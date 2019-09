Se despide otro republicano texano de la Cámara

Austin, Texas–Un quinto congresista republicano de Texas agregó su nombre el miércoles a la lista de jubilaciones republicanas de la Cámara de Representantes en el estado conservador más grande del país.

Bill Flores, representante federal durante cinco períodos, es el republicano número 14 hasta ahora en anunciar planes para partir de la Cámara este año, en comparación con tres demócratas de la Cámara que han dicho que se van. Otro titular republicano, el representante Tom Marino de Pensilvania, renunció a principios de este año, pero el partido retuvo el puesto en las urnas.

Si bien el distrito de Flores se considera seguro para los republicanos, el número de partidas republicanas ha complicado la difícil búsqueda del partido para recuperar la mayoría de la Cámara en las elecciones de 2020.

Al menos cuatro de los republicanos que se retiran están desocupando escaños que los demócratas podrían ganar, principalmente en distritos suburbanos donde una aversión al presidente Donald Trump entre las mujeres educadas está debilitando al Partido Republicano.

Flores dijo que se comprometió la primera vez que se postuló para el Congreso a cumplir menos de seis mandatos.

Se aferró fácilmente a su distrito principalmente rural por 15 puntos porcentuales el año pasado durante un ciclo electoral cuando otros titulares republicanos se asustaron en las contiendas más cercanas a las grandes ciudades de Texas. Más de un tercio de las jubilaciones del Partido Republicano de la Cámara de Representantes ahora son de Texas, donde una generación de dominio republicano se está debilitando en medio de cambios demográficos y suburbios boyantes que tienden a los demócratas

Los demócratas controlan la Cámara 235-197, con una vacante independiente y dos vacantes en Carolina del Norte que se llenarán en elecciones especiales la próxima semana.

El anuncio de Flores también sacudió a los republicanos de la Cámara, superando el ciclo electoral de 2018, cuando 34 de ellos no se postularon para la reelección. Entre los otros texanos que se van se encuentran Will Hurd, el único republicano afroamericano de la Cámara, y el representante Michael Conaway, ex presidente del Comité de Agricultura.