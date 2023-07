Se enfrentan alcaldesa y regidor de Anthony, NM... otra vez

Anthony, NM— La alcaldesa de esta ciudad vecina de El Paso, Diana Murillo, y el regidor Gabriel Holguín ahora enfrentarán una batalla legal en los tribunales, luego de que la primera interpuso una demanda en contra del segundo por considerar que ha cometido una serie de irregularidades durante su gestión. En este nuevo episodio ambos se acusan mutuamente y buscan la destitución respectiva de sus cargos.

De acuerdo con Holguín, la alcaldesa Murillo ha emprendido una persecución en su contra con el fin de poner fin a la serie de señalamientos que le ha hecho en los últimos meses y de haberle solicitado su renuncia ante el pleno del Cabildo en una de las sesiones del mes de abril.

“A lo largo de su gestión como alcaldesa ha demostrado en varias ocasiones su incompetencia y falta de voluntad para servir al pueblo, así como su incapacidad para desempeñar con eficacia el cargo para el que fue elegida por el pueblo”, escribió Holguín.

El concejal argumenta que Murillo permitió que el contrato del administrador interino de la Ciudad expirara dos veces, lo que, en opinión de Holguín, constituyó “actos de mala conducta”.

Todo indica que el conflicto entre ambos funcionarios se originó a mediados del mes de marzo, luego de que Holguín cuestionara la actitud de la alcaldesa provisional Elvia Flores por retirar con la fuerza policial a un constituyente que se encontraba en la sesión de Cabildo por faltar al respeto a las autoridades al hacer gestos ofensivos e inapropiados en la sala.

A través de una carta, Holguín mostró su indignación al ver que la alcaldesa Murillo secundó el desalojo de la persona involucrada y calificó su actitud como ‘un mal uso de los recursos de la Ciudad’.

En conferencia de prensa, celebrada en Las Cruces, y acompañado de su abogada Yvonne Quintana, el joven representante prometió luchar contra los esfuerzos de la alcaldesa Murillo y por lo pronto su abogada interpuso un recurso de desestimación de la denuncia interpuesta en su contra por la alcaldesa.

“Lo que buscamos es que el público conozca que la alcaldesa Murillo presentó una demanda civil ante el Tribunal del Tercer Distrito Judicial, buscando destituir al síndico Holguín”, dijo su abogada tras enfatizar su interés por dar la batalla legal.

“No dejaremos que se silencie el pueblo… dicen que cuando alguien corre para una posición como la de Holguín es para que la voz de la gente se oiga, y si lo quitan es quitarle su voz”, indicó la abogada Quintana, quien asegura que no hay evidencias de que su cliente haya incurrido en irregularidades.

La demanda en contra del regidor es por haber hecho mal uso de una tarjeta bancaria para la compra de combustible y utilizar de manera inapropiada una fotocopiadora. Ambas denuncias carecen de pruebas y no tienen sustento, se dijo.

“Esperamos que ganemos porque el derecho del público es importante. Pienso que la prueba que tiene la mayor Murillo no es suficiente para que un juez pueda removerlo de su cargo”, expresó tras manifestar que el síndico tiene la aprobación del pueblo, este joven que ganó la elección de manera copiosa en 2022.

Según documentos oficiales, Gabriel Holguín presentó una denuncia ética el pasado 11 de diciembre del 2022, en la que expuso situaciones irregulares cometidas por Murillo. Una de éstas es haber elevado el salario del administrador de la Ciudad de manera arbitraria. “Eso significa un uso excesivo de su poder”.

La denuncia fue interpuesta el 10 de abril, un mes después de que el propio Holguín escribiera una carta a la alcaldesa Murillo pidiéndole que renunciara a su cargo.

La demanda interpuesta establece que la Ciudad de Anthony violó la ley en la forma en que contrataron al administrador municipal Mario Juárez-Infante, quien también fue contratado por el Gobierno municipal de Sunland Park, para realizar la misma función.

Para Holguín esto representa un conflicto de intereses. “Estoy preocupado, y lo que hace es que no le da poder de lucha a Anthony cuando solicita financiamiento”.

“Consideramos que hay numerosas razones por las que estamos presentando esta demanda. Ha habido múltiples violaciones y la contratación del administrador de la Ciudad”, dijo Adrián Pérez, residente de Anthony, al puntualizar que la publicación establecía que el nuevo puesto requería tiempo completo y no parcial como se estableció.

La demanda alega que el contrato de tiempo parcial de Juárez-Infante con la Ciudad de Anthony, mientras trabaja a tiempo completo con Sunland Park, viola las disposiciones de la ley estatal de Nuevo México.

En declaraciones anteriores la alcaldesa ha negado las acusaciones de abuso de poder y mala conducta hechas por Holguín. “Lo que está diciendo no tiene fundamento. No hay valor en lo que dice. Las acusaciones son falsas”, comentó Murillo a finales del mes de marzo tras enfatizar que no tiene intenciones de renunciar a su cargo.