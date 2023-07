Se ‘destapan’ 2 demócratas para fiscal de Distrito de El Paso

Aunque la elección para Fiscal de Distrito (DA) de El Paso está programada para el 2024, dos antiguos fiscales asistentes demócratas se han “destapado” para las elecciones primarias, a realizarse en marzo.

James Montoya y Nancy Casas, quienes fueron asistentes del antiguo DA, Jaime Esparza, anunciaron en las últimas semanas que buscarán ser el candidato de su partido para el puesto que actualmente ocupa el republicano Bill Hicks.

Hicks fue designado por el gobernador Greg Abbott en diciembre de 2022, luego que la entonces fiscal de Distrito, Yvonne Rosales, renunciara en medio de una serie de escándalos e información de malos manejos durante su gestión.

La elección primaria será el 5 de marzo de 2024, con la votación anticipada del 20 de febrero de 2024 al 1 de marzo de ese mismo año.

Cuestionado sobre si buscará postularse para el puesto, Hicks señaló que aún es muy temprano para tratar el tema.

“Todavía no he tomado una decisión”, dijo Hicks. “Por ahora, estoy tan concentrado en tratar de hacer que sucedan las cosas correctas para la gente de El Paso que simplemente no tengo tiempo para preocuparme por las cosas políticas. Estoy seguro de que eventualmente decidiré postularme, pero por ahora mi atención se centra en que esta oficina vuelva a encarrilarse y en buscar justicia para la gente de los condados de El Paso, Hudspeth y Culberson, no en la política”, agregó. Durante el tiempo de Rosales en el cargo, se desestimaron 850 casos de delitos menores y graves, hubo una gran rotación de personal en la oficina y las preocupaciones sobre el manejo del caso del tirador de Walmart generaron malestar entre la comunidad.

Va Montoya de nuevo

El ex asistente del fiscal de distrito James Montoya, quien perdió en una candidatura anterior para el cargo de DA – por poco más de mil 200 votos– nuevamente busca el puesto más alto en las fuerzas del orden público en el oeste de Texas.

Montoya, quien actualmente se desempeña como defensor público de la Oficina del Defensor Público del Condado de El Paso, anunció la semana pasada su candidatura para fiscal de distrito del Distrito Judicial 34, que supervisa los condados de El Paso, Culberson y Hudspeth.

La nueva carrera de Montoya por el escaño se produce después de una acalorada carrera con Yvonne Rosales en las elecciones de 2020. Montoya realizó su campaña de 2020 enfocándose en su experiencia en casos de alto perfil en la región de El Paso y la falta de experiencia de Rosales dentro de una Corte.

Rosales ganó la elección con el 51.9 por ciento de los votos (16 mil 454), mientras que Montoya terminó con el 48.10 por ciento (15 mil 249 votos).

Rosales no terminó su mandato como fiscal de distrito ya que renunció en medio de una petición que solicitaba un juicio con jurado para destituirla de su cargo.

“A pesar del desastroso régimen de la exfiscal de distrito Yvonne Rosales, nuestro juzgado sigue en pie”, dijo Montoya en un comunicado. “Pero no podemos volver a ser como eran las cosas en 2019; no podemos ni debemos conformarnos simplemente con la estabilidad. Lo que la Oficina del Fiscal del Distrito necesita ahora, más que nunca, es una visión nueva y colaborativa de la justicia para El Paso”.

Como defensor público, Montoya representa a clientes indigentes acusados de delitos graves, dijo. En 2021, Montoya trabajó como fiscal federal para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Oklahoma.

Anteriormente pasó más de siete años sirviendo como asistente del fiscal de distrito para la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso.

Promete Casas estabilidad

Otra ex asistente del fiscal de distrito lanzó su campaña para el cargo de fiscal de distrito de El Paso en las elecciones del próximo año.

Nancy Casas prometió traer estabilidad a la Fiscalía luego de la agitación, las denuncias de incompetencia y subterfugios, y los procedimientos de destitución que llevaron a la renuncia de Yvonne Rosales en diciembre pasado.

“Es hora de que la oficina del fiscal de distrito recupere su lugar en nuestra comunidad”, dijo Casas en un comunicado. “Traeré integridad, compromiso, estabilidad y lucharé por ustedes. Me aseguraré de que la justicia sea la máxima prioridad de mi administración y me aseguraré de que las víctimas de delitos tengan confianza en que yo y mi equipo aplicaremos la ley de manera equitativa y justa”. Mi objetivo es ser su representante y defensor”.

Casas trabajó como asistente del fiscal de distrito durante más de 17 años y actualmente es asistente del fiscal del Condado en la unidad criminal de la Oficina del Fiscal del Condado de El Paso.

Ella fue una de varios asistentes del fiscal de distrito y otros miembros del personal despedidos cuando Rosales fue elegida, y asumió el cargo luego de la jubilación del exfiscal de distrito Jaime Esparza, quien ahora es fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

Si es elegida, Casas dijo que trabajará arduamente para el enjuiciamiento oportuno y adecuado de los casos penales y mejorará la comunicación con las fuerzas del orden, los tribunales, los abogados, los medios de comunicación y los residentes.

Casas nació y creció en El Paso. Se graduó de Hanks High School y de la Universidad de Texas en El Paso. Obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa en 2000.

Casas también tiene experiencia en la práctica privada y como abogada de planta de la Sociedad de Asistencia Legal de El Paso. Fue una de las abogadas seleccionadas en las misiones del Estado de Derecho para ayudar a los fiscales en Kosovo y los países de América Latina, dijo en un comunicado de campaña.

