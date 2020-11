Saturan hospitales pacientes de Covid

Armando Vela / El Diario de El Paso

Las hospitalizaciones por coronavirus en esta ciudad se registraron el martes de nueva cuenta a punto máximo.

Con casi 700 muertes por la pandemia, los trabajadores de la salud de El Paso están agobiados, con un sistema de hospitales –públicos y privados al borde del colapso– que pone a prueba su habilidad para brindar el servicio, aparte de que corren el riesgo de enfermar.

En promedio, la semana pasada El Paso tuvo más de 20 muertes por Covid-19 a diario. Si a esto se le suma la llegada de diez unidades móviles de morgue, para acomodar a los pacientes que mueren cada día, el panorama es desolador.

La orden de restricción para el cierre de negocios no esenciales –restaurantes, salones de belleza y estéticas, entre otros– del juez del Condado, Ricardo Samaniego, expira este miércoles a la medianoche, pero parece que será extendida debido a la gravedad del número de internados.

El Departamento de Salud Pública informó que hay actualmente mil 76 pacientes de Covid-19 internados bajo tratamiento y cuidado en los hospitales de El Paso. De los cuales, 319 se encuentran internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU), cifra que también se considera un récord, desde que llegó la pandemia a esta frontera.

El Centro de Convenciones de El Paso se ha equipado como hospital para tratar a los pacientes por Covid-19 en esta frontera. Es manejado por la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM ) y cuenta con una capacidad de una centena de camas.

“A partir de esta tarde, el sitio de atención alternativa en el Centro de Convenciones de El Paso atiende a 42 pacientes. Esta instalación atiende a pacientes positivos para Covid de agudeza baja a media y tiene la capacidad de expandirse a cien camas para ayudar a los hospitales locales que tienen la necesidad de transferir pacientes para atender a los pacientes de mayor gravedad. Las decisiones de transferencia y el uso de este sitio de atención alternativo dependen del médico y los hospitales”, declaró en exclusiva a El Diario de El Paso, Seth W. Christensen, jefe de Medios y Comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Texas.

Desde el inicio de la pandemia y hasta ayer había 65 mil 651 casos confirmados del virus, de los cuales, 36 mil 686 fueron reportados como pacientes recuperados de la enfermedad.

Los médicos señalan que algunas personas recuperadas aún pueden sufrir impactos de salud continuos, como parte de las secuelas de la enfermedad.

Y es que, por más de una semana, el Condado de El Paso ha tenido un promedio de al menos mil pacientes diarios hospitalizados.

En cuanto al número de casos activos, se registra como cinco veces más alto que hace un mes.

“Las personas están respirando, vivas, pero porque están conectadas, intubadas, es triste ver cómo de un día para otro les cambia todo el panorama”, dijo a El Diario de El Paso, Elías F., quien labora como enfermero registrado de un nosocomio local.

“La gente que sale, que no se cuida, que no tiene responsabilidad, es porque no tiene idea de qué tan fea y mortal es esta enfermedad. No les ha tocado ver de cerca cómo se lleva una vida”, señaló.

Funcionarios informaron que actualmente hay 27 mil 895 casos activos por Covid-19, número que también es récord.

Ayuda estatal y federal a El Paso

Además, bajo la dirección del gobernador, TDEM y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas han desplegado Unidades Médicas Auxiliares (AMU) para proporcionar una mejor capacidad de respuesta para los hospitales locales.

“El Estado continúa coordinando con los funcionarios de la Ciudad, el Condado y el hospital para proporcionar personal médico adicional, equipo y capacidad de camas a pedido. El Estado está proporcionando una AMU totalmente equipada y con personal que puede proporcionar hasta cien camas”, informaron funcionarios de TDEM.

El Estado también ha proporcionado personal médico adicional, equipo médico y equipo de protección personal según lo solicitado por los funcionarios locales. “Apreciamos la asociación que tenemos con los funcionarios locales en El Paso y apreciamos el trabajo que están haciendo todos los socorristas de primera línea para cuidar a nuestros compañeros texanos”, dijo Christensen.

También se han proporcionado más de 900 unidades de personal médico a El Paso, algunos de los cuales serán empleados de las unidades médicas estatales, de acuerdo con autoridades.

“Seguimos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales en El Paso y brindamos recursos para reducir las hospitalizaciones, mitigar la propagación y mantener a la gente de El Paso segura”, expresó el gobernador Abbott.

Aunado a la ayuda estatal, a pedido de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha desplegado tres equipos especializados de la Fuerza Aérea que constan de 20 proveedores médicos militares cada uno para apoyar a tres hospitales de la ciudad.

Los hospitales que apoyarán estos equipos médicos militares son: el Centro Médico Universitario de El Paso (UMC), el campus Transmountain de los Hospitales de Providence y el Centro Médico Las Palmas Del Sol.

Se acerca El Paso a las 700 muertes

El Departamento de Salud Pública de El Paso informó ayer de nueve muertes por Covid-19, lo que eleva el total de fallecimientos acumulados a 682.

Los nueve pacientes tenían problemas de salud subyacentes. Fueron identificados únicamente como un hombre de 50 años, 2 mujeres de 50 años, una mujer de 70 años, dos hombres de 70 años, dos hombres de 80 años y un hombre de unos 90 años.

Se informó además de mil 292 casos nuevos de Covid-19 en el Condado de El Paso; así como 201 casos adicionales que son parte de los resultados locales demorados emitidos por el Estado al Departamento de Salud Pública.

Los resultados provienen de las pruebas realizadas durante las semanas 42, 43, 44 y 45 de los CDC.

Funcionarios de Salud registraron que 36 mil 686 personas se han recuperado del Covid-19, y siguen 27 mil 895 casos activos.