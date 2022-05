Se gradúan 89 médicos de Texas Tech El Paso

El Paso.- El Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC) en El Paso celebró la graduación de la generación 2022 el jueves por la noche en el Teatro Abraham Chávez. Cada uno de los graduados fue asignado a un programa de residencia para su especialidad médica; 18 de ellos se quedarán en la región fronteriza durante su entrenamiento.

La permanencia de los doctores aquí beneficiará el acceso de los habitantes de El Paso a una atención médica de calidad, porque es más probable que los residentes se queden y practiquen donde completan su capacitación.

De los 18 residentes asignadas localmente 15 completarán la capacitación de residencia en TTUHSC El Paso, incluido el paseño Miguel Mena, quien comenzará una especialidad en medicina de emergencia.

“Todavía recuerdo el primer día de la escuela de medicina como si fuera ayer, y nunca supe qué tan rápido pasaría”, dijo Mena, quien recibió el premio de estudiante sobresaliente en medicina de emergencia.

“En solo un par de semanas, pasé de 'hola Miguel' a que me llamaran 'Doctor Mena. Te hace darte cuenta de que todos estos años de arduo trabajo han valido la pena. Celebramos como si fuera el final, pero honestamente, es el comienzo de algo especial”, comentó.

Con un camino de potencial infinito por delante, era natural que la noche del jueves se convirtiera en un momento de reflexión para los graduados. La Escuela de Medicina Foster proporcionó la apertura que necesitaban para perseguir sus sueños.

“Realmente nunca me imaginé como un estudiante de medicina cuando estaba en la escuela preparatoria Maxine L. Silva Health Magnet, pero había algo que me llamaba cuando miraba el campus de TTUHSC El Paso al otro lado de la calle”, dijo Mena, quien se graduó de la Universidad de Texas en El Paso antes de asistir a la Escuela de Medicina.

Alivia a nativos de El Paso

Para muchos nativos de El Paso, la perseverancia requerida para la escuela de medicina se hizo más fácil al asistir a la Escuela de Medicina Foster, rodeados de un sistema de apoyo de familiares y amigos. Ese fue un regalo del cielo para Valeria Varela, de El Paso y graduada de primera generación, cuando estaba en el proceso de elegir una escuela de medicina. Estaba en conflicto mientras se preparaba para irse de El Paso, pero fue en un momento delicado en el que necesitaba a su familia y ellos la necesitaban a ella.

“Estaba haciendo un gran cambio, planeando ir a la escuela de medicina, en un momento en que mi familia enfrentaba desafíos difíciles. Un asesor me dijo que mi prioridad era la facultad de medicina, no la familia, pero no pude entender eso”, dijo Varela. “Fue en ese momento cuando descubrí que había sido seleccionado para recibir una beca para la Escuela de Medicina Foster. Fue un gran alivio: pude estar cerca de la familia y convertirlos a ellos y a la facultad de medicina en una prioridad” aseguró.

Cuatro años más tarde, Varela está preparada para dejar El Paso por primera vez después de coincidir con el Phoenix Children's Hospital para su residencia pediátrica. La emoción en el hogar se ha ido acumulando durante las últimas semanas, con padres emocionados al ver las letras "MD" [siglas de doctora en medicina] impresas junto al nombre de su hija. Fue difícil para su familia los ojos sin derramar lágrimas el jueves por la noche.

“No dejé que mis padres me vieran con mi toga y birrete hasta esta noche porque sabía que iba a ser un momento especial además de ser presentado como 'doctor' cuando crucé el escenario. Esos son momentos que atesoraré por siempre”, dijo Varela.

“A menudo he pensado en mi viaje estos últimos años, incluidos los desafíos que mi familia y yo hemos enfrentado. Estoy muy agradecida por su apoyo y amor porque gracias a ellos he logrado esta meta. Sé que no pueden seguirme a Phoenix, pero cada uno de ellos estará conmigo en mi corazón”.

Varela y sus compañeros ahora tendrán la oportunidad de “fomentar el bienestar de la humanidad”, como se comprometieron durante el juramento de la clase. La clase de 2022 estaba en medio de la escuela de medicina cuando comenzó la pandemia de COVID-19. La profesión del cuidado de la salud es muy diferente de lo que imaginaron cuando se embarcaron en este viaje. Sin embargo, están bien preparados y son vitales para combatir la pandemia.

A reducir la brecha

La Escuela de Medicina Foster ha evolucionado como líder en educación clínicamente enfocada gracias a la experiencia clínica práctica dentro del primer año del plan de estudios, un enfoque poco convencional entre la mayoría de las escuelas de medicina de Estados Unidos.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos predice que en poco más de 10 años, los hispanos representarán el 25 por ciento de la población.

Sin embargo, menos del 6 por ciento de los médicos en los Estados Unidos hablan español y se identifican como hispanos o latinos. Las investigaciones muestran que los pacientes con dominio limitado del inglés se benefician enormemente de los proveedores de atención médica bilingües y es más probable que entiendan el diagnóstico y el tratamiento y se adhieran a la medicación. Esto refuerza la necesidad de médicos bilingües en El Paso y más allá.

Desde su apertura en 2009, la escuela ha formado a 794 médicos. En ese tiempo, ha reducido la escasez de médicos en el área del Borderplex. Hace trece años, el número de médicos de atención directa por cada 100 mil habitantes era un 75 por ciento inferior al promedio nacional. Se ha reducido al 60 por ciento en poco más de 10 años.

“Estoy agradecido por la oportunidad que tenemos aquí en El Paso”, dijo Varela, quien planea regresar a El Paso para ejercer como doctora.

“Quería expresar lo agradecido que estoy con el señor Paul L. Foster, quien no solo ayudó a establecer la escuela sino que también fue mi donante de becas, ya todos los donantes que han contribuido al crecimiento de nuestra institución; todos han hecho una diferencia para El Paso. Lo hicieron al darles a personas como yo la oportunidad de ir a la facultad de medicina y cumplir mis sueños. Ninguno de nosotros podría haberlo hecho sin esa colección de donantes”.