Salvar al lobo mexicano un esfuerzo extremo

The Washington Post | La primera tarea fue sacarlos de su madriguera, donde nacieron, antes retiraron a los adultos The Washington Post | Para introducirlos a la vida silvestre deben de asegurarse de que los bebés están completamente sanos The Washington Post | El traslado se realiza con todas las medidas que sean necesarias, para el éxito del proyecto

Sobrevolando el Bosque Nacional The Gila, NM— En una avioneta privada, a 26 mil pies sobre las montañas llenas de pinos, tres cachorros de lobo mexicano dormían. Su peso era menos de tres libras cada uno, sus ojos aún estaban cerrados, después de 10 días de nacidos. Su valor, como unos de los miembros más recientes de una de las especies críticamente en peligro de extinción, era inmensurable. Los cachorros estaban protegidos por una suave caja para mascotas y se mantenían calientitos –a 78 grados Fahrenheit, según indicaba un termómetro que tenía adjunto– por calentadores de manos cubiertos por una toalla. Estaban flanqueados por una veterinaria y una cuidadora del zoológico, que eran las chaperonas de esa parte de un operativo coreografiado con precisión. Los cachorros habían sido sacados rápidamente del lugar en donde nacieron, el Zoológico de El Paso, dos horas antes. Su destino era una guarida de lobos silvestres en las montañas de Nuevo México, en donde se esperaba que los cachorros pudieran ser adoptados en el grupo, y que sus genes impulsarán una población congénita y ayuden a restaurar un depredador alfa y tal vez, eventualmente proporcionar un eslabón en una cadena de poblaciones de lobos que se extiende desde Canadá hasta México. Desde el Pleistoceno, los lobos han poblado lo que actualmente es el suroeste de Estados Unidos y norte de México. Sin embargo, los colonizadores europeos los mataron décadas después de arribar a la región, y ahora la gente está tratando de corregir su destino con logística y tecnología. Duda razonable Esta es una recuperación de la especie en el Antropoceno, que ha sido cambiado por el hombre, cuando una crisis extrema de extinción se ha reflejado en unos esfuerzos también extremos de recuperación –trasladando en camión a los salmones a aguas más frías, usando disfraces de pájaros para criar grullas blancas y trasladando vía aérea a los cachorros de lobo para aumentar la población salvaje que ha crecido desde cero a unos 200 desde que empezó un programa federal de reintroducción en 1998. The Washington Post logró dar un vistazo cercano a la misión para reintroducir a los cachorros de lobo mexicano a esta región silvestre, tarea en la que se involucraron docenas de humanos de cuatro estados, transportándolos en carritos de golf, camionetas, una avioneta Cessna y en mochilas, con una gran esperanza. Los riesgos para los cachorros abundan en los picos de la montaña que estaba debajo, y había dudas de si todo ese esfuerzo valdría la pena y daría frutos más adelante. Los conservacionistas han demandado al gobierno por su manejo del lobo mexicano, que según ellos y los investigadores aseguran que ignoran la ciencia y exponen a los animales a las fallas. Los rancheros argumentan que los lobos arruinan la vida rural. Aunque los humanos siguen siendo una enorme amenaza –la caza furtiva, los autos y encuentros con el ganado han causado la muerte de muchos lobos mexicanos, mientras un grupo deambula por la región silvestre actualmente. El programa de recuperación ha sido lo suficientemente polémico, tanto que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, que gastó 2.8 millones de dólares en manejar el asunto en el 2021, dejó de introducir lobos adultos, los cuales, según los rancheros y algunos oficiales dicen que tienen más probabilidades de habituarse a los humanos. Así que, por ahora, la agencia ha puesto muchas de sus esperanzas en los pequeños hombros de estos peludos cachorros, iguales al trío que viajaba en la avioneta. “La conservación es algo raro, así que, pongamos manos a la obra”, dijo Vikki Milne, veterinaria del zoológico refiriéndose al aire acondicionado de la avioneta. Milne así lo hizo. Pronto, después de ponerse unos guantes de hule se acercó a la caja de mascotas. Los lobos recién nacidos no orinan ni defecan por su cuenta, su madre los lame para estimular el proceso. Varias horas después, estos lobos se encontraban entre varias madres –su madre biológica en El Paso y su madre postiza en Nuevo México– así que Milen tuvo que hacerlo ella misma. “Vamos a ver si alguno puede defecar”, dijo Milne, frotando un hisopo de algodón humedecido en agua tibia entre las patas traseras de un cachorro. Sus patas, provistas de unas pequeñas garras, fueron extendidas y bostezó, mostrando una lengua de color rosa, sus ojos se mantenían cerrados. Los lobos mexicanos son de las sub-especies más raras de lobos grises en Norteamérica. Son más pequeños y más cafés que sus parientes que viven en el norte de las Montañas Rocallosas, aunque los científicos dicen que es probable que se hayan mezclado cuando los lobos merodeaban por el continente, antes del asentamiento de europeos. Los venados pueden haber sido la fuente principal de alimento para los lobos mexicanos en ese entonces. Sin embargo, el ganado de los colonizadores les proporcionó una nueva opción, una que casi puso en peligro a los caninos. En el suroeste, fueron cazados y atrapados en campañas usualmente apoyadas por el gobierno. Disminuyó la población Los últimos lobos silvestres, cinco sobrevivientes, fueron capturados en México y llevados al cautiverio a finales de los años 1970. Posteriormente, se determinó que otros dos lobos cautivos tenían linajes genéticos distintos. Cada lobo mexicano que está vivo el día de hoy es un descendiente de esos siete lobos. Aproximadamente 380 lobos mexicanos viven en zoológicos y otras instalaciones en Estados Unidos y México, y son endogámicos, que en la jerga científica para describir que están “genéticamente deprimidos”. Los aproximadamente 200 que están en el “área de población experimental” en donde las reglas del programa federal permiten que los lobos merodeen, extendiéndose a Arizona y Nuevo México, en promedio, son más que los que son hermanos. En el 2018, una corte federal ordenó a la Agencia de Pesca y Vida Silvestre que mejorara el manejo del estado genético de los lobos, lo cual amenaza su salud, reproducción y viabilidad a largo plazo. El principal enfoque de la agencia actualmente es trasladar vía aérea a los cachorros del zoológico –que tienen una mayor variedad genética– al desierto dos semanas después de su nacimiento, llevándolos a las montañas, llevándolos en mochilas hasta llegar a una madriguera silvestre y dejarlos en la camada 10 días después que nacieron los bebés del zoológico y esperar a que su madre silvestre “los cuide”. Las madrigueras son identificadas por GPS y una información de radio telemetría, que está disponible debido a que la mitad de los lobos mexicanos silvestres usan collares con radio. Recientemente, la agencia estableció “un objetivo genético” en por lo menos 22 cachorros que han sobrevivido en las regiones silvestres hasta la edad en que pueden reproducirse, o sea a los 2 años. Hasta ahora, asegura la agencia, por lo menos 13 lo han logrado. Adiós al zoológico Las estrellas se alinearon para los cachorros de El Paso tres días antes de ser trasladados en avioneta. La información indicó dos manadas conocidas como Iron Creek y Dark Canyon –cuyas hembras alfa habrían sido colocadas en otra manada diferente– y tenían nuevas camadas. Así que, justo antes de las 7 am del día del viaje, los empleados del zoológico se reunieron afuera de una exhibición del lobo mexicano. Tasha Bretz, la supervisora de la exhibición del zoológico sobre el Desierto Chihuahuense, dio órdenes como un comandante militar, señalando los pasos a seguir para reunir a los lobos adultos, fuera de la madriguera y bajar en picada para sacar a cinco cachorros, a los que los empleados habían visto sólo a través de la cámara de la madriguera. Ésta ha sido la segunda vez que participa el zoológico. “El año pasado fue un evento estelar en mi carrera, los cachorros irán a la vida silvestre”, comentó John Kiseda, curador animal del zoológico. “Si alguno no se ve que está lo suficientemente saludable para irse a la vida silvestre, entonces lo separamos”, le dijo Milne al grupo. Una de las cuidadoras del zoológico bajó a la madriguera, un escondite que la mamá postiza, Tazhana, había excavado en la tierra de la colina. Otra trasportó los cachorros de donde estaba Milne. Moviéndose rápidamente, ella y otra veterinaria los colocaron en cajas –una para los machos y otra para las hembras. Bretz le envió un mensaje de texto al equipo de campo: tres machos y tres hembras. Las empleadas colocaron a un macho y una hembra de vuelta en la madriguera, en donde, poco después, su madre podría regresar para cuidar a una cría más pequeña, un cambio que los cuidadores del zoológico dicen que los lobos toleran muy bien. Dentro del centro de veterinaria del zoológico, el equipo colocó los cachorros silvestres en una mesa para examinarlos. Revisaron si tenían pulgas, registraron sus temperaturas, ritmo cardíaco y peso. Milne colocó los cachorros en sus mochilas para ver si “su reflejo” los hacía voltearse. Todo estaba bien. “¿Qué más está en mi lista?”, dijo. “¿Las condiciones corporales? Todo bien. La nariz está seca. No están inflamados. El paladar está bien y también el ano”. Pronto, los cachorros fueron trasladados en una camioneta por la Interestatal 10 al aeropuerto, en donde esperaba un Cessna Citation, piloteado por un voluntario de Lighthawk, una organización aérea que apoya los proyectos de conservación. La avioneta aterrizó a unas 300 millas de retirado en Springville, un poblado de Arizona en la orilla de los Bosques Nacionales Apache y Sitgreaves. Un equipo del Departamento de Juegos y Pesca de Arizona estaba esperando, preparados para ayudar con el siguiente paso de los cachorros: darles de comer con una fórmula para cachorros. La reintroducción no siempre ocurre de esta manera. Los primeros 11 lobos mexicanos liberados en 1998, eran tres grupos familiares. Fue un inicio difícil, seis habían sido exterminados al final del año, de acuerdo a una versión del líder del equipo de recuperación. Sin embargo, al paso del tiempo, se reprodujeron y propagaron. La oposición que ha estado cerca de los lugares donde son liberados, detuvo todo entre el 2007 y 2015. Durante ese tiempo, los científicos que asesoran a Pesca y Vida Silvestre recomendaron enfocarse en tres poblaciones diferentes en Estados Unidos, con un total de 750 lobos mexicanos, algunos de los cuales anduvieron merodeando en Utah y Colorado, en donde los lobos grises del norte habían empezado a restablecerse. Los gobernadores de esos estados, así como de Arizona y Nuevo México objetaron enfáticamente –públicamente y en conversaciones con Dan Ashe, el entonces director de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. En lo que Ashe catalogó como un compromiso, la agencia amplió mayormente la zona de recuperación– pero trazó su límite en el norte a la Interestatal 40, al sur del Gran Cañón. Actualmente, los oficiales retiran a la mayoría de los lobos que se alejan más. En una entrevista, AShe comentó que considera que los lobos deberían viajar al norte: "Nuestro objetivo de recuperación de los lobos debería ser para restaurar una meta población".