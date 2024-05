Se atrasan texanos con el pago de recibos de luz en calor extremo

Midland – Mary Ann Estrella se sentó en un sofá alquilado en noviembre pasado y comió, a la luz de las velas, su cena de Acción de Gracias: un sándwich de mortadela.

Las velas encendidas no eran para crear ambiente. Eran, por el momento, su única fuente de luz.

Tenía cuatro meses de retraso en el pago de su factura de electricidad y debía 450 dólares. Con poco dinero sobrante de sus ingresos (un total de 2 mil entre beneficios de Seguro Social, médicos y de discapacidad), la veterana de 65 años tuvo que elegir entre pagar la comida y la factura de electricidad.

“Simplemente no tenía dinero para pagarlo”, dijo Estrella.

Esta ha sido la realidad de Estrella desde que se mudó a Midland, la capital de la Cuenca Pérmica rica en petróleo, hace tres años para ayudar a su hijo, Frankie Estrella, a criar a su recién nacido.

También es la realidad de miles de texanos que no pueden mantenerse al día con los costos de sus facturas de electricidad.

Una encuesta reciente entre texanos realizada por Payless Power, una empresa de servicios públicos con sede en Dallas, encontró que un tercio de los tejanos dijeron que pagaron tarde sus facturas de electricidad al menos una vez durante el año. Y el 7% informó que sus cuentas habían sido remitidas a una agencia de cobranza.

Los texanos también informaron que meses de clima extremo hicieron más difícil pagar sus facturas de energía.

“No es una sorpresa”, dijo Doug Hairgrove, director de programas de energía de Community Action Corporation of South Texas, una organización que brinda servicios sociales, de salud y financieros a ocho mil hogares en 16 condados del sur de Texas, incluidos Hidalgo, Cameron, Nueces y Condados de Starr. De media, la asociación ayuda a mil personas al año con sus facturas de electricidad. Los hogares deben en promedio mil 400 dólares, dijo Hairgrove.

La asociación ya ha recibido 52 mil llamadas telefónicas este año solicitando algún tipo de ayuda financiera.

Mary Ann Estrella prepara comida casera para perros dentro de su apartamento en Midland, Texas, el 20 de abril de 2024.

Texas, productor de energía

“Es irónico porque se supone que Texas es un estado energético. Pero creo que en cierto modo nos llevamos la peor parte”, dijo Hairgrove.

Texas es uno de las dos docenas de estados que tienen el llamado mercado energético desregulado. En el momento en que los legisladores de Texas lo establecieron, se presentó como una forma de reducir las facturas de electricidad.

Hoy en día, los hogares de Texas reciben energía eléctrica del Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, una organización sin fines de lucro gobernada por una junta con dos funciones.

El primero es supervisar la red, que administra el 90% de la electricidad del estado y abastece a unos 26 millones de texanos. La red obtiene energía de muchas fuentes, incluido el petróleo y el gas natural, el carbón, la energía eólica y la solar. Recientemente, la red también ha introducido baterías.

ERCOT también compra esa energía a los productores y la revende a empresas que luego la venden como servicio público a los consumidores. Empresas de transmisión y distribución, como Oncor y CenterPoint Energy, entregan esa electricidad, por la cual los clientes de Texas también pagan una tarifa. ERCOT se basa en operadores de generadores y un algoritmo informático para determinar los precios.

“ERCOT es el único comprador en el mercado mayorista y el único vendedor”, dijo Ed Hirs, becario de energía de la Universidad de Houston. Hirs dijo que las centrales eléctricas que alimentan la red de ERCOT sólo ganan dinero cuando generan electricidad.

El sistema de ERCOT intenta ofrecer incentivos a las compañías eléctricas para que produzcan más energía durante las horas pico de demanda en verano e invierno mediante el pago de una prima. Esos aumentos de precios se trasladan a las empresas de servicios públicos y a sus clientes.

Por ejemplo, los texanos sintieron la peor parte de los aumentos de tarifas durante la tormenta invernal Uri en 2021, cuando el precio mayorista de un kilovatio hora aumentó un asombroso siete mil 400% a 9 dólares desde los 12 centavos normales por kilovatio-hora.

En 2023, Texas pagó más por la electricidad al por mayor que cualquier otro lugar del país, informó Forbes utilizando datos de la Administración de Información Energética.

Un portavoz de ERCOT dijo que no es responsable de cuánto cobran los minoristas de electricidad a sus clientes. Cuando la demanda en la red supera la cantidad de electricidad que las fuentes de energía pueden generar, “el costo mayorista de la energía podría aumentar ya que se requeriría una generación más costosa” para mantenerse al día, dijeron.

“ERCOT no diseña el mercado ni fija precios para los consumidores minoristas”, dijo el portavoz.

Hirs dijo que los generadores existentes no pueden producir suficiente electricidad para satisfacer la creciente población del estado y mantener los costos bajos.

“El quid de la cuestión es que no tenemos suficientes baterías y no tenemos suficientes flotas nucleares, de carbón y de gas natural para atender a los texanos en los días de mayor demanda”, dijo.

Energías alternas

Hirs cree que la energía renovable podría aliviar esa carga en algún momento, pero las plantas existentes no serán capaces de satisfacer la demanda, afirmó. Mientras tanto, los legisladores han intentado fomentar el desarrollo del gas natural.

También el otoño pasado, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que permite a las empresas de transmisión y distribución solicitar cambios en cuánto cobran por la electricidad para recuperar el costo de suministrarla. La Comisión de Servicios Públicos aprobaría o denegaría esas solicitudes.

El senador estatal Phil King , republicano por Weatherford, patrocinó el proyecto de ley, promulgado en septiembre de 2023. La comisión recibió nueve solicitudes de empresas distribuidoras de electricidad para aumentar los precios para cubrir los costos de distribución. Aprobó seis: AEP Texas, Southwestern Electric Power Company, Oncor Electric Delivery Company y CenterPoint Energy Houston Electric, las únicas empresas reguladas en el mercado energético de Texas, solicitaron el aumento de costos.

Cuando las familias se encuentran en una situación financiera precaria, a menudo esperan hasta llegar al punto de ruptura, dijo Sara Aguilar, directora ejecutiva de Odessa Catholic Charities.

“La gente tiene vergüenza y vergüenza de pedir ayuda”, dijo Aguilar.

Así se sintió Judy Ann Márquez cuando la inestabilidad financiera llegó a su puerta. En octubre del año pasado, la mujer de 62 años asumió la custodia del hijo de su sobrina, cuyos padres no pudieron hacerlo. Márquez dijo que dejó su trabajo como cajera cuando su empleador redujo sus horas. Ella utilizó sus ahorros mientras buscaba otro trabajo, dijo.

Su energía no había sido cortada, pero estaba cerca. La factura se había disparado a 500 dólares, una cantidad que ella no podía afrontar. Fue entonces cuando Márquez buscó ayuda de la organización benéfica. La organización benéfica pagó la factura en su totalidad. “Odio preguntar, pero no tengo otra opción”, dijo Márquez, un habitante de Odessa de toda la vida.

Aguilar dijo que la organización benéfica brinda asistencia monetaria por hasta tres meses y asigna un asistente social a cada persona. El asistente social equipa a cada persona con habilidades de educación financiera adaptadas a sus dificultades.

Si quienes buscan ayuda pueden afrontar parte del gasto, la organización pide a todos que contribuyan. Una vez transcurrido el plazo de tres meses, la persona puede volver a solicitar asistencia dentro de 18 meses.

“Simplemente les ayuda a ser parte de la solución”, dijo.

Los texanos que no pueden pagar sus facturas también pueden solicitar el Programa Integral de Asistencia Energética o CEAP. Este programa ayuda a los hogares de bajos ingresos cubriendo hasta ocho meses de las facturas de energía más altas. Para calificar, las familias deben estar por debajo del 150% de las pautas federales de pobreza. Un hogar de una sola persona, por ejemplo, no debe ganar más de 22 mil 590 dólares al año.

En Midland, Estrella está contando los días hasta poder comprar una casa. Es una tarde soleada a mediados de abril y no tendrá dinero en efectivo hasta fin de mes, cuando comiencen a recibir sus beneficios. Trabajaría más, dijo, pero tiene que limitar sus horas para evitar que la descalifiquen de sus beneficios.

Aprendió cómo conservar energía gracias a una organización benéfica local y está trabajando con un asesor de préstamos para volver a encarrilar sus finanzas. A veces, obtiene alimentos del banco de alimentos local y gasta menos en comestibles, dijo. Estos son algunos de los programas que la mantienen a flote y las luces encendidas.