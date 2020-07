Se contagia de coronavirus directiva de EPCC

Cortesía / Ahora el virus entró a su cuerpo y sufre la enfermedad después de haber sepultado a sus padres

Visiblemente consternada Bonnie Soria Najera, administradora del Distrito 7 de El Paso Community College (EPCC), quien perdiera a su padre y madre recientemente al contraer el Covid-19, anunció por medio de un video ser portadora del virus al ser diagnosticada por la misma enfermedad.

“Estuve pensando mucho antes de hacer este video pero siento que es importante, los he dejado en ‘loop’ con lo de mi familia desde que mis padres estaban en el hospital y murieron.

“El jueves me empecé a sentir muy enferma y toda mi cuerpo me dolió, sentía como que me habían atropellado con un camión y tuve escalofríos muy feos con tos pero ahorita no tengo. Ya fui con un doctor, dijo.

Agregó que en el pasado ha tenido gripe, ha tenido tos y un resfriado antes pero esto es mucho peor, es mucho más doloroso, afirmó con la voz entrecortada y lágrimas en sus ojos.

De acuerdo a la funcionaria académica la pandemia ha afectado de manera agresiva a sus seres queridos y al verla tan cerca se ha dedicado durante este tiempo a concretizara la comunidad sobre la importancia de protegerse.

Expuso que primero fue su madre Rosie, quien murió en el mes de mayo después de ser hospitalizada e ingresar al área de ventiladores, luego fue su padre Leo, en el mes de julio, justo cuando se realizaban los servicios funerarios de su mamá.

Ahora el virus entró a su cuerpo y sufre la enfermedad a pocas semanas de haber sepultado a sus padres, “me sentí enferma la semana pasada con escalofríos, fiebre, dolores corporales, falta de aliento, dolor de cabeza y tos, comentó luego de recibir el resultado de los exámenes el sábado pasado.

Soria Najera, manifestó que en su historial médico no aparece ninguna enfermedad crónica ni condiciones de salud subyacente por lo que esta desconcertada el se portadora del virus.

“Lo siento, Bonnie, sé que estás pasando por muchas cosas pero has dado positivo por Covid-19”, dijo convaleciente a través del video difundido en su perfil de Facebook, en el que da testimonio de los síntomas que sufre.

“Voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder vencer esta enfermedad y estar sana para mis hijos y nietos, mis amigos y sus parientes”, expresó Bonnie, tras enviar un mensaje esperanzador a la comunidad fronteriza.

Y remató: “todos deben ser cuidadosos y atender todas las medidas preventivas para evitar ser portador del virus. Lo diré una y otra vez porque esto duele como el infierno.

Previo a su contagio y cuando sus padres fueron hospitalizados después de contraer el virus la administradora del Distrito 7 suplicó a los ciudadanos extremar precauciones al utilizar mascarillas, no acudir a reuniones y sobre todo quedarse en casa para evitar ser contagiados.

En su exposición dijo que ya esperaba el diagnóstico porque había tenido el ‘flu’ pero nunca como esto porque no es igual a ese malestar