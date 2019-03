Se oponen a designación de Wilson como presidenta de UTEP

La Coalición ‘We the Students’ (Nosotros los Estudiantes), conformada por organizaciones estudiantiles de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) se congregará hoy para detallar el encuentro que sostendrán con Paul Foster, miembro de la Junta de Gobierno del Sistema de la Universidad de Texas, que nominó a la doctora Heather Wilson como única finalista para ser presidenta de dicha universidad.

La oposición de agrupaciones estudiantiles, maestros y miembros de la comunidad fronteriza ha generado un rechazo sin precedentes al nombramiento de Wilson, principalmente por las posiciones que guarda sobre temas que afectan a las minorías y grupos LGBTQ.

El acto convocado por la Alianza de Estudiantes Queer en UTEP, busca delinear las acciones rumbo al encuentro con el empresario Paul Foster, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Sistema de la Universidad de Texas, a quien le entregarán la petición de revocar la nominación de Wilson.

“Nos vamos a reunir a las 11:00 de la mañana de este jueves en la Plaza San Jacinto del centro de El Paso en apoyo a la ‘We The Students Coalition’, quienes entregarán la petición ‘UTEP Deserves Better’ (UTEP Merece Algo Mejor), informó Cristina Calvillo, graduada de UTEP.





Rechazo





Fue por iniciativa de Calvillo que se inició la petición que ha reunido voluntades que se oponen al nombramiento de Wilson para dirigir a UTEP, en gran medida por sus posturas como legisladora de Nuevo México ante la comunidad LGBTQ, así como contra las minorías.

“La petición está apoyada por más de 9 mil 300 firmas de estudiantes y miembros de la comunidad que rechazan a Wilson”, señaló Calvillo, quien destacó la poca concordancia que existe entre la actual secretaria de la Fuerza Aérea dentro del gabinete del presidente Donald Trump, y el espíritu de integración que se vive en UTEP.





We the Students





La Coalición We The Students está integrada entre otras organizaciones por la Fraternidad Internacional Sigma Lambda Beta, Inc., la Queer Student Alliance de UTEP, así como grupos de alumnos y ex alumnos Mineros, y por profesores en activo y retirados de la universidad paseña.

“El Paso es una comunidad que se destaca por dar la bienvenida a sus visitantes, y UTEP es precisamente una comunidad que abriga, es por ello que nos impongan a una mujer que tiene una marcada tendencia contra la comunidad LGBT es preocupante”, afirmó Calvillo sobre el movimiento identificado como “UTEP Deserves Better”.

Para mayor información los interesados pueden consultar la petición en la página change.org, en el hipervínculo: bit.ly/utepdeservesbetter bajo el título: UTEP Deserves Better: Stop Anti-LGBTQ Heather Wilson from Becoming UTEP's Next President.





Tome Nota:

Qué: UTEP Deserves Better, Junta Previa Para Entregar Petición

Cuándo: Jueves 21 de Marzo

Hora: A las 11:00 AM

Dónde: Plaza San Jacinto (Plaza de Los Lagartos)

Informes: bit.ly/utepdeservesbetter