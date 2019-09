Se defiende ‘héroe’ de tiroteo de cuestionamientos

Después de que se cuestionó la heroicidad de sus acciones en el tiroteo masivo del 3 de agosto, el paseño Chris Grant reiteró su versión de los hechos por medio de su abogada.

“Los 22 muertos y docenas de personas a quienes les dispararon e hirieron son héroes en esta tragedia”, afirmó Rosana Narváez, portavoz de Grant.

Por medio de un comunicado de prensa, la abogada de Grant afirmó que su cliente reafirmó lo dicho a medios de comunicación y a las autoridades policiacas sobre el tiroteo masivo.

“No creo haber hecho algo extraordinario, cualquier hombre, que realmente es un hombre lo hubiera hecho”, relató el paseño Christopher Grant, a la cadena CNN.

Grant, de 50 años de edad, dijo que tras poner a salvo a su madre, decidió regresar a confrontar al tirador.

El supuesto héroe afirmó que vio cómo el atacante dejaba el paso libre a personas blancas y afroamericanas, y que disparaba selectivamente a personas de apariencia hispana.

“Soy de El Paso, sé algo de español, y escuchaba a las personas llorando decirte “por favor no me dispare, no por favor”, sostuvo Grant.

“No soy un jugador de beisbol pero lo seguí y le lancé botellas de soda y me escondí, fue entonces que él me vio y me disparó”, sostuvo.

A pesar del heroico relato, el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) puso en duda la versión de los hechos.

“Simplemente nadie se tomó la molestia de preguntarnos”, dijo el sargento Enrique Carrillo, vocero de EPPD.

Carrillo sostuvo que las acciones de Christopher Grant “no fueron heroicas”, ya que en realidad no hizo nada para detener a Patrick Crusius, el hombre al que se le atribuye la responsabilidad de la masacre.

Aunque Carrillo no describe exactamente cuáles fueron las acciones de Christopher o si en algún momento interactuó con el asesino, el oficial subrayó que actuó instintivamente en un acto de “autodefensa, y nada más que eso”.

La credibilidad de la versión de Grant perdió mas fuerza al momento que el Servicio Secreto le detuvo la semana pasada debido a ordenes de aprehensión pendientes por robo.

Grant fue detenido momentos antes de que fuera reconocido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, precisamente por sus actos de supuesto heroísmo.

“Chris Grant, como muchos otros hombres, mujeres y niños a quienes les dispararon, hirieron o mataron, es una victima del tiroteo”, afirmó la abogada Narváez.

“El señor Grant no buscó ninguna publicidad después del tiroteo, y repetidamente le dijo a Chris Cuomo (de CNN) que el no era un héroe”, sostuvo.

Así mismo la abogada comunicó que Grant se mantendría alejado de la mirada pública, que no daría entrevista y que seguiría en recuperación de las heridas sufridas.