumáticos (sin llantas), electrónica usada y residuos domésticos peligrosos. Si los residentes quieren dejar en la estación uno de estos artículos mencionados anteriormente, deberán llevar un recibo reciente de servicio de agua y un I.D. que coincida con el nombre del recibo.

“Eso ayuda a crecer a otros árboles y le da a los arboles una vida extra, este programa con el que contamos no es nuevo ya que todos los años que pasan año en las navidades se realiza y es totalmente gratis”, dijo Isaías.

No se necesitará ninguna identificación ni factura de agua reciente para reciclar árboles de Navidad vivos. El Departamento aclara los materiales que no pueden ser reciclados como: papel de regalo metálico, lazos, cintas y material de espuma.