Se fusiona cadena periodística dueña de El Paso Times

Nueva York— Dos de las cadenas de periódicos más grandes de Estados Unidos se fusionarán, en medio de la incertidumbre en la industria tras el declive de los diarios impresos, prometiendo recortes por 300 millones de dólares en un año.

GateHouse Media, una cadena respaldada por una firma de inversiones, adquirirá Gannett Co. por 12.06 dólares la acción en acciones y efectivo, para un total de 1.4 billones de dólares. La compañía resultante controlará más de 260 diarios y más de 300 semanarios en Estados Unidos. Gannett es la propietaria del periódico nacional USA Today, así como de El Paso Times y otros periódicos de Nuevo México, incluyendo Las Cruces Sun-News.

Las empresas afirmaron el lunes que el acuerdo reducirá costos por unos 300 millones de dólares anuales y acelerará la transformación digital.

La consolidación de las empresas de periódicos ha ido en aumento cuando los periódicos apenas pueden adaptarse a las nuevas tecnologías digitales, al perder circulación y mudando a la publicidad en línea. Aunque los periódicos con lectores nacionales como The New York Times y The Washington Post han tenido éxito al agregar suscriptores digitales, los periódicos locales con lectores locales lo encuentran mucho más difícil.

El propietario de GateHouse, New Media, está asumiendo una nueva deuda para hacer el trato: un préstamo de $ 1.8 mil millones de la firma de capital privado Apollo Global Management. Eso tendrá que ser devuelto.

Gannett compró El Paso Times en 1972. En diciembre de 2005, Gannett se convirtió en un socio minoritario en El Paso Times, entregando la mayoría de la sociedad y la gestión a MediaNews Group, con sede en Denver.

En 2015, Gannett adquirió la propiedad total de la Asociación de Periódicos Texas-Nuevo México a MediaNews Digital First Media. Más tarde ese año, Gannett se dividió en dos, uno con propiedades de transmisión y digitales (Tegna) y otro con periódicos (el nuevo Gannett).

Este último retuvo el Times.