Se deslinda vendedor de autos de desaparición de mujer

Erika Andrea Gaytán, la mujer reportada como desaparecida en El Paso, señaló a un hombre por venderle un carro en malas condiciones mediante una publicación en Facebook.

“Me vendió un Chevy Cruze 2014 por 5 mil dólares, nunca me dio el título y le pagué los 5 mil cash; a la primera semana el carro se calienta y me deja tirada, le marco y me dice que lo arreglará”, reportó Gaytán en la publicación.

Javier Ronquillo explicó a El Diario de El Paso que las acusaciones en su contra son erróneas.

“Yo conozco a Erika desde hace seis años, cuando le vendí el carro estaba funcionado correctamente, ella como le repito, en su irresponsabilidad quebró el radiador”, comentó.

Ronquillo dice deslindarse de las acusaciones que Gaytán aseguró por redes sociales respecto a su persona y al vehículo en cuestión.

Además, agregó que se exime de cualquier acusación en su contra relacionada con la desaparición de la mujer paseña.

“Últimamente me han estado llamando, me han estado acusando de cosas que no se relacionan conmigo y con su desafortunada desaparición”, dijo Ronquillo.

La publicación en el muro de Gaytán data del 2 de mayo, pero de acuerdo con Ronquillo, los señalamientos carecen de fundamentos y dijo que su desaparición no se relaciona en absoluto con el caso de compra-venta.

“Ella se molestó porque se sobrecalentó el vehículo pero fue por culpa suya, porque el carro se entregó funcionando y en muy buenas condiciones. Hablé yo personalmente con quien es su ex esposo y quedamos en acuerdo, aun así ella hizo la publicación con el objetivo de perjudicarme a mí y a mi negocio”, dijo Ronquillo.

Gaytán fue vista por última vez la noche del sábado 13 de julio, después de que asistiera a un concierto de Los Rieleros del Norte en el Coliseo de El Paso.

La mujer es descrita en pesquisas como una mujer de tez morena, con una estatura de 5 pies y 4 pulgadas, (164 centímetros), de cabello color café y tiene un arete en labio inferior.

Hasta la fecha, a poco más de tres semanas de su desaparición, autoridades no han dado a conocer detalles del caso.

La investigación sigue en curso, informaron autoridades.

Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Erika se pide se comunique con El Departamento de Policía de El Paso al 915-832-4400.