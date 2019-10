Se ‘destapa’ candidata para suceder a César Blanco

Este lunes, la paseña Elisa Tamayo, de 27 años, anunció su candidatura para representar al Distrito 76 en El Paso, Texas en la Cámara de Representantes de Texas.

Frente al mural ‘’El Paso Strong’’ –ubicado en Cotton y Arizona– fue llevada a cabo la ceremonia donde la economista dio inicio a su campaña, haciendo énfasis en que promoverá la educación bilingüe como un peldaño hacia el éxito.

“Únete a mí en esta campaña, únete en demostrar que cada joven inmigrante, mujer, o sea cual sea tu estatus, mereces ser escuchado y tener democracia”, mencionó.

Tamayo busca suceder a César Blanco, de quien fuera asistente y directora de distrito, por lo que tiene conocimiento del área que busca representar en la Legislatura Texana.

Blanco no buscará la reelección ya que irá por la vacante que deja José Rodríguez en el Senado Estatal. La nueva candidata también tiene un vínculo político con el senador, ya que se desempeñó como administradora de la Oficina de José Rodríguez.

Tamayo asegura que tuvo la oportunidad de saber cuáles son las necesidades que existen, de esta manera conociendo los puntos clave para mejorar a la ciudad de El Paso y así construir “El Futuro de Texas”.

Hija de padres inmigrantes hizo hincapié en la importancia de desarrollar programas para enseñar a la gente el idioma inglés, considerándolo herramienta fundamental para su crecimiento personal en los Estados Unidos.

“Sin una educación bilingüe yo no hubiera tenido la oportunidad de pararme enfrente de ustedes el día de hoy, todos los días vienen jóvenes de Juárez a estudiar el idioma, pero si no tenemos los programas suficientes, no será posible para ellos lograrlo”, dijo Tamayo.

Para la licenciada en economía la educación bilingüe es primordial, considerando que la ciudad de El Paso es frontera, por ello, serán llevados a cabo varios programas a futuro para que las personas aprendan el idioma.

Siendo una de las mujeres más jóvenes en la política, Tamayo dijo en entrevista para el Diario de El Paso que ya que la Legislatura de Texas tiene a muy pocas mujeres sirviendo, “para mi ser una más representándolas es un privilegio”, dijo.

El cuidado de la salud es una de las prioridades para la candidata

‘’ Como podemos tener una economía exitosa si nuestra gente está enferma, como podemos esperar que los texanos realicen su trabajo si no pueden tener educación preventiva’’ destacó la política.

La inmigración también fue parte fundamental del discurso de Tamayo, expresando su apoyo a la comunidad inmigrante y la tergiversación que existe de la comunidad inmigrante en la frontera, teniendo como objetivo principal acabar con esta situación. Debido a que el Distrito 76 tiene muchas necesidades, la voz de alguien que ‘este consciente de sus problemas es fundamental para la mejora’.

La licenciada en economía, busca ser la voz de todos aquellos afectados por los desafíos que su distrito enfrenta. Concluyendo en su entrevista para El Diario de El Paso la candidata definió su campaña en tres palabras: “proinmigrante, proeducación y representar a la comunidad”, concluyó Tamayo.