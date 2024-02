Se desploman en enero arrestos de migrantes

Washington– Las detenciones por cruces ilegales en la frontera de Estados Unidos con México cayeron a la mitad en enero desde los máximos históricos de diciembre, ubicándose como el tercer mes más bajo de la presidencia de Joe Biden, informaron las autoridades el martes.

La marcada disminución es una buena noticia para la Casa Blanca, incluso si resulta ser temporal, ya que la inmigración se convierte en uno de los problemas más importantes en la elección presidencial de este año, con encuestas de salida mostrando que es la principal preocupación entre muchos votantes republicanos en las elecciones primarias. El martes también, los republicanos de la Cámara de Representantes votaron para destituir al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, por su supervisión en la frontera.

Descensos estacionales y una mayor aplicación de la ley por parte de Estados Unidos y sus aliados llevaron a la fuerte disminución, según Troy Miller, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Las autoridades estadounidenses han elogiado repetidamente a México por una ofensiva lanzada a finales de diciembre.

Las detenciones de la Patrulla Fronteriza totalizaron 124 mil 220 en enero, un 50 por ciento menos que las 249 mil 735 de diciembre, la cifra mensual más alta registrada. Las detenciones de venezolanos cayeron un 91 por ciento a 4 mil 422 desde las 46 mil 920 de diciembre.

Los números fluctúan y la disminución de enero podría resultar precaria. Panamá informó que 36,001 migrantes cruzaron el notorio Tapón del Darién en enero, un 46 por ciento más que en diciembre. La gran mayoría de quienes atraviesan la jungla panameña son venezolanos que se dirigen a Estados Unidos, con un número considerable de Haití, China, Ecuador y Colombia.

“Continuamos experimentando desafíos serios a lo largo de nuestra frontera que superan la capacidad del sistema de inmigración”, dijo Miller.

Tucson, Arizona, volvió a ser el sector más activo para cruces ilegales con 50 mil 565 detenciones, un 37 por ciento menos que en diciembre, seguido por San Diego. Las detenciones en el sector de Del Río de la Patrulla Fronteriza, que incluye la ciudad de Eagle Pass, el principal enfoque de los esfuerzos del gobernador de Texas, Greg Abbott, en la aplicación de la ley en la frontera, cayeron un 76 por ciento desde diciembre a 16 mil 712, la cifra más baja desde diciembre de 2021. Las detenciones en el Valle del Río Grande de Texas cayeron un 60 por ciento a 7 mil 340, la cifra más baja desde julio de 2020.

Los únicos meses de la presidencia de Biden con menos detenciones en la frontera fueron en junio de 2023, después de que se levantaran las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia, y en febrero de 2021, su primer mes completo en el cargo.

Durante una entrevista con The Associated Press en enero, Mayorkas dijo que la agencia de aplicación de la ley de inmigración de México no tenía los fondos en diciembre para llevar a cabo acciones de aplicación, pero cuando se corrigió eso, hubo una disminución inmediata y sustancial en el número de migrantes encontrados en la frontera sur.

Al incluir a los migrantes que se les permitió ingresar a Estados Unidos bajo nuevos o ampliados caminos legales, los encuentros con migrantes totalizaron 176 mil 205 en enero después de superar los 300 mil por primera vez en diciembre. Las autoridades estadounidenses admitieron a aproximadamente 45 mil personas en cruces terrestres con México en enero a través de un sistema de citas en línea llamado CBP One, llevando el total a 459 mil 118 desde que se introdujo hace un año.

A continuación presentamos un vistazo a las cifras y qué hay detrás de ellas:

¿QUÉ DICEN LOS NÚMEROS?

Se registró una reducción significativa en el número de migrantes venezolanos, cuyas detenciones cayeron 91 por ciento, de 46 mil 920 a 4 mil 422. Pero estas cifras podrían cambiar pronto. Panamá informó que 36 mil 001 migrantes atravesaron el peligroso Tapón del Darién durante enero, 46 por ciento más que el mes anterior. La gran mayoría de los que cruzan esa selva panameña son venezolanos que se dirigen a Estados Unidos, aunque también hay una cifra considerable de migrantes oriundos de Haití, China, Ecuador y Colombia.

Se registró una reducción significativa en el número de migrantes venezolanos, cuyas detenciones cayeron 91 por ciento, de 46 mil 920 a 4 mil 422. Pero estas cifras podrían cambiar pronto. Panamá informó que 36 mil 001 migrantes atravesaron el peligroso Tapón del Darién durante enero, 46 por ciento más que el mes anterior. La gran mayoría de los que cruzan esa selva panameña son venezolanos que se dirigen a Estados Unidos, aunque también hay una cifra considerable de migrantes oriundos de Haití, China, Ecuador y Colombia.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO MÉXICO?

México ha estado obligando a los migrantes a descender de trenes de carga que utilizan en ocasiones para atravesar el país y llegar a la frontera con Estados Unidos. Las autoridades migratorias mexicanas también han estado enviando a los migrantes en autobús hacia la frontera con Guatemala y han repatriado a algunos de ellos por vía aérea.

Estas medidas se implementaron después de que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken visitó la Ciudad de México el 28 de diciembre.

Estados ubicados en la frontera norte, como Coahuila, concretaron alianzas con el gobierno federal. Para enero, miembros del Ejército y la Guardia Nacional de México patrullaban las márgenes del río Bravo (o Grande). Las autoridades llenaron autobuses con migrantes y los llevaron lejos de la ciudad de Piedras Negras, ubicada al otro lado del río frente a Eagle Pass.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO TEXAS?

En Eagle Pass, la Guardia Nacional de Texas asumió el control de un parque propiedad de la ciudad que se encuentra frente al río. Texas le ha negado el acceso a los agentes federales al parque Shelby desde el 10 de enero. Además instaló alambre de púas y cercas en la zona.

Agentes de la Patrulla Fronteriza habían utilizado previamente el parque para labores de patrullaje y vigilancia, así como para procesar a los migrantes que lograban cruzar el río e ingresar a territorio estadounidense. Los migrantes que desean obtener asilo son puestos en libertad en lo que aguardan la fecha de su audiencia en una corte migratoria, un proceso que puede durar varios años.

“Lo que se tiene es este imán”, dijo Mike Banks, asesor especial de Abbott en asuntos fronterizos. “En esencia les dices: ‘Crucen el río por aquí. Crucen y los procesaremos y liberaremos de inmediato’. Así, ese es un factor de atracción. Es por ello que hemos eliminado ese factor”.

¿QUÉ OTROS FACTORES INFLUYEN EN LAS CIFRAS?

A menudo, el número de personas que intentan realizar el trayecto aumenta cuando el clima es más cálido en Estados Unidos, y se reduce durante los meses más fríos. Desde 2021, los cruces en la frontera sur se incrementan un promedio de 40 por ciento de enero a marzo, según datos federales de los últimos tres años.

Otro factor el año pasado fue el retiro en mayo de las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID–19. El uso de una norma de salud pública conocida como Título 42 le permitía al gobierno federal —durante las presidencias de Donald Trump y Biden— rechazar de inmediato a los solicitantes de asilo y enviarlos de regreso a México, incluso si no eran originarios de ese país.

El número de cruces cayó drásticamente durante un mes luego del retiro de la medida del Título 42 y de que el gobierno de Biden implementó nuevas reglas.

En virtud del Título 42, a los migrantes se les negó asilo en más de 2.8 millones de ocasiones desde marzo de 2020, bajo el argumento de prevenir la propagación del COVID–19. Cuando expiró la medida, el gobierno de Biden implementó una política de negar asilo a personas que hayan pasado por otro país, como México, en su camino hacia Estados Unidos, aunque con algunas excepciones.

Sin embargo, a la larga las cifras aumentaron hasta alcanzar niveles sin precedentes en diciembre.