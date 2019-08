Se burla Trump de O’Rourke en visita al centro médico

Washington— Un video que salió a la luz de la visita del presidente Donald Trump el miércoles a un hospital de El Paso luego de un tiroteo masivo lo muestra hablando con el personal médico sobre el tamaño de las multitudes que él y el congresista Beto O’Rourke lograron convocar en manifestaciones políticas a principios de año.

Mientras Trump intercambia con el Centro Médico de la Universidad de El Paso, el video lo muestra al final de las manifestaciones rivales –realizadas al mismo tiempo– que él y el demócrata de Texas organizaron en El Paso en febrero se centraron en la inmigración y la seguridad fronteriza.

“Esa fue una multitud”, dice Trump sobre su evento. “Beto tenía como 400 personas en un estacionamiento y dijeron que su público era maravilloso”.

El video muestra que nadie responde a la afirmación de Trump antes de convocar para fotos grupales.

A los reporteros que viajaron con Trump durante sus visitas el miércoles a Dayton, Ohio y El Paso no se les permitió presenciar visitas al hospital, socorristas y otras personas afectadas por los disparos. Trump luego tuiteó dos montajes de video que documentan las visitas.

El video que muestra parte de su visita al Centro Médico Universitario (UMC) de El Paso fue publicado en Twitter a última hora del miércoles por KDBC-TV, una estación de televisión local afiliada a CBS. La estación ha estado presente para la visita de Trump.

Trump expresó su frustración por ayudar en la Fuerza Aérea. Una de las noticias es que han sido dominados por sus enemigos.

Quería que se publicaran fotos y videos de inmediato, basándose en el conocimiento de lo que sucedió, y pidió ayuda. Trump se ha quejado a los aliados desde el día del primer día del año.

Dentro de la Casa Blanca, la palabra “no ideal” en las palabras de un alto funcionario de la administración. Otros cuatro describieron el viaje en términos similares.

Si bien las explicaciones del presidente se hicieron para explicar que se mantuvieron fuera del hospital debido a problemas logísticos y de privacidad, dos funcionarios de la Casa Blanca, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que les preocupaba que pudieran capturar un momento no político o que el presidente hiciera un comentario insensible.

Los dos eventos fueron organizados por Trump y O’Rourke en febrero a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México mientras los negociadores del Congreso trabajaban para evitar un cierre parcial del Gobierno.

Banderas estadounidenses, pancartas de arcoiris, banderas “Beto for President” y banderas de México y Texas. Trump volvió a hacer el odio de Estados Unidos, y canciones de la multitud que incluían “¡Hacer tacos, no paredes!”

Un artículo periodístico sobre las manifestaciones decía que Trump había exagerado el tamaño de su multitud.

Trump agradeció al Departamento de Bomberos por permitir que 10,000 personas en el Coliseo del Condado de El Paso, más allá de su capacidad establecida, y dijo que “decenas de miles” de personas adicionales estaban mirando en las pantallas afuera.

Un portavoz del Departamento de Bomberos le dijo al Times que 6 mil 500 personas estaban dentro de la casa y que no se hicieron adaptaciones especiales.