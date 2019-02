Se expande Technimark: anuncia 104 empleos más

Borderplex Alliance y la Ciudad de El Paso anunciaron que la empresa Technimark va a expandir sus operaciones en El Paso.

Technimark es líder global en cuanto a moldes de inyección para empaque de alto valor, componentes y un servicio completo de soluciones para empaque, atención médica y mercados industriales.

Para lograr el nuevo crecimiento, la empresa informó la contratación de 104 empleados adicionales en El Paso y una expansión de 10 mil pies cuadrados en un área de limpieza y apoyo a la producción de Clase 8. Por lo tanto, la compañía está enfocada en utilizar a contratistas y subcontratistas locales para la construcción, según informó Borderplex Alliance.

“Esta expansión es una prueba de la manera en que nuestra propuesta de valores está resonando fuertemente entre nuestros clientes y prospectos”, comentó Carlos Días, vicepresidente de Operaciones Globales de Technimark.

“La única manera de estar a la altura de esa promesa es teniendo a los mejores empleados al igual que sistemas e instalaciones de vanguardia. El compromiso, ingenio y trabajo ético demostrado consistentemente por nuestro equipo de El Paso es fundamental para el éxito que hemos tenido aquí. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la comunidad y estamos agradecidos por el apoyo que nos han dado los funcionarios del ayuntamiento de El Paso”, añadió.

Dee Margo, alcalde de El Paso, comentó que se seguirá trabajando con los socios, no sólo para atraer nuevos negocios, sino para desarrollar los ya existentes que han dado lugar a una buena economía.

“La expansión de Technimark le agrega valor a nuestra creciente fuerza laboral al crear empleos de alta calidad y nos sentimos agradecidos por continuar haciendo negocios con la Ciudad de El Paso al paso de los años”, expresó Margo.

Por su parte, Jon Barela, director general de The Borderplex Alliance, declaró que la empresa Technimark ha tenido una historia de éxito en la región Borderplex.

“La empresa es exitosa y está invirtiendo en la comunidad y expandiéndose. Sin embargo, lo están haciendo con el talento de nuestra región. No podíamos sentirnos más orgullosos del trabajo que están haciendo y el ejemplo que están dando aquí para los demás negocios”, comentó.

Actualmente, Technimark emplea a 110 personas de El Paso. La empresa está buscando activamente técnicos de mantenimiento, técnicos de proceso y un ingeniero de automatización.

Además de salarios competitivos y los beneficios, Technimark ofrece a los empleados una variedad de maneras para avanzar en sus carreras, incluyendo la Universidad Technimark, que es un programa integral de entrenamiento en casa, informaron directivos.

