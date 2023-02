Se apodera Borderland Jam de paredes de EP

Con cada rociado de la boquilla de las latas de pintura en aerosol, las paredes de bloques de hormigón se transformaron en obras de arte públicas comunitarias cuando más de 200 artistas callejeros de Borderland Jam se apoderaron de un almacén de South El Paso este fin de semana.

Durante más de 30 años, esos muros del edificio de las calles Cotton y Third habían sido rotulados por artistas callejeros sin ningún tipo de planificación ni coordinación.

Hace nueve años, un grupo de grafiteros locales crearon Borderland Jam, un espectáculo y festival público colaborativo de grafiteros de tres días para exhibir su trabajo. Cada año, más y más artistas de todo el mundo se unen a la colaboración.

Durante el festival de este año, del 17 al 19 de febrero, se repintaron las paredes que abarcan cuatro cuadras de la ciudad y nació un nuevo arte.

“Simplemente comienza hablando con la gente al principio, como los dueños del edificio”, dijo Cyk, uno de los organizadores del festival, quien solo dio su nombre de artista. “Estas paredes se estaban pintando mucho tiempo atrás, así que eso ya se estableció hace mucho. Tenemos muchos ‘homies’ que conocen a muchos ‘homies’, así que lo pusimos ahí”.

El artista local de Chicago había estado pintando con aerosol esas mismas paredes mucho antes de que Borderland Jam se convirtiera en un proyecto organizado en 2014.

“Hace mucho tiempo, aquí en el Segundo Barrio, las pandillas solían marcar mucho las paredes”, dijo en una entrevista en inglés, español y spanglish. “Nos dieron la oportunidad de hacer arte aquí que era hermoso. Cada año crecía más. Tengo amigos aquí de San Francisco, de Nueva York, e incluso hay dos chicos de Londres”.

Los nuevos murales realizados cada año por artistas callejeros reconocidos generalmente son dejados en paz y respetados por aquellos que de otro modo etiquetarían las paredes para marcar su territorio.

“Algunos niños venían y los etiquetaban”, dijo Chicago. “Volveremos y lo arreglaremos. Si los vemos, a los niños de este barrio, les hablamos y les pedimos que respeten el arte y les decimos que algún día pueden tener su arte aquí”.

Al principio, unos 50 artistas locales se unieron para pintar las paredes de lo que ahora es el Longhorn Warehouse.

Este año, más de 200 artistas de todo el mundo se unieron al proyecto. No hay patrocinadores importantes para el evento. En cambio, cada participante dona su tiempo, talento y materiales. Al lado de cada artista se ven mesas y cajas con más de 30 botes de pintura en aerosol.

“Es 100% de nuestro bolsillo”, dijo Cyk. “Es una locura que la gente esté dispuesta a llegar tan lejos, pero sólo demuestra que sabes lo que estamos dispuestos a hacer por lo que amamos”.

Todos los artistas deben ser invitados y se les asigna una parte de la pared para pintar. Chicago, quien pintó un mural con el rostro de una mujer que cubría toda una pared, dijo que invirtió alrededor de $2 mil de su propio dinero para participar en el Jam de este año.

“Tengo que cerrar mi tienda de tatuajes durante el fin de semana, donde ganaría alrededor de mil 500 dólares”, dijo. “Luego gasto alrededor de $500 en pintura”.

Chicago, que comenzó a pintar cuando era niño, espera que otros que vean las pinturas en las paredes se inspiren y sigan sus aspiraciones de crear también.

“Cuando era niño, la primera vez que vi un mural, que vi un nombre en un tren que pasaba, recuerdo que me dio ánimo”, dijo. “Espero que los niños vean nuestro arte y que les impacte de la misma manera que a nosotros. El graffiti me ayudó mucho en mi carrera como tatuador. Se me ocurrieron las pandillas y el crimen y esto le dio color a mi vida. Me dio algo bueno, una mejor reputación como artista”.

Chicago se inspiró para comenzar a pintar cuando tenía 12 años por Kex, otro participante de Borderland Jam. Kex se involucró en el arte callejero en los años 90 cuando lo veía en las paredes de camino a casa desde la escuela.

“Lo veía en los trenes cuando caminaba a casa por las vías del tren, siempre veía los vagones pintados”, dijo Kex. “Me llamó la atención. Sigo pensando hasta el día de hoy que el graffiti es para los niños. Aquellos que lo ven y quieren hacerlo también”.

El proyecto de Kex para el evento es una recreación de un vagón de tren transpuesto a una pared.

Otro elemento básico del Borderland Jam es Myker, un artista que comenzó a pintar en 1995. Él y su socio Gibbs han estado pintando las paredes del almacén desde finales de los 90.

“La gente ha estado pintando estas paredes desde antes”, dijo. “(The Borderland Jam) comenzó cuando uno de los propietarios nos dejó pintar una pared. El barrio Segundo Barrio ha estado involucrado en el arte callejero desde los años 70. Esta zona tiene una larga historia en general. Acabamos de pasar la antorcha”.

El gobierno de la ciudad no siempre apoyó el arte del graffiti. Myker recuerda cuando los encargados de hacer cumplir las leyes contra el grafiti quitaban las obras de arte de las paredes.

“Durante un tiempo, las (obras de arte) se borraron por completo”, dijo. “La ciudad estaba tratando de limpiar. Eventualmente, hablamos con los dueños y nos permitieron pintar nuevamente y simplemente comenzó a crecer nuevamente. En ese momento, estábamos yendo y viniendo con los erradicadores de graffiti. Dejábamos mensajes y pegábamos con cinta adhesiva nuestras hojas de permiso. Hubo un gran movimiento antigraffiti en el tiempo. Una vez que se convirtió en un evento real dirigido por los artistas, se volvió muy consistente”.

Ernesto Trevizo comenzó a operar Longhorn Warehouse, un centro de importación y distribución de alimentos, hace cinco años. Heredó el arte de la estructura y continuó permitiendo que los artistas pintaran. Las paredes exteriores del edificio principal se usaron como lienzo durante el Borderland Jam de este año.

“Creo que es una tradición que hacen todos los años”, dijo. “Es un entendimiento mutuo que van a pintar y una tradición del Segundo Barrio. No tenemos ningún problema con eso como negocio. Nunca hemos tenido ningún problema con ellos. Han hecho algunos murales hermosos”.