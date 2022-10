‘Se nubla’ postulación de representante de la ciudad

Con las elecciones del Concejo Municipal de El Paso a menos de un mes, la titular del Distrito 6, Claudia Rodríguez, ha recaudado más del doble que sus aspirantes combinados, según los informes financieros de campaña más recientes.

Pero los reportes de Rodríguez carecen de información clave, como las direcciones de los donantes y las fechas de las contribuciones, sobre los $35 mil 760 en donaciones que ha recibido desde mayo de 2022 y dónde ha gastado ese dinero su campaña, una posible violación de la ley de financiación de campañas de Texas.

En una entrevista telefónica el 12 de octubre, Rodríguez dijo varias veces que “todo se hizo legalmente” en las revelaciones del informe. Cuando se le preguntó si sentía que había sido transparente en las difusiones de su campaña, Rodríguez señaló que “estamos viviendo en un clima político muy intenso y muy caliente en este momento”, y dijo que había ocultado direcciones “en su mayor parte para proteger mis donantes”.

“Lo que sea que mis electores hayan decidido donarme es muy apreciado, y no siento que su dirección sea relevante o necesaria para publicar para que el mundo la vea”, agregó. “Creo que su nombre y el monto de su donación es (suficiente)”.

En los días previos a una elección, los candidatos políticos de Texas deben presentar informes financieros de campaña que detallen las contribuciones políticas que han recibido y el dinero que han gastado. Según las leyes electorales de Texas, los candidatos o los comités políticos deben divulgar las donaciones de más de $90 e incluir los nombres, las direcciones y las fechas de las contribuciones de los donantes. Lo mismo se aplica a los gastos de campaña superiores a $190.

“El propósito de estas leyes es permitir que los votantes tomen decisiones informadas en las urnas, decisiones basadas en parte en conocer las fuentes de apoyo financiero para los candidatos y los comités políticos”, escribió J.R. Johnson, director ejecutivo de la Comisión de Ética de Texas, en un correo electrónico. “El incumplimiento de estas leyes puede dar lugar a sanciones tanto civiles como penales”.

Si bien los informes de Rodríguez del 10 de octubre y el 20 de julio incluían los nombres de los donantes para 36 contribuciones políticas y el monto de sus donaciones, no revelaron las direcciones de los donantes ni la fecha en que donaron, sino que sólo proporcionaron su ciudad y, en algunos casos, el código postal. Para dos donantes enumerados en una presentación enmendada, Rodríguez proporcionó únicamente sus nombres y montos de contribución.

El Paso Matters también identificó al menos dos casos en los que el código postal 79936 que aparece para ciertos donantes, un código postal del Distrito 6 que se citó para la mayoría de los contribuyentes, parece ser inexacto. Si bien el formulario enumera el código postal 79936 del empresario Stanley Jobe, quien donó $2 mil 500 a la campaña de Rodríguez, una búsqueda en los registros públicos sugiere que las direcciones postal y de la casa de Jobe están en el lado Oeste en los códigos postales 79932 y 79928. La Asociación de Contratistas de El Paso, que donó $5 mil, también tiene un código postal 79936 en la presentación de Rodríguez, a pesar de que la dirección de su sitio web está en el código postal central de El Paso 79902.

En algunos casos, Rodríguez no reveló dónde gastó el dinero de su campaña, dejando en blanco los nombres y direcciones de los beneficiarios por $3 mil 933 en lo que se describe como gastos de publicidad y $2 mil 662 en gastos de eventos de recaudación de fondos. Rodríguez dijo que había “agrupado” estos montos de lo que eran pagos a múltiples proveedores.

Es un delito menor de Clase C presentar informes financieros de campaña incompletos, según el Código Electoral de Texas (TEC). Este tipo de delitos tienen penas de hasta $500 en multas, pero no tiempo en la cárcel. La Comisión de Ética de Texas, una agencia estatal que brinda orientación sobre las leyes de ética pública, también investiga las quejas que recibe sobre violaciones de financiamiento de campañas y puede imponer sanciones civiles de hasta $5 mil. El TEC no comenta sobre acusaciones específicas, señaló Johnson.

Después de recibir una aclaración sobre las leyes electorales de Texas de parte de la Comisión de Ética de Texas, El Paso Matters se comunicó nuevamente con Rodríguez para preguntarle sobre la información que faltaba. En un mensaje de texto del 14 de octubre, Rodríguez respondió: “Mi tesorero y yo estamos trabajando en enmiendas para corregir. Gracias por su preocupación”.

Los oponentes de Rodríguez, Art Fierro y Cristian Botello, incluyeron la información requerida en sus presentaciones. Otro candidato en la contienda por el Distrito 6, Benjamín Leyva, no presentó un informe y no ha devuelto múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos; no está claro si todavía está haciendo campaña para el puesto.

Esta es la segunda vez que Rodríguez se postula para representar al Distrito 6 en el Concejo Municipal. Se postuló por primera vez para el cargo en una elección especial de diciembre de 2019 para reemplazar a Claudia Ordaz Pérez, quien dejaba el cargo para servir como representante estatal. En un informe de finanzas de campaña presentado ocho días antes de la elección especial, Rodríguez también omitió las direcciones de sus donantes; otro informe presentado en enero de 2020 reveló esta información.