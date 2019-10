Se estrella profesor ebrio de preparatoria contra vivienda

Un hombre fue arrestado por las autoridades luego de que se estrellara en una vivienda a consecuencia de conducir bajo la influencia del alcohol, así lo informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

Se trata de Samuel Ignacio Rodríguez, quien funge como profesor en Horizon High School.

El responsable fue arrestado el sábado e ingresado al Centro de Detención de El Paso y enfrenta una fianza de 750 dólares.





La historia





Según informes de EPPD, los hechos sucedieron el pasado sábado 19 de octubre alrededor de las 3:15 de la madrugada.

Esmeralda Mata, la propietaria de la vivienda, compartió con El Diario que ellos se encontraban dentro de su vivienda al momento de los hechos y que al momento de escuchar el golpe ella y su pareja salieron a la sala para revisar si sus hijos estaban bien.

“No podíamos creerlo, estábamos en shock. Mi esposo y yo fuimos inmediatamente a revisar a mis hijos y mi esposo salió para ver si el muchacho estaba vivo, yo no quería ir porque tenía miedo de que estuviera muerto”, comentó.

La señora Mata afirmó que el conductor estuvo inconsistente por al menos 30 segundos y que después de recobrar el movimiento se levantó y intentó encender la troca para irse.

“El muchacho estaba tan tomado que no se dio cuenta de que había chocado, estaba muy agresivo”, dijo Mata.

La dueña de la vivienda también añadió que cuando llegaron las autoridades a responder se vieron en la necesidad de quebrar la ventana de la troca que manejaba el responsable para poder sacarlo y que incluso cuando fue cuestionado por los oficiales, él trató de negar su culpabilidad diciendo que el no había sido y que otra persona era la que estaba al frente del volante.

La familia quienes están muy afectados por los daños ocasionados declararon que ya han tomado medidas legales pero que los abogados les informaron que como Rodríguez sólo tenía un seguro de auto parcial y no se habían registrado personas lesionadas no tendrían un caso. Sin embargo, podría existir la posibilidad de abrir un caso si el seguro no se responsabiliza por la casa.

“Ya hemos contactado a la aseguranza y estamos esperando para saber si se van a hacer cargo o no”, aclaro.

Los dos automóviles que tenia la familia quedaron totalmente destrozados por lo que no cuentan con un método de trasporte y hasta ahora han estado usando un vehículo perteneciente a un familiar pero no saben cómo van a solucionar ese problema.

Ante esta tragedia, Esmeralda Mata expresó que “no todos somos perfectos, pero el profesor debería de ser un modelo a seguir y poner un ejemplo, hasta hoy no nos ha venido a pedir perdón ni hecho una disculpa publica”.

La familia Mata ha abierto una cuenta de Go Fund Me para poder recabar dinero y aunque les cuesta mucho pedir dinero piden ayuda a la comunidad para que puedan adquirir un vehículo.

Si usted desea hacer una donación puede ingresar a la cuenta mediante este enlace

https://www.gofundme.com/f/dwi-driver-wrecking-our-home-and-both-cars