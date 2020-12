Se elige este día a miembros del Cabildo municipal

Tomada de internet / Ilustrativo

Hoy se llevan a cabo las elecciones de desempate en las cuales los habitantes de El Paso decidirán quiénes son los regidores al Cabildo municipal por el Distrito 2, que abarca el Este de la ciudad y el Distrito 4, que representa los intereses de los constituyentes que habitan en el área Noreste y parte del Oeste de El Paso.

Los contendientes que buscan su reelección son los regidores Sam Morgan, del Distrito 4, y Alexsandra Annello, por el Distrito 2. Ellos enfrentan a Judy Gutiérrez y Joe Molinar respectivamente.

La votación anticipada culminó el martes 8 de diciembre en la cual participaron 39 mil 678 personas, de acuerdo con información del Departamento de Elecciones del Condado de El Paso.

Durante las elecciones generales del pasado noviembre en el Condado de El Paso más de 269 mil personas emitieron su voto, lo que representa el 55 por ciento de los 487 mil 942 votantes registrados en el padrón electoral.

Las casillas estarán abiertas hoy por espacio de doce horas, desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde.

Distrito 2

De los tres candidatos que se postularon para el puesto, la titular Alexsandra Annello y la ex directora de personal del Distrito Judy Gutiérrez llegaron a la segunda vuelta. Gutiérrez recibió el 47.6 por ciento de los votos el día de las elecciones y Annello el 36.3 por ciento.

Alesxandra Annello

Alexsandra Annello, de 36 años, nació y se crio en el área metropolitana de Boston, Massachusetts, de padres italoamericanos. Recibió una beca para asistir a Austin Preparatory High School, lo que ayudó a guiar su pasión por el servicio público. Después de la preparatoria, Annello ingresó a la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Tuvo que pausar su educación universitaria después de la pérdida de su padre.

Después de trabajar durante diez años en todo Texas en las artes y organizaciones sin fines de lucro, Annello supo que era hora de completar sus estudios universitarios. Se graduó de la Universidad de Texas en El Paso en mayo de 2017 con una Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación.

“He sido la voz de la comunidad en el Cabildo, que nadie más. Hemos hecho muchos cambios sobre la forma en la que responde la Ciudad en cuanto a la comunicación con los habitantes. Quiero seguir luchando por eso, por esa transparencia”, dijo Annello en entrevista con El Diario de El Paso.

Annello ha tenido la oportunidad de vivir y participar en otras áreas metropolitanas importantes y ha sido testigo de los éxitos y fracasos de primera mano. Ella sabe que El Paso tiene un futuro brillante, pero El Paso necesita un liderazgo brillante para realizar ese potencial.

“Todos hemos tenido un asiento delantero para un Gobierno de la ciudad que ha luchado por tomar acciones duras y decisivas sobre los problemas más urgentes relacionados con la calidad de vida, el desarrollo económico, la mejora de las calles y la infraestructura y capitalizando la cultura y la historia de esta comunidad”.

Estas experiencias profesionales y personales le han dado a Annello las habilidades y herramientas para representar efectivamente a nuestra comunidad en el Cabildo de El Paso.

Judy Gutiérrez

Devolver las prioridades al Distrito 2 es lo que es necesario para rescatar la confianza en la comunidad, de acuerdo con la candidata Judy Gutiérrez, de 56 años.

“Tengo quince años trabajando como asistente de esta posición y con los últimos cuatro representantes; después de tantos años de trabajar, conozco a la gente, conozco las luchas que se necesitan en este distrito”, expresó en entrevista con El Diario de El Paso.

Nacida y criada en El Paso, Gutiérrez expresó que en los últimos 3 años ha trabajado con la actual regidora. “Primeramente, es necesario resaltar que no es de aquí, no conoce El Paso ni nuestra cultura. Además, no pudo comunicarse con la gente porque no habla español”, destacó.

“No sólo nací y crecí en El Paso, sino que nací y crecí en el Distrito 2, el área que estoy contendiendo para representar y apoyar. Soy bilingüe, sé además de primera mano lo que los vecindarios, las familias que viven aquí necesitan, así como los problemas que necesitan atención”, comentó.

Gutiérrez comentó que reduciría los términos de servicio en el cargo en una posición a un período. “He sido testigo de que se toman demasiadas decisiones basadas en la popularidad y sopesando los efectos que tendría un voto para la reelección, en lugar de votar por lo que es correcto para el distrito y para la Ciudad”, manifestó.

Entre las necesidades y problemas identificados en el Distrito 2, sobresale la reparación y expansión del alumbrado, los topes de velocidad, entre otras medidas para canalizar el tráfico y tomar medidas enérgicas contra las infracciones de cumplimiento del código para restaurar el “corazón de El Paso” nuevamente. “Hay áreas reales en el distrito en las que el representante actual no ha puesto un pie y esos residentes merecen una representación que no tenga miedo de salir a la calle y unirse a ellos para cuidar de sus consternaciones”, señaló Gutiérrez.

Distrito 4

El representante actual del Noreste de El Paso, Sam Morgan, se enfrenta al oficial de Policía retirado Joe Molinar.

Morgan recibió el 32.1 por ciento de los votos en noviembre y Molinar el 28.4 por ciento. Inicialmente había cinco candidatos en la contienda.

Samuel Morgan

Samuel Warren Morgan, de 54 años, además de ser un funcionario público municipal, es un comandante retirado del Ejército de los Estados Unidos y es instructor certificado para uso y control de armas de fuego de la NRA (Asociación Nacional del Rifle).

De acuerdo con información oficial, el regidor también cuenta con un certificado y una licencia del Estado de Texas que le permite cargar consigo armas de fuego.

Morgan escribió el libro “Cracking the Nut on Leadership: A Way”. En conjunto, Morgan obtuvo su licenciatura en Administración, Maestría en Administración, Doctorado en Administración de Empresas y Doctorado en Educación con especialización en Liderazgo Organizacional. Morgan es actualmente propietario de una pequeña empresa en El Paso.

El regidor estuvo involucrado en un escándalo por violencia doméstica en octubre del 2019. Estuvo en el ojo del Cabildo cuando se expuso ante una posible censura, sin embargo, los líderes municipales, incluyendo el alcalde Dee Margo, ‘salvaron’ a Morgan.

Morgan también dirige ‘El Paso Concealed Carry’, asociación que capacita a las personas antes de obtener la certificación de uso y control de armas.

Joe Molinar

Por su parte, Joe Molinar, de 60 años, sirvió en el Departamento de Policía de El Paso durante 28 años y se retiró en 2007 como teniente de Policía.

Nacido en El Paso, y residente del Noreste de la ciudad la mayor parte de su vida, Joe Molinar cuenta que decidió postularse como representante del Distrito 4 porque se preocupa por el bienestar de la comunidad.

“Me gradué de las escuelas del Distrito Escolar Independiente de El Paso. Hace mucho tiempo, decidimos criar a nuestras familias en el Noreste de El Paso. A diferencia de otros candidatos, una vez elegido para el cargo, seré un representante de la Ciudad de tiempo completo”, comentó en entrevista a El Diario de El Paso.

Molinar es jubilado y cuenta con una licenciatura en Ciencias en Administración de Justicia Penal. “No soy dueño de ningún negocio ni estoy alineado con ningún partido político. Estoy preparado para dedicar mi tiempo y energía a los constituyentes del Distrito 4. Sólo trabajando juntos podemos hacer algo positivo”, comentó.

Dijo que, entre sus prioridades, está la seguridad pública. “Tengo más de 32 años de servicio público dedicado como oficial de la ley y mi servicio militar. Como el único ex empleado de la Ciudad, conozco y entiendo las políticas, comunicaciones, requisitos presupuestarios, administración de personal, nómina, evaluaciones de desempeño de la Ciudad”, señaló.

Soy un líder comunitario que prioriza su trabajo para los demás y la comunidad por encima de uno mismo. “Necesitamos continuar la calificación de El Paso como una gran ciudad segura que ayuda a promover nuestra imagen general y ayuda a atraer dólares del turismo. No estoy a favor de retirar fondos del presupuesto del Departamento de Policía de El Paso. No apoyo el retiro de fondos, el desvío, la transferencia ni la reinvención del presupuesto de EPPD”, comentó.