San Valentín, ‘fiesta nacional’ para enamorados de El Paso

El Paso.- Aunque la celebración del Día de San Valentín no es un día feriado la mayoría de los estadounidenses lo consideran como un día de fiesta nacional y un buen pretexto para festejar con sus parejas, familia o amigos en casa o fuera de esta.

A cuatro días de la festividad, miles de paseños se preparan para agasajar a sus seres queridos con algún presente o detalle, este fin de semana será una gran oportunidad para que los compradores adquieran sus mercancías.

“Lo importante es que ese día no pase desapercibido, siempre es bueno demostrar la amistad y el amor a los nuestros”, dijo Eusebio Aguilera mientras pensaba qué regalarle a su esposa Martha.

Y es que al igual que él, miles de hombres y mujeres se preparan para galantear a su ser amado con una fineza que lo haga sentir bien e importante ese día especial.

Cientos de comerciantes ofrecen sus productos y artículos de temporada a los clientes que desde el inicio del mes se han apresurado para apartar o adquirir el objeto deseado.

Chocolates, pasteles, cenas románticas, perfumes, masajes, joyas, ropa, peluches, viajes, acudir al cine, un ramo de flores, son entre otros, los regalos más buscados por los consumidores.

“Los clientes buscan los detalles y quedar bien con sus parejas”, dijo Claudia, empleada de una tienda de novedades, ubicada en el centro comercial Cielo Vista Mall, ubicado en el este de la ciudad.

Otra de las negociaciones que son abarrotadas por los clientes son las florerías, en donde el personal trabaja desde hace días a toda prisa para dar abasto a los apartados que iniciaron a mediados del mes de enero.

“Cada año nos preparamos con tiempo para tener todo listo y darle su tiempo al cuidado de las flores”, dijo Paulina, quien junto con su hermana Luisa se dedica al arreglo de flores desde su casa.

Tiendas minoristas como Walmart, Target, Rose, Family Dollard, entre otras empezaron a ofrecer sus mercancías desde el inicio del año y días de la festividad sus anaqueles lucen semi vacíos.

“Yo vine a buscar un par de perfumes y ya no había los que quería. Casi todo se ha agotado”, dijo Benjamín Salas quien tendría que buscar otro presente para su novia. “No quería que me agarraran las prisas para no batallar, pero la verdad no me dio tiempo para venir a las tiendas”.

Y es que ese ha sido uno de los factores que enfrentan millones de consumidores para adquirir sus presentes a tiempo y ello ha dado pie precisamente a las compras de última hora.

No obstante y para dar respiro y tranquilidad a los enamorados las compras por internet han salvado a muchos de quedar mal ante sus seres queridos. Las compras en línea ofrecen todos los productos y artículos deseados para esa fecha especial.

“Es una gran ayuda comprar en línea ya que desde tu celular puedes ver las ofertas, comprar y pagar”, dijo Lalo Saldivar mientras mostraba el artículo seleccionado para regalar.

Expresó que en el pasado acostumbraba ir a las tiendas, pero después de aprender a pedir por línea se le facilitó la compra. “Yo era de esos que me gustaba ir a ver y visitar tienda por tienda del mall y la verdad si lo disfrutaba pero con la llegada de la tecnología cambió mi hábito de compra”.

De acuerdo a los historiadores San Valentín fue un sacerdote de la Roma del siglo III y es considerado como el fundador e iniciador de la fiesta el 14 de febrero, también se asocia a otros religiosos mártires con el nombre Valentín.

En aquel tiempo Claudius II, el emperador romano, decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados por tener menos ataduras.

Sin embargo, el sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados.

Al enterarse de los votos matrimoniales que realizaba el santo, mandó capturarlo y traerlo frente a él para que se excusara; al parecer, Claudio no tenía más intención que solo reprenderlo y desterrarlo, pero por influencia de otros altos funcionarios mandó decapitar a san Valentín.

Desde el punto de vista popular la fiesta de San Valentín es interpretada como una oportunidad de celebrar el amor y el cariño, independientemente de la religión que se profese.