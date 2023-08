Se entregará Trump el jueves en Georgia

El ex presidente Donald Trump dijo ayer que se entregará el jueves a las autoridades de Georgia para enfrentar cargos de que conspiró para revertir ilegalmente su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

“¿Pueden creerlo? Iré a Atlanta, Georgia, el jueves para ser arrestado”, escribió Trump en su red social Truth Social el lunes por la noche, horas después de que documentos judiciales señalaron que se le había fijado una fianza de 200 mil dólares.

En un comunicado emitido el lunes por la tarde, el Departamento de Policía del Condado Fulton dijo que, cuando Trump se entregue, habrá un “cierre estricto” del área circundante a la cárcel principal del Condado.

De acuerdo con los documentos judiciales, Trump también tiene prohibido intimidar a los otros acusados, a testigos o a víctimas en el caso —incluido a través de redes sociales–, según el acuerdo de fianza firmado por la fiscal de Distrito del Condado Fulton, Fani Willis, y por los abogados defensores de Trump y el juez.

Incluye explícitamente “publicaciones en redes sociales o republicaciones de publicaciones” efectuadas por otras personas.

La fianza del ex presidente Donald Trump se fijó el lunes en 200 mil dólares en un extenso caso de extorsión en el que se acusa a Trump y a 18 asociados de interferencia electoral en Georgia.

La medida se produjo cuando quedó claro que Trump y los otros acusados deberán pagar en efectivo al ser fichados en Atlanta, a diferencia de los otros tres casos penales que involucran al ex presidente.

Según las condiciones de su acuerdo de fianza, Trump no puede violar las leyes estatales o federales ni comunicarse con los coacusados en el caso, excepto a través de sus abogados. Se le dijo que no intimide a los testigos ni a los coacusados, ni que “obstruyera de otro modo la administración de la justicia”, al amenazarlos a ellos ni a 30 co-conspiradores no acusados en el caso.

También se le ordenó “no hacer amenazas directas o indirectas de ninguna naturaleza contra la comunidad o cualquier propiedad en la comunidad”.

Ataques incendiarios

En el pasado, Trump ha realizado ataques personales incendiarios y, a veces, falsos en línea contra Fani Willis, la fiscal de Distrito del Condado de Fulton, quien está a cargo del caso.

Si bien los acusados tienen que aportar sólo el 10% del monto de la fianza, incluso eso podría resultar difícil para algunos, incluido Rudy Giuliani, el ex abogado personal de Trump, que se está quedando sin dinero debido a una serie de enredos legales.

Los casos de crimen organizado pueden ser particularmente largos y costosos para los acusados, en otro caso de crimen organizado en el mismo tribunal, que involucra a varios raperos de alto perfil, sólo la selección del jurado se prolongó durante siete meses.

Los costos claramente preocupan a algunos de los acusados en el caso Trump; una de ellas, Cathy Latham, ex funcionaria del Partido Republicano en Georgia que actuó como falsa electora de Trump en 2020, ha creado un fondo de defensa legal y se describe a sí misma como “una maestra de escuela pública jubilada que vive de una pensión de maestro”. Los $3,645 que recaudó inicialmente están muy por debajo de la meta de $500,000.

Jenna Ellis, una abogada que desempeñó un papel central en los esfuerzos por mantener a Trump en el poder después de que perdió en 2020, expresó su frustración unos días después de su acusación en el caso por los costos legales que se avecinan. “¿Por qué MAGA, Inc. no financia la defensa de todos?” preguntó la semana pasada en X, anteriormente conocido como Twitter.

Trump y los demás implicados fueron acusados la semana pasada de cargos de que formaban parte de una conspiración para alterar los resultados de las elecciones en Georgia, donde Trump perdió por un pequeño margen ante Joe Biden.

La acusación expuso ocho formas en que los señalados trataron de obstruir las elecciones: mintiendo a la Legislatura de Georgia, mintiendo a los funcionarios estatales, creando falsos electores a favor de Trump, acosando a los trabajadores electorales, solicitando a los funcionarios del Departamento de Justicia, solicitando al vicepresidente Mike Pence, violando máquinas de votación y participando en un encubrimiento.

Ahora sí, a pagar

Trump no ha tenido que pagar una fianza en efectivo en los otros tres casos penales en los que ha sido acusado este año: uno en la ciudad de Nueva York y dos casos federales presentados por el fiscal especial Jack Smith, en Miami y Washington, D.C.

En Atlanta, los fiscales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han enfatizado el deseo de tratar a los acusados como otros delincuentes acusados normalmente serían tratados en el sistema de justicia penal de la ciudad, con fotografías policiales, toma de huellas dactilares y fianzas en efectivo. Pero el Servicio Secreto seguramente tendrá demandas de seguridad con respecto a que se fiche a un ex presidente, que se espera para fines de esta semana.

El lunes, se vio a los abogados de varios de los acusados entrar y salir de un complejo de edificios gubernamentales conectados, incluido el juzgado del Condado de Fulton y un edificio de oficinas gubernamentales, donde se reunieron con representantes de la Oficina del Fiscal de Distrito. Los abogados tenían poco qué decir, incluso sobre cuándo podría entregarse Trump.

“Descubrirán todo muy pronto”, dijo a los periodistas Drew Findling, el principal abogado local de Trump. “La paciencia es una virtud”.

Scott Grubman, abogado de Kenneth Chesebro, dijo afuera del tribunal que “esperamos que la oficina del fiscal sea justa”, y agregó: “No creo que estas personas deban ser tratadas de manera diferente a los demás. Creo que el fiscal del Distrito debería ofrecer una fianza justa”.

Chesebro y otro acusado, John Eastman, fueron los principales artífices de un plan para utilizar falsos electores para mantener a Trump en el poder. La fianza se fijó en $100 mil para Eastman, según documentos judiciales, y Grubman dijo que se fijó la misma cantidad para Chesebro.

Usa Trump dinero de fans

Trump ha utilizado un Comité de Acción Política (PAC) que está alineado con él y que está repleto de dinero que recaudó en pequeñas donaciones mientras afirmaba falsamente que estaba luchando contra el fraude generalizado después de las elecciones de 2020, para pagar las facturas legales de varios aliados, así como la suya propia.

Pero a otros acusados se les ha negado ayuda con las crecientes facturas legales mucho antes de que fueran acusados. Eso incluye a Giuliani, quien también fue acusado la semana pasada y cuyo abogado e hijo han implorado a Trump que le brinde ayuda con sus crecientes costos legales.

Los acusados deben entregarse antes del mediodía del viernes.

“La orden decía que tenía que ser para el viernes, creo, y planea seguir la orden”, dijo Grubman sobre Chesebro.