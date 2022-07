Saturan albergues con mascotas abandonadas

Mariposa, una perrita de raza mestiza, fue encontrada en el desierto con una manta junto con sus cachorros muertos. Moose, un cachorro mestizo de doberman, caminó hasta la puerta principal de una casa en el Este de El Paso y se quedó porque el flaco cachorro no tenía a dónde ir.

Una camada de cachorros mezcla de terrier, que ahora se encuentran albergados en la Liga de Rescate de Animales de El Paso, fueron encontrados abandonados a lo largo de Transmountain Road. Un cachorro chihuahua, que también vive en el refugio, fue encontrado solo en el desierto.

Las historias siguen y siguen, se encuentran innumerables perros y gatos callejeros, algunos vivos, otros muertos, en los vecindarios de El Paso y sus alrededores. Es una tendencia en aumento, y que tiene preocupados a defensores de los animales y funcionarios públicos.

Loretta Hyde, directora de Animal Rescue League de El Paso, dijo que el tema de los perros sueltos, ya sea en manadas o solos, no es nuevo. Pero el problema es más frecuente ahora. Hyde dijo que la razón de esto es que El Paso Animal Services no recogió perros callejeros sanos al comienzo de la pandemia en 2020.

“Esos animales que ya andaban sueltos se estaban multiplicando”, dijo Hyde. “Ahora, sus cachorros están teniendo cachorros y sus cachorros están teniendo cachorros”.

Michele Anderson, gerente interina de mercadotecnia y participación pública de El Paso Animal Services, dijo que el número de refugios ahora es el mismo que antes de la pandemia y que la disminución de las adopciones ha llevado al hacinamiento en el refugio.

Según los informes del refugio para 2020, la institución limitó la cantidad de animales que recibiría a partir de abril. La cantidad de animales admitidos comenzó a aumentar a niveles previos a la pandemia en agosto de 2020.

Durante una reunión del Comité Asesor de Refugio de Animales de la Ciudad de El Paso en junio, los miembros expresaron sus preocupaciones sobre los animales abandonados y lo que parecía ser la falta de cumplimiento por parte del Departamento de Servicios de Animales.

El comité brinda orientación y asesoramiento a todos los refugios de mascotas ubicados dentro de la ciudad.

El comité está compilando una lista de problemas de bienestar animal y propuestas de soluciones legislativas que se recomendarán a la Ciudad para su próxima agenda legislativa. La próxima Legislatura de Texas comienza a sesionar en enero de 2023. Algunas sugerencias posibles incluyen mayores sanciones por abandonar mascotas, reglas más estrictas para obtener certificados de reproducción, regulaciones de aseo y exigir la esterilización y castración de mascotas.

“La conclusión es que lo intentamos. Nuestro objetivo es trabajar con los Servicios para Animales para hacer lo mejor para los animales”, dijo Gina Gagen, miembro del comité. “Y la cuestión es que, hasta que impidamos que algunos (de los animales) sigan llegando, estamos tratando de vaciar el océano con una cuchara”.

El comité discutió la búsqueda de ordenanzas y regulaciones más estrictas, pero presentó una decisión en su reunión del 13 de julio.

La portavoz de la Ciudad, Laura Cruz Acosta, dijo que cualquier recomendación del comité tendría que ser incluida en la agenda del Concejo municipal para su consideración y el Cabildo tendría que votar si aprueba el aumento de las multas o sanciones.

Lauralei J. Combs, directora del Departamento de Bienestar Animal del Condado de El Paso, dijo que el departamento seguía recibiendo llamadas sobre mascotas abandonadas. En algunos casos, los animales se encuentran abandonados en una residencia vacía después de que los dueños se mudaron.

Las razones por las que una mascota puede ser abandonada son numerosas, pero Combs sugirió que el delito menor de clase C con una multa de 500 dólares es demasiado débil.

“Tiene que haber sanciones de cárcel”, dijo Combs en un correo electrónico a El Paso Matters. “Una ofensa clase B (delito menor) sería más efectiva”.

Perros sueltos y abandonados

Hyde dijo que la forma en que los dueños se deshacen de sus mascotas se está volviendo descarada.

“Acabo de tener un perro que fue encontrado atado el otro día al medidor de gas”, dijo Hyde. “Obtuve la matrícula de su camioneta y estoy presentando cargos contra la persona. Tengo otros dos, uno era un gato, donde la señora lo sacó de la caja y lo soltó. Pero debido a que ella lo soltó en la calle frente al refugio, salió corriendo. Fue atropellado por un automóvil, era un hermoso siamés”.

En otra ocasión, una mujer preguntó si podía entregar a su perro al Animal Rescue. Hyde dijo que sí, pero le dijo a la mujer que se requería una donación porque dependen de las donaciones para operar. En cambio, la mujer condujo por la calle y abandonó a su can.

“Mis chicas (personal) regresaban del almuerzo y vieron esto”, dijo Hyde. “Le dijeron: 'No puedes hacer eso'. Consiguieron su matrícula, le tomaron fotos y atraparon al cachorro y lo trajeron de regreso (al refugio)”.

Según El Paso Animal Services y Animal Rescue League of El Paso, hay varias razones por las que los perros andan sueltos. Puede ser que una cerca no sea lo suficientemente alta, una puerta no sea segura, el perro esté aburrido o el perro no esté esterilizado o castrado y encuentre la manera de salir de su casa para aparearse.

Y luego están los casos de abandono. Los perros están siendo abandonados en los parques, el desierto, los barrios, frente a una escuela, guardería o en la calle.

La página de mascotas perdidas y encontradas en El Paso en Facebook presenta numerosas publicaciones de mascotas encontradas en cementerios y a lo largo de las carreteras de la ciudad e imágenes de manadas de perros abandonados.

En julio de 2021 se viralizó la historia de Nanook, un husky. El video muestra al husky siendo abandonado al costado de la carretera en East El Paso por un adolescente. Nanook fue rescatado y encontró un hogar poco después de su terrible experiencia. Pero ese no es el caso de todos los animales que son abandonados.

Durante la reunión del comité del refugio, la residente Shirley Neagle planteó una preocupación sobre una jauría de perros sueltos en Alameda Avenue y El Paso Drive.

“Las manadas de perros han matado a muchos de nuestros pequeños gatos salvajes”, dijo Neagle. “Y son agresivos con los vecinos. Son una jauría de cinco o seis perros. Vienen alrededor de las 2, 3 o 4 de la mañana”.

Neagle dijo que había una patrulla nocturna de Servicios para Animales en el área durante una semana, pero esta patrulla específica dejó de operar.

“Mis vecinos han seguido a estos perros y vienen de los canales”, dijo Neagle. “Así viajan y luego van al barrio. Algunos de estos pobres perros vienen de los estacionamientos de autos. Es decir, no aseguran a los perros. Hemos tenido perros viniendo a nuestro vecindario desde septiembre pasado. … También hay perros en la zona de Seville Drive, y había por lo menos seis o siete perros”.

Los funcionarios de El Paso Animal Services dijeron que investigan avistamientos de perros sueltos o en manadas.

Crítica y peligrosamente lleno

A partir del 10 de junio, El Paso Animal Services albergaba más de 2 mil animales. Eso ha llevado a la duplicación de perros y gatos en las jaulas. En algunos casos, tres o cuatro perros comparten una perrera.

Según un informe del refugio, el 1 de mayo había 2 mil 878 animales en el refugio y en hogares temporales. A finales de mes, el número aumentó a 3 mil 387, de los cuales el refugio albergaba a 1 mil 224 animales y acogía a 2 mil 163. La mayoría de los acogidos son cachorros y gatitos.

Saturación claramente visible

Al entrar al refugio, una pared de jaulas, apiladas una encima de la otra, alberga varios gatitos. A lo largo de los pasillos del refugio, un par de jaulas albergan perros grandes. Las oficinas tienen sus puertas bloqueadas con puertas para bebés para evitar que salgan los perros alojados en las oficinas.

El refugio está buscando expandirse. El Ayuntamiento aprobó la ampliación del albergue en 2019, dijo Cruz Acosta. Pero la pandemia retrasó la línea de tiempo. La Fase 1, la de diseño de la expansión, avanzará a fines de este año o principios de 2023.

Con El Paso Animal Services por encima de su capacidad, han recurrido a la comunidad para obtener ayuda en la búsqueda de adopciones. La Ciudad ha renunciado a las tarifas de adopción de mascotas. Las mascotas adoptadas tienen microchip, están vacunadas y esterilizadas o castradas.

Sin embargo, los servicios de esterilización y castración a la comunidad están actualmente suspendidos porque el refugio tiene sólo un veterinario en el personal. Por lo tanto, esos servicios están siendo ofrecidos por sus socios de Mobile Pet Vet.

“Entran más mascotas de las que salen. No es tanto que estemos viendo un aumento en el abandono, sólo estamos viendo nuestra cantidad normal de llegadas y una disminución en las adopciones en este momento”, dijo Anderson.

“Ahí es donde está nuestra lucha en este momento. En El Paso Animal Services, nuestros números de adopción han disminuido”.

Anderson dijo que esto es el resultado de la pandemia, que ha dejado a muchas personas en situación inestable en cuanto a trabajo y vivienda.

Anderson dijo que la inestabilidad de la vida de las personas puede llevarlas a entregar o abandonar a sus mascotas porque no se dan cuenta de que el refugio puede proporcionarles comida para perros o ayudarlos a encontrar un nuevo hogar para su mascota. El programa de hogar a hogar del refugio permite que los hogares adoptivos adopten mascotas directamente de sus dueños sin que los animales tengan que ir al refugio.

“Nuestro objetivo es mantener a las mascotas con sus familias”, dijo Anderson.

En un esfuerzo por paliar la situación y dejar espacio para más animales, el refugio organizó un evento de adopciones de emergencia el 10 y 11 de junio para encontrar hogares de acogida o para siempre para camadas de gatitos y perros de tamaño mediano a grande. El refugio necesitaba urgentemente encontrar 40 casas de acogida para perros y la mayor cantidad posible de acogida para camadas de gatitos, dijo en las redes sociales. También se cancelaron las tarifas de adopción.