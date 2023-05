Se entregaron mil 800 migrantes el último día

En lo que fue el último día de vigencia de la medida de salud pública amparada bajo el Título 42 las autoridades federales detuvieron a mil 800 migrantes de diversas nacionalidades, afirmó el alcalde Oscar Leeser, tras dar a conocer los pormenores del cierre del ‘Día Cero’.

De acuerdo a las autoridades en los últimos días los números no sobrepasaban los mil 200 diarios pero ante la desesperación del tiempo cientos de inmigrantes decidieron entregarse voluntariamente a la Patrulla Fronteriza con el afán de ingresar al país e iniciar el proceso de asilo político.

Trascendió que los centros de procesamiento se mantienen a su máxima capacidad, pero los oficiales trabajan a marchas forzadas para irlos desalojando poco a poco y liberarlos en los diversos albergues establecidos en la ciudad, entre éstos los de la Ciudad.

A más de 30 horas de haber sido retirado el Título 42, la Patrulla Fronteriza no había emitido algún comentario sobre el resultado del cierre y acciones a seguir, sin embargo el alcalde Leeser dio a conocer sus números.

“Gracias a los preparativos implementados por la Ciudad la situación fue controlada y no afectó a la comunidad porque empezamos a prepararnos y tener todo listo. Aun así no sabemos qué va a pasar mañana”, apuntó el edil.

En cuanto al fallo de un juez federal radicado en Florida, quien bloqueó en la víspera el término del Título 42, cuya decisión fue que el gobierno de Joe Biden no podía liberar a los inmigrantes en tanto no tuvieran una cita para presentarse en Corte, el alcalde Leeser emitió su comentario.

“No sabemos cuántos ni cuándo, porque el juez que emitió la nueva orden judicial dice que, a menos que tenga una fecha en la Corte, no puede ser liberado en una comunidad o área”.

Y agregó: “¿Tenemos un número hoy?, no lo tenemos. Este es sólo el comienzo del cambio de las leyes de inmigración, por lo que será algo nuevo para nosotros y estaremos preparados para ello”, expresó, tras reafirmar que el sistema migratorio está roto y es urgente recomponerlo.

Entretanto manifestó que la noche del jueves se empezó a recibir a las primeras familias en el edificio de lo que fue la escuela secundaria Bassett, el cual fue habilitado como albergue. En total se recibieron 150 familias y otro número de hombres y mujeres solteros fueron llevados a un hotel.

Dijo que seguramente el número crecerá en los próximos días debido a que el sistema de procesamiento es lento por la gran cantidad de extranjeros que se entregaron a las autoridades.

En los próximos días dirán cómo suceden las liberaciones y cómo llegarán a la comunidad, y cuál es realmente la población detenida, dijo el subadministrador adjunto de la Ciudad Mario D’Agustino al enfatizar que tomará algún tiempo comprenderlo por completo.

Según se dijo, una vez terminado el Título 42, el cual era un proceso rápido, los peticionarios de asilo serán procesados bajo el Título 8, el cual es más complejo y tarda más en ser completado.

Se espera que los migrantes permanezcan en el refugio entre 24 y 72 horas, dijo Laura Cruz, portavoz del Gobierno municipal, luego de establecer que el inmueble tiene capacidad para albergar entre 500 y mil 500 inmigrantes documentados.

El refugio cuenta con catres para que las personas duerman, baños y una sala de procesamiento donde personal municipal brindará ayuda a las personas a reservar el transporte. En caso de que CBP libere a más migrantes se abrirá la escuela secundaria Morehead.

Acosta dijo que como norma establecida los inmigrantes no podrán salir del edificio y los miembros de la comunidad no podrán entrar.

No obstante algunos de los migrantes que fueron liberados por las autoridades migratorias han regresado al campamento improvisado levantado en los alrededores de la iglesia del Sagrado Corazón en espera de que sus familiares les envíen dinero para poder emprender el viaje a su destino.

“Pero ahora es diferente, ahora me siento alegre, contento, porque ya cuento con mis documentos para llegar a mi destino. Yo siempre dejo todo en manos de Dios y bueno ahora siento una inmensa alegría de que no me hayan deportado”, aseguró Wilson González, originario de Venezuela.

En un recorrido realizado por un tramo del bordo fronterizo se apreció una aparente calma y pocos migrantes en espera de que las autoridades los recibieran y dieran la entrada a Estados Unidos.

En la puerta 42 se observó poco movimiento por parte de los elementos de la Guardia Nacional de Texas, la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Pública.

Para atender cualquier contingencia las agencias policiacas mantienen en guardia a sus oficiales con el fin de estar preparados ante un posible ingreso masivo por los puertos de entrada y fuera de éstos. Por lo pronto todo está bajo control.

El puente internacional Paso del Norte, al igual que el resto de los cruces, se mantuvo fluido, pero con una notable vigilancia a pesar de haber puesto más barricadas con alambres de púas y reducir los carriles de entrada y salida.