Se mantiene 87% contenido incendio Blue 2

Ruidoso, NM— El incendio Blue 2, ubicado a 8 millas al norte de Ruidoso, en el área de White Mountain Wilderness se mantenía contenido al 87 por ciento el domingo, según dieron a conocer las autoridades forestales estatales.

Debido a que disminuyó la actividad del fuego, el control pasó al Equipo Tipo de la Zona de Pecos el sábado por la tarde, según dieron a conocer.

La reparación de la supresión del fuego está casi completa en toda el área afectada. Los asesores de recursos evalúan el trabajo a medida que se completa para asegurarse de que se cumplan los estándares establecidos.

El trabajo de reparación en la línea de contención al norte de Eagle Creek Summer Homes está progresando, señalan las autoridades en un comunicado.

La masticación continúa a lo largo de la línea de contingencia oriental al oeste de Loma Grande. Las excavadoras y los equipos manuales apilan matorrales alrededor de las líneas de masticación para devolver la línea construida a un estado más natural. Los bomberos continúan retirando el equipo restante y patrullando las líneas de contención.

La sección no contenida del incendio, al norte de Buck Mountain, está siendo patrullada por un sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) y bomberos a pie. Los drones no han detectado fuentes de calor en el área durante cinco días.

Las fuerzas del orden continúan haciendo cumplir el cierre del bosque para que los bomberos puedan completar su trabajo de manera segura. El Equipo de Manejo de Incidentes tiene recursos en espera para cualquier ataque inicial en caso de posibles riesgos de rayos y viento.

La probabilidad de tormentas eléctricas en el área continuaba el domingo. Las tormentas traían el riesgo de rayos secos, vientos racheados y erráticos, lluvia e incluso granizo pequeño.

El incendio está produciendo humo mínimo. Las comunidades circundantes verán un buen aire. El humo transportado u otras partículas pueden crear cielos nublados ocasionalmente.

En interés de la seguridad pública, las actividades de campamento y otras actividades recreativas en el Área del Lago Bonito siguen restringidas debido a las actividades en curso de los bomberos. La orden de cierre del bosque continuará vigente para el Área de White Mountain Wilderness.

Por otra parte, se levantaron todos los estados de evacuación ante la disminución del riesgo.

Acres Afectadas: 7,532

Fecha de Inicio: 16 de mayo de 2024

Combustibles: Madera/ Pasto/ Matorral

Recursos:** 1 equipo | 3 camiones de bomberos | 1 helicóptero | 2 bulldozers | 1 camión cisterna | 5 masticadores