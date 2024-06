Se apunta para la alcaldía ex representante estatal

La imposibilidad de que el actual alcalde de El Paso, Oscar Leeser, pueda reelegirse debido a que alcanzó el límite de períodos en el cargo, ha desatado una serie de candidaturas al puesto ejecutivo de mayor importancia en la Ciudad de El Paso.

Joe Pickett, un veterano legislador de Texas y ex regidor, está “considerando seriamente” postularse para alcalde, siendo la más reciente figura pública en anunciar sus aspiraciones, aunque todavía no ha llegado al punto de no retorno: registrarse ante la Secretaría de la Ciudad y nombrar a un tesorero de campaña.

“Lo estoy pensando. Tengo tiempo para reflexionar sobre eso”, dijo Pickett. “Tengo menos responsabilidades hoy de las que tenía hace un año o dos años, aunque estoy retirado desde 2019”.

Señaló que describiría su posible plataforma de campaña como “sin falsas promesas”.

“Desde el corazón, quiero bajar tus impuestos. Quiero, y lo haré, revisar cada dólar que la ciudad gasta”, dijo. “La mayoría de nosotros creemos que probablemente hay cosas que no necesitamos hacer, o que podríamos hacer mejor”.

Pickett, de 67 años, fue elegido por primera vez a un cargo político como representante de la ciudad de El Paso en 1991. Sirvió un solo término antes de ganar una elección en 1994 para el Distrito 79 de la Cámara de Representantes de Texas. Luego fue reelegido 11 veces en la Cámara de Texas – su última elección fue sin oposición – antes de retirarse en 2019 debido a un diagnóstico de cáncer.

Pickett dijo que ahora se siente confiado sobre su salud. “Los doctores han dicho que estoy en un buen lugar”, comentó.

En noviembre de 2022, Pickett consideró postularse para el Ayuntamiento de El Paso. Dijo que decidió no hacerlo porque podría haber generado conflicto con los viajes que necesitaba hacer en conexión con un contrato que su esposa tenía con el Pentágono de EE. UU. “En los últimos años, ella estaba trabajando en ese contrato con el gobierno federal y ahora eso ha terminado”, dijo. “Ahora solo nos vamos a enfocar en nuestro negocio aquí en El Paso”.

Desde octubre de 2022, Pickett ha estado en una lucha legal con la ciudad por una tarifa de franquicia en las facturas de agua de los residentes de El Paso. Dijo que cree que la tarifa, que ahora es de seis dólares, en realidad es un impuesto y debería eliminarse o reducirse.

El alcalde Oscar Leeser, quien previamente sirvió como alcalde de 2013 a 2017, está cumpliendo su último mandato.

Dos nombres de alto perfil que ya han anunciado sus campañas para reemplazarlo son la representante de la ciudad de El Paso, Cassandra Hernández, y el empresario Renard Johnson.

Johnson es un candidato con un amplio respaldo político y empresarial. Su candidatura a la alcaldía ha intrigado a los observadores políticos que comentan sobre su novedosa candidatura como un político con un historial de apoyo principalmente a los demócratas de El Paso, pero con atractivo para los republicanos locales.

Hernández es una candidata que tuvo un ascenso poco probable desde una juventud problemática creciendo en viviendas públicas, con dos arrestos por robo y peleas en la escuela durante su adolescencia, hasta graduarse de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) con títulos en ciencias políticas, justicia criminal y una maestría en administración pública. Fue elegida por primera vez como representante de la ciudad en 2017 y ha sido una defensora abierta de los temas progresistas de la ciudad, incluyendo el apoyo a los proyectos emblemáticos de la iniciativa de bonos de calidad de vida de 2012.

El trabajador de restaurante Marco Contreras y Steven Winters, un sargento mayor retirado del Ejército de los Estados Unidos, también han anunciado sus candidaturas para la oficina del alcalde. El representante de la ciudad, Brian Kennedy, también ha dicho que considera lanzarse.

La ex representante de la ciudad, Lily Limón, quien sirvió de 2013 a 2017, anunció formalmente su decisión de volver a postularse para el puesto del Distrito 7 en el Ayuntamiento. El distrito incluye partes del Valle Bajo y el lado Oeste.

La elección para alcalde de El Paso se llevará a cabo en la elección general del 5 de noviembre. Los cargos de la ciudad que también estarán en la boleta son los distritos 2, 3, 4 y 7 de los representantes de la ciudad, así como las judicaturas del Tribunal Municipal de El Paso números 1 al 5.

